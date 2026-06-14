Australia hạ Thổ Nhĩ Kỳ 2-0: Cơn địa chấn từ dàn cầu thủ trẻ tại World Cup Đánh bại đối thủ mạnh hơn với tỷ số 2-0, tuyển Australia giành chiến thắng đầu tiên tại trận mở màn World Cup sau 18 năm nhờ sự tỏa sáng của Nestory Irankunda.

Australia vừa tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất tại bảng D World Cup khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-0. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quan trọng mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử, khi đây là lần đầu tiên đại diện xứ chuột túi thắng trận ra quân tại giải đấu lớn nhất hành tinh kể từ năm 2006.

Chiến thuật thực dụng của huấn luyện viên Tony Popovic

Bước vào trận đấu, Thổ Nhĩ Kỳ được giới chuyên môn đánh giá vượt trội với dàn cầu thủ có tổng trị giá gần 700 triệu USD. Ngược lại, huấn luyện viên Tony Popovic gây kinh ngạc khi tung vào sân đội hình có tới 10 cầu thủ lần đầu tham dự World Cup. Dù thiếu kinh nghiệm trận mạc quốc tế, các cầu thủ trẻ Australia đã vận hành sơ đồ phòng ngự lùi sâu vô cùng kỷ luật.

Đại diện châu Âu chủ động áp đặt lối chơi với sơ đồ 4-2-3-1, liên tục thực hiện các pha đập nhả ở trung lộ và khoét sâu vào hai biên. Tuy nhiên, hệ thống của ông Vincenzo Montella đã hoàn toàn bế tắc trước sự bọc lót kiên cường từ bộ đôi trung vệ Harry Souttar và Cameron Burgess. Hàng phòng ngự Australia không chỉ đứng vững mà còn tạo ra nền tảng cho những đợt phản công sắc lẹm.

Bước ngoặt từ Nestory Irankunda

Sau những phút đầu chịu áp lực, Australia bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 27 từ một tình huống chuyển đổi trạng thái mẫu mực. Thủ thành Patrick Beach phát động tấn công nhanh, bóng qua chân Paul Okon-Engstler trước khi được chuyền dọn cỗ cho Nestory Irankunda. Cựu ngôi sao Bayern Munich băng xuống dứt điểm quyết đoán, hạ gục thủ môn Thổ Nhĩ Kỳ trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

Australia gây bất ngờ với bàn mở tỷ số.

Bàn dẫn trước giúp lối chơi phòng ngự phản công của Australia trở nên thanh thoát hơn. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu nôn nóng. Cơ hội rõ rệt nhất của đội bóng áo đỏ đến ở phút 30 khi trung vệ Bardakci tung cú dứt điểm sấm sét, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Beach cùng cột dọc đã cứu thua cho Australia.

Kết liễu đối thủ và cột mốc 18 năm

Sang hiệp hai, huấn luyện viên Montella tăng cường hỏa lực khi đưa tài năng trẻ Kenan Yildiz vào sân. Dù tạo ra sức ép nghẹt thở, Thổ Nhĩ Kỳ lại mắc sai lầm chí mạng ở tuyến giữa. Phút 75, Ismail Yuksek để mất bóng nguy hiểm, tạo điều kiện cho Connor Metcalfe cướp bóng và tăng tốc. Tiền vệ mang áo số 8 dứt điểm chìm hiểm hóc vào góc dưới khung thành, ấn định chiến thắng 2-0 cho đại diện châu Đại Dương.

Australia giành chiến thắng 2-0 thuyết phục trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Khoảng thời gian còn lại, những nỗ lực của các chân sút áo đỏ đều không mang lại kết quả. Chiến thắng này mở ra cơ hội lớn cho thầy trò Popovic trong việc cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng D.

Thông tin trận đấu

Thông số Australia Thổ Nhĩ Kỳ Tỷ số 2 0 Cầu thủ ghi bàn Irankunda (27'), Metcalfe (75') - Tình trạng Kết thúc -

Đội hình ra sân của hai đội đã phản ánh rõ ý đồ chiến thuật của hai huấn luyện viên trong trận đấu then chốt này.