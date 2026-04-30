Australia có thể dự ASEAN Cup 2026: Thách thức cực đại cho tham vọng của Indonesia Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đang cân nhắc mời Australia tham dự ASEAN Cup 2026, một động thái có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện bóng đá khu vực và đe dọa trực tiếp đến giấc mơ vô địch của Indonesia.

Sân chơi bóng đá lớn nhất khu vực Đông Nam Á đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Theo báo cáo từ tờ Bola Sport, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đang thảo luận về kế hoạch mời đội tuyển Australia góp mặt tại ASEAN Cup 2026. Đây được coi là một tín hiệu "báo động đỏ" cho các đội tuyển trong khu vực, đặc biệt là Indonesia, quốc gia đang dồn toàn lực để tìm kiếm danh hiệu đầu tiên.

Sức mạnh vượt trội từ 'gã khổng lồ' xứ chuột túi

Trên bản đồ bóng đá thế giới, Australia ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại của Đông Nam Á. Với vị trí thứ 27 trên bảng xếp hạng FIFA và là khách mời quen thuộc tại các kỳ World Cup, đội bóng xứ chuột túi sở hữu nền tảng thể chất và tư duy chiến thuật vượt tầm khu vực. Việc triệu tập những ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu như Harry Souttar sẽ biến Australia thành ứng cử viên vô địch tuyệt đối nếu họ tham dự.

Dù ASEAN Cup không nằm trong hệ thống lịch thi đấu của FIFA (FIFA Days), điều có thể khiến Australia khó triệu tập đội hình mạnh nhất từ châu Âu, nhưng thời điểm diễn ra giải đấu vào tháng 7 và tháng 8 năm 2026 lại trùng với kỳ nghỉ của giải quốc nội Australia. Điều này cho phép họ vẫn có thể cử một đội hình chất lượng cao gồm các nhân tố xuất sắc đang thi đấu trong nước.

Indonesia và nỗi lo 'kẻ về nhì vĩ đại'

Thông tin Australia có thể gia nhập giải đấu khiến truyền thông Indonesia không khỏi lo lắng. Kể từ khi giải đấu ra đời vào năm 1996, đội tuyển nước này đã có tới 6 lần lọt vào trận chung kết nhưng đều thất bại. Cơn khát danh hiệu đã kéo dài gần ba thập kỷ và năm 2026 được coi là thời điểm vàng để họ phá dớp.

Để chuẩn bị cho chiến dịch này, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã có những bước đi quyết liệt:

Thay đổi thượng tầng: Bổ nhiệm chiến lược gia John Herdman làm tân HLV trưởng với kỳ vọng mang lại làn gió mới về chiến thuật.

Các câu lạc bộ tại Indonesia Super League được yêu cầu phối hợp chặt chẽ để nhả quân cho đội tuyển quốc gia.

PSSI đã quyết định lùi thời gian khởi tranh giải quốc nội Super League mùa giải 2025/26 để đảm bảo các cầu thủ có thể lực tốt nhất cho ASEAN Cup.

Bài toán giữa giá trị thương mại và bản sắc truyền thống

Việc mời Australia không chỉ đơn thuần là vấn đề chuyên môn. Theo phân tích từ nền tảng Asean.football, sự xuất hiện của một đội bóng đẳng cấp World Cup sẽ giúp nâng tầm giá trị thương mại, thu hút thêm các nhà tài trợ quốc tế và tăng bản quyền truyền hình cho giải đấu. Đây là bước đi chiến lược nhằm đưa ASEAN Cup thoát khỏi cái mác "ao làng" và trở nên hấp dẫn hơn trong mắt giới chuyên gia toàn cầu.

Tuy nhiên, AFF hiện đang đứng trước một cuộc tranh luận lớn về việc giữ gìn bản sắc truyền thống của một giải đấu vốn dành riêng cho 11 quốc gia Đông Nam Á hay mở rộng để phát triển. Với Indonesia, nhiệm vụ của thầy trò HLV John Herdman sẽ trở nên khó khăn gấp bội nếu muốn biến giấc mơ vô địch thành hiện thực trước sự hiện diện của một đối thủ tầm cỡ châu lục.

Hiện tại, toàn đội Indonesia vẫn đang ráo riết chuẩn bị với đợt hội quân quan trọng vào cuối tháng 5. Dù đối thủ có là ai, mục tiêu duy nhất của "Garuda" vẫn là mang chiếc cúp vàng về với người hâm mộ sau nhiều năm chờ đợi bế tắc.