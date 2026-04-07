Australia gục ngã trên chấm luân lưu, đại diện cuối cùng của châu Á rời World Cup 2026 Thất bại 2-4 trước Ai Cập rạng sáng 4/7 đã chấm dứt hành trình của Australia, đồng thời khiến Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) chính thức sạch bóng tại vòng 32 đội World Cup 2026.

Sự nghiệt ngã của bóng đá đã gọi tên Australia trong một đêm Seattle đầy biến động. Dù đã chiến đấu quả cảm để kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu đầy may rủi, "Socceroos" vẫn không thể lách qua khe cửa hẹp trước một Ai Cập bản lĩnh hơn. Thất bại này không chỉ là nỗi đau của người Úc mà còn đánh dấu cột mốc buồn cho bóng đá châu Á khi toàn bộ các đại diện của AFC đã chính thức dừng bước tại World Cup 2026.

Sự lấn lướt của các "Pharaoh" và khoảnh khắc lóe sáng của Ashour

Australia nhập cuộc với sơ đồ chiến thuật ưu tiên sự an toàn nhưng không thiếu những pha phản công sắc lẹm. Ngay phút thứ 5, Cristian Volpato khiến hàng thủ Ai Cập đứng hình với cú dứt điểm đưa bóng dội xà ngang. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đại diện châu Á làm được trước khi Ai Cập lấy lại quyền kiểm soát.

Phút 13, đẳng cấp của đại diện châu Phi lên tiếng. Karim Hafez có pha leo biên tốc độ trước khi thực hiện đường căng ngang loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Australia. Emam Ashour băng vào như một mũi tên, dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng sớm giúp Ai Cập thi đấu thanh thoát hơn, họ kiểm soát bóng vượt trội và khiến Australia gần như không có không gian để triển khai bóng từ phần sân nhà.

Sức ép nghẹt thở và bàn gỡ đầy bất ngờ

Bước sang hiệp hai, HLV của Australia buộc phải thực hiện những thay đổi về nhân sự để đẩy cao đội hình. Những nỗ lực ép sân của họ cuối cùng cũng mang lại thành quả, dù có phần may mắn. Từ một tình huống đá phạt trực tiếp đầy khó chịu, hậu vệ Mohamed Hany trong nỗ lực lùi về hỗ trợ phòng ngự đã lúng túng đưa bóng về lưới nhà, quân bình tỷ số 1-1.

Bàn gỡ giúp trận đấu trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. Ai Cập liên tục gia tăng sức ép trong những phút cuối trận và cả hai hiệp phụ. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Patrick Beach cùng tinh thần kỷ luật của hàng phòng ngự Australia đã hóa giải mọi đợt lên bóng của đối thủ, đưa trận đấu vào loạt đấu súng cân não.

Australia đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể vượt qua vòng 32 đội.

Bản lĩnh trên chấm 11m và cú Panenka của Mohamed Salah

Trong loạt sút luân lưu, bản lĩnh và kinh nghiệm đã định đoạt số phận trận đấu. Ngay lượt sút đầu tiên, Harry Souttar – chốt chặn tin cậy của Australia suốt cả trận – đã thực hiện không thành công. Ngược lại, siêu sao Mohamed Salah đã thể hiện đẳng cấp thế giới bằng cú sút kiểu Panenka đầy tự tin, đánh bại hoàn toàn tâm lý của thủ môn Patrick Beach.

Khi Lucas Herrington tiếp tục đá hỏng ở lượt sút sau đó, hy vọng của Australia dần dập tắt. Hossam Abdelmaguid là người thực hiện quả đá quyết định, ấn định chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu cho Ai Cập.

Ai Cập có lần đầu tiên lọt vào vòng 16 đội World Cup kể từ năm 1934.

Chiến thắng này đưa Ai Cập vào vòng 16 đội lần đầu tiên sau 92 năm, kể từ kỳ World Cup 1934. Đối thủ tiếp theo của Mohamed Salah và các đồng đội sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Cape Verde. Với Australia, dù rời giải trong nước mắt, họ vẫn có quyền tự hào về một hành trình kiên cường tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Thống kê trận đấu Ai Cập vs Australia