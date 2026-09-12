Auxerre 1-0 Nice: Auxerre giành chiến thắng Chuyến làm khách đến Stade de l'Abbé-Deschamps là dịp để Nice bám sát nhóm dự cúp châu lục, trong khi Auxerre đang nỗ lực tìm kiếm điểm số đầu tiên ở mùa giải.

Auxerre 1 - 0 Nice Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Auxerre tiếp đón Nice.

13' Nice ép sân Cầm bóng: Auxerre 19% - 81% Nice; phạm lỗi 1 - 1.

26' Nice ép sân Cầm bóng: Auxerre 29% - 71% Nice, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 3 - 1.

39' Nice ép sân Cầm bóng: Auxerre 29% - 71% Nice, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 2 - 1.

44' Thẻ vàng Phút 44': Kevin Danois (Auxerre) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Nice ép sân Cầm bóng: Auxerre 34% - 66% Nice, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 2 - 2.

64' Nice ép sân Cầm bóng: Auxerre 34% - 66% Nice, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 3 - 2.

71' Thay người Phút 71' (Auxerre): Romain Faivre vào sân thay Remy Labeau Lascary.

72' Thay người Phút 72' (Nice): Ali Abdi vào sân thay Niels Nkounkou.

74' Thẻ vàng Phút 74': Djibril Coulibaly (Nice) nhận thẻ vàng (Foul).

74' BÀN THẮNG! Auxerre (1-0) Phút 74': Cameron Archer (Auxerre) lập công (kiến tạo: Christ Makosso). Tỷ số: 1 - 0.

77' Nice ép sân Cầm bóng: Auxerre 32% - 68% Nice, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 2 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 3 - 3.

81' Thay người Phút 81' (Auxerre): Naouirou Ahamada vào sân thay Danny Namaso.

82' Thay người Phút 82' (Auxerre): Pierre Ekwah vào sân thay Arthur Piedfort.

86' Thay người Phút 86' (Nice): Sofiane Diop vào sân thay Sepe Elye Wahi.

86' Thay người Phút 86' (Nice): Nathan Ngoumou vào sân thay Mohamed Amoura.

86' Thay người Phút 86' (Nice): Hicham Boudaoui vào sân thay Axel Witsel.

86' Thay người Phút 86' (Nice): Isak Jansson vào sân thay Mohamed Abdelmoneim.

87' Thay người Phút 87' (Auxerre): Rayan Mandengue vào sân thay Cameron Archer.

90' Nice ép sân Cầm bóng: Auxerre 32% - 68% Nice, dứt điểm 11 - 11 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 3 - 8; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 4 - 4.

KT Kết thúc: Auxerre 1-0 Nice Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:44 13/09/2026

Đội hình chính thức Auxerre Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV W. Still Nice Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV O. Pantaloni 23 M. Diop 27 L. Sy 15 C. Makosso 4 A. Tuanzebe 92 C. Akpa 5 K. Danois 46 A. Piedfort 10 D. Namaso 22 F. Oppegård 3 Labeau Lascary 9 C. Archer 23 Y. Diouf 5 Mohamed Abdelmonem 55 Ndayishimiye 35 Mandza Tsiendi 92 J. Clauss 39 D. Coulibaly 28 A. Witsel 27 N. Nkounkou 7 G. Hein 11 E. Wahi 9 M. Amoura Dự bị Auxerre 35 E. Legros 1 P. Nardi 77 Aristide Zossou 8 N. Ahamada 20 S. Diomandé 34 L. Dioubate 17 P. Ekwah 21 R. Faivre 32 R. Mandengue Nice 87 E. Pereira 6 H. Boudaoui 77 T. Boulhendi 38 A. Camara 10 S. Diop 2 A. Abdi 21 I. Jansson 41 D. Morana 29 N. Ngoumou Cập nhật đội hình lúc 01:20 13/09/2026

Auxerre Thống kê Nice 32% Kiểm soát bóng 68% 11 Dứt điểm 12 7 Trúng đích 4 3 Phạt góc 8 8 Phạm lỗi 7 0 Việt vị 3 4 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật C. Archer Auxerre 1 bàn C. Makosso Auxerre 1 kiến tạo · điểm 7.63 A. Tuanzebe Auxerre Điểm 7.23

Cuộc so tài giữa Auxerre và Nice vào lúc 01:45 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Stade de l'Abbé-Deschamps đang thu hút nhiều sự chú ý. Đối với Nice, chuyến làm khách lần này mở ra cơ hội quan trọng để cải thiện thành tích nhằm bám sát nhóm dự cúp châu lục. Trong khi đó, đội chủ nhà Auxerre bước vào trận đấu với nhiệm vụ giải tỏa áp lực đè nặng sau chuỗi khởi đầu đầy trắc trở.

Auxerre đối diện sức ép lớn tại sân nhà

Đoàn quân áo trắng đang trải qua giai đoạn mở màn đầy chông gai. Sau 3 vòng đấu gần nhất, Auxerre phải nhận cả 3 thất bại liên tiếp và hiện đứng ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng với 0 điểm. Việc chưa tích lũy được điểm số nào khiến áp lực tâm lý dành cho các cầu thủ là không hề nhỏ.

Lối chơi của đội bóng này đang bộc lộ nhiều điểm hạn chế trong khâu phòng ngự cũng như tính sắc bén ở các đợt phản công. Trở về sân nhà Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxerre buộc phải chấn chỉnh lại cự ly đội hình, thi đấu kỷ luật hơn nếu muốn ngăn chặn đà trượt dốc và tìm kiếm những điểm số đầu tiên của mùa giải.

Nice nỗ lực tạo bước ngoặt

Ở bên kia chiến tuyến, Nice hiện đứng thứ 15 với 2 điểm có được. Phong độ trong 3 trận gần nhất của họ ghi nhận 2 trận hòa và 1 trận thua. Dù chưa phải là một chuỗi trận bùng nổ, Nice vẫn duy trì được cấu trúc thi đấu khá chặt chẽ và không dễ bị đánh bại.

Mục tiêu của Nice là tiếp tục tích lũy điểm số để từng bước vươn lên và giữ cự ly bám đuổi nhóm dự cúp châu lục. Trước một đối thủ đang có tâm lý bất ổn như Auxerre, đội khách nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ tuyến giữa, kiên nhẫn phối hợp nhằm khai thác các khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Thế cân bằng từ những lần chạm trán gần nhất

Dù đang gặp khó khăn về mặt phong độ, Auxerre lại sở hữu điểm tựa tinh thần đáng kể từ lịch sử đối đầu. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Auxerre chiếm ưu thế với 2 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trước Nice.

Thống kê này cho thấy Nice hiếm khi có được một thế trận áp đảo hoàn toàn mỗi khi đụng độ Auxerre. Sự kỵ dơ nhất định cùng lợi thế quen sân có thể giúp Auxerre tạo ra thế trận giằng co quyết liệt, buộc đối thủ phải thận trọng trong từng toan tính chiến thuật.

Nhận định xu hướng thế trận

Với bối cảnh hiện tại, thế trận trên sân Stade de l'Abbé-Deschamps hứa hẹn diễn ra chặt chẽ. Auxerre nhiều khả năng sẽ ưu tiên gia cố hàng thủ để cắt đứt chuỗi trận thua, trong khi Nice cần chắt chiu tối đa từng cơ hội hãm thành để biến ưu thế kiểm soát bóng thành bàn mở tỷ số. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi sự tập trung ở những thời khắc bước ngoặt.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Auxerre · 2 thắng 2 hòa Nice · 1 thắng Auxerre 2 - 1 Nice AUX Nice 3 - 1 Auxerre NIC Nice 1 - 1 Auxerre Hòa Auxerre 2 - 1 Nice AUX Nice 0 - 0 Auxerre Hòa

Auxerre 5 trận gần nhất B B B T 3 Trận 0-0-3 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 11 Thủng lưới Nice 5 trận gần nhất H B H H H 3 Trận 0-2-1 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Rennes 4 3 1 0 +3 10 T T T H 2 Monaco 3 3 0 0 +4 9 T T T 3 Paris FC 3 2 1 0 +4 7 T T H … 14 Le Mans 3 0 2 1 -1 2 H B H 15 Nice 3 0 2 1 -3 2 H B H 16 Le Havre 3 0 1 2 -2 1 B H B 17 Toulouse 3 0 1 2 -3 1 B H B 18 Auxerre 3 0 0 3 -7 0 B B B

Tình hình lực lượng Auxerre ✚ A. Diousse (Knee Injury) ✚ S. Fofana (Groin Injury) ✚ B. Okoh (Knee Injury) ✚ M. Senaya (Injury) ✚ T. Siwe (Muscle Injury) ✚ A. Diousse (Knee Injury) ✚ S. Fofana (Groin Injury) ✚ B. Okoh (Knee Injury) Nice ✚ L. Abergel (Knee Injury) ✚ M. Bombito (Leg Injury) ✚ A. Mendy (Knee Injury) ✚ M. Sanson (Surgery) ✚ L. Abergel (Knee Injury) ✚ M. Bombito (Leg Injury) ✚ A. Mendy (Knee Injury) ✚ M. Sanson (Surgery)