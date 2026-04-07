Australia rời World Cup 2026: Bi kịch luân lưu và dấu hỏi về bản lĩnh đàn anh Thất bại 2-4 trước Ai Cập trên chấm 11m không chỉ chấm dứt hành trình của Socceroos mà còn mở ra làn sóng phẫn nộ khi gánh nặng sút quyết định được đặt lên vai trung vệ 18 tuổi Lucas Herrington.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên tại đấu trường World Cup 2026 cũng là lúc sự im lặng bao trùm lấy những người hâm mộ bóng đá xứ sở chuột túi. Australia đã dừng bước ở vòng knock-out sau trận hòa 1-1 nghẹt thở với Ai Cập, nhưng dư âm của nó không nằm ở 120 phút thi đấu quả cảm, mà ở loạt đấu súng cân não đầy nghiệt ngã.

Lucas Herrington ôm đầu sau cú sút luân lưu vọt xà, khép lại hành trình World Cup của Australia.

Bi kịch từ những lựa chọn trên chấm 11m

Trong bóng đá đỉnh cao, loạt luân lưu thường được coi là bài kiểm tra bản lĩnh hơn là kỹ năng thuần túy. Tuy nhiên, thứ tự thực hiện cú sút của tuyển Australia trước Ai Cập đang trở thành tâm điểm của những cuộc chỉ trích dữ dội. Đội trưởng Harry Souttar thực hiện hỏng lượt đầu tiên, tạo áp lực cực lớn lên các đồng đội phía sau. Dù Jackson Irvine và Awer Mabil đã thực hiện thành công để níu kéo hy vọng, nhưng ở lượt sút quyết định, người bước lên lại là Lucas Herrington – một trung vệ mới 18 tuổi.

Cú sút vọt xà của Herrington không chỉ đưa bóng đi quá cao so với khung thành, mà còn đặt ra một câu hỏi lớn về quản trị nhân sự của HLV Tony Popovic: Tại sao một cầu thủ trẻ nhất đội, chơi ở vị trí phòng ngự và mới có 6 lần khoác áo đội tuyển, lại phải gánh vác trọng trách sinh tử trong một trận cầu knock-out World Cup?

Làn sóng phẫn nộ và sự bảo vệ dành cho tài năng trẻ

Ngay sau thất bại, mạng xã hội tại Australia bùng nổ. Thay vì nhắm vào sai lầm của Herrington, dư luận lại quay sang chỉ trích những cầu thủ đàn anh giàu kinh nghiệm hơn. Nhiều ý kiến cho rằng sự vắng mặt của các ngôi sao tấn công kỳ cựu trong danh sách đá luân lưu là biểu hiện của sự thiếu trách nhiệm.

Cựu đội trưởng tuyển Scotland, Scott Brown, chia sẻ trên sóng BBC: "Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy hai trung vệ là Souttar và Herrington lại được giao trọng trách thực hiện các cú sút quan trọng nhất. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn về tâm lý của các cầu thủ tấn công còn lại trên sân".

Trung vệ 18 tuổi được nhiều CĐV bảo vệ, trong khi các đàn anh Socceroos bị chỉ trích vì không đứng ra nhận trách nhiệm.

Dù vậy, trong phòng thay đồ, các cầu thủ Socceroos vẫn duy trì sự đoàn kết. Jackson Irvine nhanh chóng lên tiếng bảo vệ người đàn em: "Chúng tôi thắng cùng nhau và thua cùng nhau. Bước lên đá luân lưu tại World Cup không bao giờ là điều dễ dàng. Cả đội luôn đứng sau Lucas".

Canh bạc thất bại của HLV Tony Popovic

Không chỉ thứ tự đá luân lưu, quyết định thay đổi thủ môn ngay trước loạt đấu súng cũng bị mổ xẻ. HLV Tony Popovic đã rút Patrick Beach để đưa Mathew Ryan vào sân với hy vọng kinh nghiệm của lão tướng này sẽ giúp ích. Tuy nhiên, Ryan đã không thể ngăn cản được các chân sút Ai Cập.

Bình luận viên Skip Bayless nhận định đây là một lựa chọn chiến thuật "sẽ còn bị đặt dấu hỏi trong nhiều năm tới tại Australia". Khi một canh bạc không mang lại kết quả, người cầm quân sẽ phải đối mặt với áp lực khủng khiếp từ truyền thông quốc tế.

Tương lai nào cho Lucas Herrington?

Dù phải nếm trải khoảnh khắc nghiệt ngã nhất sự nghiệp, tiềm năng của Lucas Herrington là điều không thể phủ nhận. Trước cú sút hỏng này, anh là cầu thủ trẻ nhất từng đá chính cho Australia tại một kỳ World Cup và đã thể hiện sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc ở vòng bảng.

Trưởng thành từ lò đào tạo Brisbane Roar trước khi sang Mỹ khoác áo Colorado Rapids với giá 1 triệu USD, Herrington hiện đang nằm trong tầm ngắm của những đội bóng lớn như Barcelona. Thất bại tại World Cup 2026 có thể là một vết sẹo, nhưng với một tài năng trẻ sinh năm 2008, đây cũng có thể là bài học xương máu để anh trưởng thành hơn trong tương lai.