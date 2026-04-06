Australia tại World Cup 2026: Kỷ luật thép của Tony Popovic và tham vọng lịch sử Lần đầu không qua play-off từ 2014, tuyển Australia dưới thời HLV Tony Popovic đặt mục tiêu lịch sử: giành chiến thắng đầu tiên tại vòng loại trực tiếp World Cup.

Đội tuyển Australia, hay còn gọi là Socceroos, đang chuẩn bị bước vào kỳ World Cup thứ 6 liên tiếp với một diện mạo hoàn toàn mới. Khác với những lần chật vật trước đó, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014, đại diện xứ chuột túi giành vé trực tiếp mà không phải trải qua loạt trận play-off đầy rủi ro. Sự thay đổi này gắn liền với bước ngoặt trên băng ghế huấn luyện khi Tony Popovic tiếp quản vị trí từ Graham Arnold, mang đến một triết lý bóng đá thực dụng và kỷ luật hơn.

Australia chuẩn bị dự kỳ World Cup thứ 6 liên tiếp.

Cuộc cách mạng chiến thuật của Tony Popovic

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 9 năm 2024, Tony Popovic đã nhanh chóng thiết lập một "kỷ luật thép" tại Socceroos. Vị chiến lược gia 52 tuổi ưu tiên cường độ thể lực và khả năng tổ chức phòng ngự chặt chẽ. Hệ thống 3 trung vệ kết hợp với hai cầu thủ chạy cánh (wing-backs) trở thành đặc sản của Australia dưới thời Popovic, giúp họ duy trì sự chắc chắn trong hiệp một trước khi tung ra những đòn trừng phạt ở giai đoạn cuối trận.

Thành quả của lối chơi này là chuỗi 8 trận bất bại giúp Australia thẳng tiến đến World Cup 2026. Dù đôi lúc phong độ còn trồi sụt do thử nghiệm nhân sự, nhưng về cơ bản, Socceroos hiện tại là một khối liên kết khó bị đánh bại. Mục tiêu tối thượng của họ tại giải đấu tới là giành chiến thắng đầu tiên tại vòng loại trực tiếp trong lịch sử đội bóng, sau khi đã lọt vào vòng 16 đội tại Qatar 2022.

Nestory Irankunda: Luồng sinh khí mới trên hàng công

Trong một tập thể đề cao tính hệ thống, Nestory Irankunda nổi lên như một nhân tố đột biến nhất. Ở tuổi 20, tiền đạo này sở hữu tốc độ chớp nhoáng và những cú dứt điểm tầm xa đầy uy lực. Irankunda không chỉ mang lại hiệu quả mà còn là biểu tượng cho tính giải trí của đội hình Australia hiện tại.

Cách ăn mừng mạo hiểm của Irankunda.

Bên cạnh Irankunda, hàng công Australia còn có sự góp mặt của Mohamed Toure và đặc biệt là Cristian Volpato – người đã quyết định cống hiến cho Socceroos thay vì chờ đợi cơ hội tại tuyển Ý. Sự kết hợp giữa sức trẻ và những phương án tấn công đa dạng hứa hẹn sẽ biến Australia thành một đối thủ đáng gờm trong các tình huống phản công nhanh.

Những cột trụ nơi hàng phòng ngự

Để vận hành sơ đồ của Popovic, vai trò của các hậu vệ là cực kỳ quan trọng. Jordan Bos (23 tuổi) đang là niềm hy vọng lớn bên hành lang cánh trái. Sau mùa giải bùng nổ tại Feyenoord (Hà Lan), Bos đã chứng minh mình là một trong những hậu vệ cánh tấn công hay nhất châu Á với khả năng xuyên phá và trực tiếp ghi bàn.

Ở trung tâm hàng thủ, Alessandro Circati (22 tuổi) đang nổi lên như một "người hùng thầm lặng". Trung vệ đang khoác áo Parma tại Serie A sở hữu sự điềm tĩnh và khả năng điều tiết bóng từ tuyến dưới, đóng vai trò then chốt trong việc chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Với việc từng đeo băng thủ quân ở tuổi 21, Circati chính là thủ lĩnh tương lai của hàng phòng ngự Australia.

Văn hóa cổ vũ và kỳ vọng tại quê nhà

World Cup 2026 diễn ra tại Bắc Mỹ với khung giờ thi đấu được đánh giá là khá lý tưởng cho khán giả Australia. Tại các thành phố lớn, bầu không khí bóng đá hứa hẹn sẽ bùng nổ tại các quán pub và các khu vực xem chung (live sites). Dù đội tuyển thường bị đánh giá là "kẻ lót đường", nhưng như lời HLV Popovic khẳng định: "Chúng tôi có cơ hội chứng minh rằng sự thật không phải vậy thông qua màn trình diễn trên sân cỏ".