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Austria U19 1-0 Denmark U19: Austria U19 giành chiến thắng

Văn Thể30/09/2026 14:22

Các cuộc chạm trán gần đây giữa Austria U19 và Denmark U19 thường xuyên cống hiến thế trận cởi mở, hứa hẹn cuộc đọ sức kịch tính vào lúc 19h00 ngày 30/09/2026.

Austria U191 - 0Denmark U19Kết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Austria U19 tiếp đón Denmark U19.

  • 27'BÀN THẮNG! Austria U19 (1-0)

    Phút 27': (Austria U19) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • KTKết thúc: Austria U19 1-0 Denmark U19

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 20:56 30/09/2026

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Austria U19 và Denmark U19 thường chứng kiến thế trận cởi mở với nhiều bàn thắng được ghi. Cuộc tái đấu diễn ra vào lúc 19h00 ngày 30/09/2026 tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn khi hai nền bóng đá trẻ giàu tiềm năng chạm trán nhau trên sân cỏ.

Cân bằng từ lịch sử đối đầu

Nhìn lại thành tích chạm trán, hai đội đang ở thế giằng co ngang ngửa. Trong 3 lần đối đầu gần nhất, Austria U19 giành 1 chiến thắng, hòa 1 trận và Denmark U19 cũng có 1 lần ca khúc khải hoàn. Thống kê này phản ánh sự tương đồng đáng kể về mặt trình độ cũng như bản lĩnh thi đấu của hai thế hệ cầu thủ trẻ.

Mỗi khi giáp mặt, cả Austria U19 lẫn Denmark U19 đều không ngần ngại dâng cao đội hình tìm kiếm lợi thế. Sự cân bằng về số trận thắng và hòa cho thấy không bên nào chấp nhận nhún nhường, biến các lần so tài thành những màn rượt đuổi tốc độ cao.

Toan tính lối chơi và kịch bản đôi công

Denmark U19 mang phong cách bóng đá Bắc Âu hiện đại, chú trọng việc kiểm soát bóng và phối hợp nhịp nhàng từ trung lộ ra hai biên. Các cầu thủ trẻ Đan Mạch luôn duy trì cự ly đội hình hợp lý nhằm làm chủ nhịp độ trận đấu.

Trong khi đó, Austria U19 lại sở hữu lối chơi giàu thể lực cùng khả năng áp sát quyết liệt ngay từ phần sân đối phương. Tốc độ chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng là vũ khí lợi hại giúp đại diện này tạo đột biến từ những tình huống phản công.

Khi cả hai tập thể đều ưa thích cách tiếp cận chủ động, màn so tài sắp tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra theo kịch bản đôi công hấp dẫn. Khả năng tận dụng cơ hội ở những thời khắc quyết định sẽ định đoạt cục diện của cuộc đọ sức đầy duyên nợ này.

Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Austria U19 · 1 thắng1 hòaDenmark U19 · 1 thắng
25/03/2025
Austria U19
1 - 2
Denmark U19
DU
27/03/2022
Austria U19
2 - 0
Denmark U19
AU
27/03/2018
Austria U19
2 - 2
Denmark U19
Hòa
Austria U19
5 trận gần nhất
HTTTH
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Denmark U19
5 trận gần nhất
HTBBT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Austria U19 1-0 Denmark U19: Austria U19 giành chiến thắng
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