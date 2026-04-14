Australia xem xét điều tra chống bán phá giá thép mạ kẽm từ Việt Nam Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) đang xem xét hồ sơ đề nghị áp thuế đối với sản phẩm thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam và Hàn Quốc trước ngày 20/04/2026.

Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) vừa thông báo nhận hồ sơ đề nghị khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam và Hàn Quốc. Theo thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), quyết định về việc có tiến hành điều tra chính thức hay không sẽ được phía Australia đưa ra trước hoặc vào ngày 20/04/2026.

Chi tiết các mặt hàng thép bị đề nghị điều tra

Hồ sơ đề nghị tập trung vào các mặt hàng thép mạ kẽm được phân loại theo các mã thuế quan bao gồm: 7210.49.00, 7212.30.00, 7225.92.00 và 7226.99.00. Hiện tại, ADC đang rà soát các vấn đề nêu trong hồ sơ để xác định liệu các bên liên quan có đưa ra cơ sở hợp lý cho việc ban hành thông báo khởi xướng điều tra hay không.

Khuyến nghị ứng phó cho doanh nghiệp xuất khẩu

Để giảm thiểu tác động bất lợi, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu thép mạ kẽm sang Australia cần chủ động theo dõi sát diễn biến vụ việc. Các đơn vị sản xuất cần chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó thông qua các hoạt động cụ thể:

Rà soát dữ liệu: Kiểm tra toàn bộ hoạt động xuất khẩu liên quan đến các mã hàng bị điều tra, đặc biệt là dữ liệu về giá bán và chi phí sản xuất.

Phối hợp pháp lý: Cân nhắc thuê tư vấn pháp lý quốc tế có kinh nghiệm trong các vụ việc chống bán phá giá để lập luận bảo vệ phù hợp nếu vụ việc được khởi xướng.

Đa dạng hóa thị trường: Đánh giá lại chiến lược kinh doanh và xây dựng kịch bản dự phòng nhằm giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào một thị trường duy nhất.

Cục Phòng vệ thương mại sẽ tiếp tục phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Australia để cập nhật thông tin và thông báo kịp thời tới các hiệp hội, doanh nghiệp về kết quả xem xét khả năng khởi xướng điều tra trong thời gian tới.