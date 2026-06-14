Australia gây sốc trước Thổ Nhĩ Kỳ: Khi con số 70% kiểm soát bóng trở nên vô nghĩa Dù kiểm soát bóng 70%, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn để thua Australia 0-2 tại ngày ra quân World Cup. Sự kém hiệu quả của hàng công và sai lầm cá nhân đã khiến đại diện châu Âu gục ngã.

Thổ Nhĩ Kỳ bước vào chiến dịch World Cup 2026 với kỳ vọng cực lớn sau chuỗi phong độ ấn tượng. Tuy nhiên, trận mở màn đã trở thành một gáo nước lạnh đối với thầy trò HLV Vincenzo Montella. Dù áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng, đại diện châu Âu lại phơi áo 0-2 trước lối chơi kỷ luật và thực dụng của tuyển Australia.

Sự kém hiệu quả trong các phương án tiếp cận

Thống kê sau trận đấu cho thấy một sự tương phản kỳ lạ. Thổ Nhĩ Kỳ nắm giữ tới 70% thời lượng bóng trong hiệp một, đẩy Australia lùi sâu về phần sân nhà. Tuy nhiên, quyền kiểm soát không đồng nghĩa với sự nguy hiểm. Với 41 lần xâm nhập vòng cấm nhưng chỉ thu về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở mức 0.44, các đợt tấn công của đội bóng áo đỏ tỏ ra vô hại.

Guler không thể tạo nên khác biệt cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Arda Guler, niềm hy vọng lớn nhất, đã không thể tạo ra những đường chuyền mang tính đột biến trước khối phòng ngự lùi sâu. Các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên phải tìm vận may qua những cú dứt điểm tầm xa không đủ độ hiểm hóc để đánh bại thủ môn đối phương.

Bài toán trung phong và sự thiếu vắng điểm cắt

Quyết định chiến thuật của HLV Montella khi bố trí Kerem Akturkoglu đá cao nhất thay vì một tiền đạo mục tiêu thực thụ đã bộc lộ nhiều hạn chế. Trước những trung vệ có thể hình vượt trội như Harry Souttar bên phía Australia, lối chơi ban bật nhỏ của Thổ Nhĩ Kỳ dễ dàng bị bẻ gãy.

Những quả tạt từ hai biên của Ferdi Kadioglu hay Zeki Celik hầu như không tìm thấy địa chỉ trong vòng cấm. Phải đến khi Deniz Gul được tung vào sân ở những phút cuối, thế trận không chiến mới có chút khởi sắc, nhưng khi đó thời gian đã không còn đủ để sửa chữa sai lầm.

Hệ thống chống phản công mong manh

Mải mê dâng cao đội hình áp đặt lối chơi, Thổ Nhĩ Kỳ đã để lộ những khoảng trống chết người phía sau lưng hàng thủ. Phút 27, từ một tình huống chuyển trạng thái cực nhanh, Australia đã trừng phạt đối thủ. Đường phát bóng của thủ môn Patrick Beach và pha xử lý của Paul Okon-Engstler đã loại bỏ toàn bộ hệ thống phòng ngự áo đỏ, tạo điều kiện cho Nestory Irankunda ghi bàn mở tỷ số trong tư thế đối mặt.

Thổ Nhĩ Kỳ gây thất vọng ở ngày đầu ra quân.

Sai lầm cá nhân dập tắt hy vọng lội ngược dòng

Kịch bản của hiệp hai không có nhiều thay đổi khi Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia tăng sức ép. Tuy nhiên, sai sót cá nhân ở tuyến giữa đã đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của họ. Phút 75, đường chuyền hỏng của Ismail Yuksek ngay trước vòng cấm địa đã biếu không cho Connor Metcalfe cơ hội nhân đôi cách biệt.

Bàn thua thứ hai không chỉ nới rộng khoảng cách về tỷ số mà còn giáng một đòn mạnh vào tâm lý thi đấu của các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Sự nôn nóng và ức chế được thể hiện qua tấm thẻ vàng của Yunus Akgun ở phút 86, khép lại một ngày thi đấu đáng quên của đại diện châu Âu. Trận thua này đặt HLV Vincenzo Montella vào bài toán khó trong việc tìm lại hiệu quả cho hàng công trong các trận đấu tiếp theo.