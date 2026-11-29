Auxerre 0-2 Marseille: Marseille giành chiến thắng
Marseille đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 7 và 18 điểm. Họ làm khách của Auxerre lúc 21h00 ngày 29/11 trên sân Stade de l'Abbé-Deschamps.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Auxerre tiếp đón Marseille.
- 5'BÀN THẮNG! Marseille (0-1)
Phút 5': Amine Gouiri (Marseille) lập công (kiến tạo: Amine Harit). Tỷ số: 0 - 1.
- 12'Marseille ép sân
Cầm bóng: Auxerre 20% - 80% Marseille, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 0.
- 24'Marseille ép sân
Cầm bóng: Auxerre 23% - 77% Marseille, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 1 - 0.
- 36'Marseille ép sân
Cầm bóng: Auxerre 27% - 73% Marseille, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 1.
- 45'Thay người
Phút 45' (Auxerre): Rayan Mandengue vào sân thay Fredrik Oppegard.
- 45+2'Thẻ đỏ
Phút 45+2': Axel Tuanzebe (Auxerre) nhận thẻ đỏ.
- 45+4'BÀN THẮNG! Marseille (0-2)
Phút 45+4': Igor Paixão (Marseille) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Marseille ép sân
Cầm bóng: Auxerre 33% - 67% Marseille, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 5 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 1.
- 50'Thẻ vàng
Phút 50': Rayan Mandengue (Auxerre) nhận thẻ vàng (Foul).
- 55'Thẻ vàng
Phút 55': Marvin Senaya (Auxerre) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).
- 55'Thẻ vàng
Phút 55': William Still (Auxerre) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 59'Thay người
Phút 59' (Auxerre): Remy Labeau Lascary vào sân thay Kevin Danois.
- 61'Marseille ép sân
Cầm bóng: Auxerre 32% - 68% Marseille, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 6 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 1 - 2.
- 70'Thay người
Phút 70' (Auxerre): Lamfia Dioubaté vào sân thay Pierre Ekwah.
- 70'Thay người
Phút 70' (Marseille): Angel Gomes vào sân thay Himad Abdelli.
- 73'Marseille ép sân
Cầm bóng: Auxerre 30% - 70% Marseille, dứt điểm 15 - 11 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 6 - 6; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 3 - 3.
- 77'Thay người
Phút 77' (Auxerre): Arthur Piedfort vào sân thay Marvin Senaya.
- 85'Marseille ép sân
Cầm bóng: Auxerre 29% - 71% Marseille, dứt điểm 16 - 13 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 6 - 7; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 12 - 7, cứu thua 3 - 3.
- 87'Thẻ vàng
Phút 87': Remy Labeau Lascary (Auxerre) nhận thẻ vàng (Foul).
- 88'Thay người
Phút 88' (Marseille): Nouhoum Kamissoko vào sân thay Tochukwu Nnadi.
- 88'Thay người
Phút 88' (Marseille): Kelyann Bezahaf vào sân thay Amine Harit.
- 90+1'Thay người
Phút 90+1' (Marseille): Neal Maupay vào sân thay Amine Gouiri.
- 90+1'Thay người
Phút 90+1' (Marseille): Keyliane Abdallah vào sân thay Timothy Weah.
- KTKết thúc: Auxerre 0-2 Marseille
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.
Cập nhật lúc 22:59 29/11/2026
Marseille đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 18 điểm. Trận làm khách trên sân Stade de l'Abbé-Deschamps của Auxerre, diễn ra lúc 21h00 ngày 29/11/2026, là phép thử cho tham vọng của đội khách. Trong khi đó, Auxerre đứng hạng 15 với 11 điểm và cần những kết quả tích cực để rời xa nhóm giữa bảng.
Marseille mang phong độ vượt trội đến sân khách
Marseille đang ở thời điểm đáng tin cậy nhất. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Chuỗi kết quả này giúp họ duy trì vị trí thứ 7 và giữ khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng.
Đáng chú ý, trận thua duy nhất của Marseille nằm ở lượt đấu gần nhất thứ hai, sau đó đội đã thắng liên tiếp ở các trận trước đó. Điều này cho thấy họ có khả năng duy trì sự ổn định, đặc biệt khi thi đấu trong áp lực của cuộc đua phía trên.
Auxerre chưa tìm được sự ổn định
Ở chiều ngược lại, Auxerre đang trải qua giai đoạn nhiều trắc trở. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của họ là một kết quả hòa, nhưng trước đó là hai trận thua liên tiếp.
Với 11 điểm và đứng hạng 15, Auxerre kém Marseille 7 điểm và 8 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này khiến trận đấu trên sân nhà trở thành cơ hội để đội chủ nhà tìm lại cảm giác chiến thắng trước một đối thủ đang ở vị trí cao hơn.
Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Marseille
Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Marseille thắng 3 trận, Auxerre thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Thế cân bằng tương đối này cho thấy Auxerre không phải đối thủ dễ bị khuất phục, và cả hai đội thường chơi trận đấu với kết quả rõ ràng.
Việc mỗi trận đều có người thắng cũng gợi ý một cuộc đối đầu cởi mở, nơi cả hai bên đều sẵn sàng tìm kiếm chiến thắng thay vì chấp nhận chia điểm.
Điểm then chốt của trận đấu
Đối với Marseille, bài toán nằm ở việc duy trì nhịp độ thắng lợi trên sân khách để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Một kết quả tích cực sẽ củng cố vị trí thứ 7 và giữ họ trong tầm ngắm của các đội phía trên.
Với Auxerre, lợi thế sân nhà là yếu tố cần tận dụng sau chuỗi trận thiếu ổn định. Nếu giữ được sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi, đội chủ nhà hoàn toàn có thể tạo khó khăn cho Marseille.
Nhận định
Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Marseille đang chiếm ưu thế rõ rệt. Tuy nhiên, thế đối đầu khá cân bằng và lợi thế sân nhà của Auxerre khiến trận đấu khó có thể diễn ra một chiều. Marseille là đội được đánh giá cao hơn, nhưng Auxerre vẫn có đủ lý do để tạo nên một buổi tối nhiều thử thách cho đội khách.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)