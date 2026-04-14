Australia xem xét điều tra chống bán phá giá thép mạ kẽm từ Việt Nam Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) đang thẩm định hồ sơ đề nghị áp thuế đối với thép mạ kẽm từ Việt Nam và Hàn Quốc, dự kiến công bố quyết định khởi xướng vào ngày 20/04/2026.

Chính phủ Australia vừa thông báo về việc Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) đã nhận được hồ sơ đề nghị khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam và Hàn Quốc. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các rào cản phòng vệ thương mại đang được thắt chặt tại các thị trường xuất khẩu thép trọng điểm.

Chi tiết các mặt hàng bị đề nghị điều tra

Theo thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) dẫn nguồn từ Thương vụ Việt Nam tại Australia, các sản phẩm thép mạ kẽm nằm trong phạm vi đề nghị điều tra được phân loại theo các mã thuế quan cụ thể sau:

Loại hình sản phẩm Mã thuế quan (HS Code) Thép mạ kẽm 7210.49.00 Thép mạ kẽm 7212.30.00 Thép mạ kẽm 7225.92.00 Thép mạ kẽm 7226.99.00

Hiện tại, ADC đang tiến hành xem xét các bằng chứng và lập luận nêu trong hồ sơ để xác định liệu có đủ cơ sở hợp lý để ban hành thông báo khởi xướng điều tra hay không. Theo quy định pháp luật của Australia, thời hạn cuối cùng để đưa ra quyết định này là ngày 20/04/2026.

Sản phẩm thép mạ kẽm đang đứng trước rủi ro bị điều tra chống bán phá giá tại thị trường Australia.

Khuyến nghị ứng phó cho doanh nghiệp xuất khẩu

Nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu thép mạ kẽm sang Australia cần chủ động theo dõi sát diễn biến vụ việc. Việc rà soát toàn bộ hoạt động xuất khẩu liên quan đến các mã hàng bị điều tra là yêu cầu cấp thiết, đặc biệt là các dữ liệu về giá bán và chi phí sản xuất.

Bên cạnh đó, các chuyên gia phòng vệ thương mại nhấn mạnh doanh nghiệp nên thực hiện các biện pháp sau:

Chuẩn bị hồ sơ pháp lý: Cân nhắc thuê tư vấn pháp lý quốc tế có kinh nghiệm để xây dựng các lập luận bảo vệ phù hợp ngay từ giai đoạn đầu.

Phối hợp cơ quan chức năng: Chủ động cập nhật thông tin và phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng vệ thương mại cũng như Thương vụ Việt Nam tại Australia.

Đa dạng hóa thị trường: Đánh giá lại chiến lược kinh doanh để giảm thiểu sự phụ thuộc vào một thị trường duy nhất, xây dựng kịch bản ứng phó nếu thuế chống bán phá giá chính thức được áp dụng.

Việc chuẩn bị sớm và chuyên nghiệp không chỉ giúp doanh nghiệp giảm thiểu tác động bất lợi mà còn nâng cao khả năng duy trì sự hiện diện tại thị trường Australia trong dài hạn.