Australia dự báo sản lượng thịt bò năm 2026 đạt kỷ lục hơn 2,9 triệu tấn Hiệp hội Thịt và Gia súc Australia (MLA) dự báo sản lượng thịt bò năm 2026 đạt mức cao lịch sử với 2,9 triệu tấn, trong khi lượng xuất khẩu cũng chạm mốc 2,3 triệu tấn.

Ngành chăn nuôi Australia đang tiến tới những cột mốc lịch sử khi Hiệp hội Thịt và Gia súc Australia (MLA) dự báo sản lượng thịt bò năm 2026 sẽ đạt kỷ lục 2.906.000 tấn. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi nhu cầu thế giới tăng cao và điều kiện sản xuất ổn định tại các khu vực trọng điểm phía bắc như Queensland và Lãnh thổ Bắc Úc.

Sản lượng và quy mô giết mổ chạm mức cao nhất từ năm 1978

Theo báo cáo mới nhất từ MLA, số lượng bò giết mổ trong năm 2026 dự kiến đạt 9,45 triệu con, mức cao nhất trong gần 5 thập kỷ qua. Mặc dù cường độ khai thác lớn, quy mô đàn bò của Australia vẫn được duy trì ở mức trên 30 triệu con trong suốt năm 2026 nhờ nền tảng di truyền học và quản lý đàn hiệu quả.

Đáng chú ý, trọng lượng trung bình của bò giết mổ dự báo sẽ duy trì ở mức thấp, khoảng 307,5 kg. Nguyên nhân chủ yếu do tỷ lệ bò ăn cỏ trong cơ cấu giết mổ tăng cao. Tuy nhiên, hiệu suất tổng thể của ngành vẫn vượt trội so với các giai đoạn trước đó. Trước đó, sản lượng năm 2025 cũng đã ghi nhận mức gần 2,8 triệu tấn, tăng 4% so với năm 2024.

Triển vọng xuất khẩu và áp lực từ thị trường toàn cầu

Trong bối cảnh nguồn cung thịt bò từ Hoa Kỳ tiếp tục sụt giảm, Australia đang tận dụng thời cơ để mở rộng thị phần. Dự kiến xuất khẩu thịt bò của nước này sẽ đạt kỷ lục 2,3 triệu tấn vào năm 2026. Nhu cầu đối với thịt bò nạc, nuôi bằng cỏ vẫn duy trì ổn định tại nhiều thị trường quốc tế.

| Chỉ số dự báo (đến 30/6/2026) | Biến động | Chỉ số giá thịt bò non (NYCI) +3,0% Chỉ số bò thịt vỗ béo +0,7% Chỉ số bò đực vỗ béo -0,3%

Mặc dù triển vọng chung là khả quan, các chuyên gia cũng lưu ý về những rủi ro địa chính trị. Xung đột tại Trung Đông có thể ảnh hưởng đến chi phí đầu vào và vận chuyển toàn cầu. Đối với khu vực Đông Nam Á, sự thay đổi nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu chính như Việt Nam và Indonesia vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình dòng chảy thương mại của bò sống và thịt thành phẩm.

Xu hướng điều chỉnh sau giai đoạn tăng trưởng nóng

Sau khi đạt đỉnh vào năm 2026, ngành bò Australia dự kiến sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh. Đến năm 2028, quy mô đàn bò có thể giảm khoảng 6% do hệ quả của việc duy trì lượng giết mổ ở mức cao trong thời gian dài. Dự báo số lượng bò giết mổ năm 2028 sẽ giảm 13,3% so với mức của năm 2025.

Nhìn chung, giá cả thị trường được dự báo sẽ duy trì trạng thái ổn định trong những tháng còn lại của năm 2026. Sự đa dạng hóa thị trường và nhu cầu bền vững đối với phân khúc thịt bò giá rẻ sẽ là lực đỡ quan trọng cho ngành chăn nuôi Australia trước các biến động kinh tế toàn cầu.