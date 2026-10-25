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Auxerre 1-1 Le Mans: Hai đội chia điểm

Văn Thể25/10/2026 18:45

Auxerre đang bám sát nhóm dự cúp châu lục nhờ thắng 4 trong 5 trận gần nhất, khi tiếp Le Mans lúc 23h15 ngày 25/10/2026 trên sân Stade de l'Abbé-Deschamps.

Auxerre1 - 1Le MansKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Auxerre tiếp đón Le Mans.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Auxerre 54% - 46% Le Mans, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

  • 21'Thẻ vàng

    Phút 21': Alexandre Lauray (Le Mans) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 26'Thẻ vàng

    Phút 26': Lucas Buades (Le Mans) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 26'Auxerre ép sân

    Cầm bóng: Auxerre 62% - 38% Le Mans, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1); việt vị 0 - 2, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 0.

  • 38'Auxerre ép sân

    Cầm bóng: Auxerre 61% - 39% Le Mans, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 1 - 2.

  • 44'Thẻ vàng

    Phút 44': William Still (Auxerre) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'BÀN THẮNG! Le Mans (0-1)

    Phút 48': Lucas Buades (Le Mans) lập công (kiến tạo: Lucas Bretelle). Tỷ số: 0 - 1.

  • 48'VAR

    Phút 48': Bàn thắng được công nhận — Lucas Buades (Le Mans).

  • 50'Auxerre ép sân

    Cầm bóng: Auxerre 59% - 41% Le Mans, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 2 - 2.

  • 53'Thay người

    Phút 53' (Le Mans): Noa Boissé vào sân thay Djibril Sidibé.

  • 56'BÀN THẮNG! Auxerre (1-1)

    Phút 56': Cameron Archer (Auxerre) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 62'Auxerre ép sân

    Cầm bóng: Auxerre 59% - 41% Le Mans, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 1 - 3.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Le Mans): Jean Vercruysse vào sân thay Alexandre Lauray.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Le Mans): Dame Gueye vào sân thay Habib Diallo.

  • 69'Thẻ vàng

    Phút 69': Kevin Danois (Auxerre) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Auxerre): Rayan Mandengue vào sân thay Lamine Sy.

  • 74'Auxerre ép sân

    Cầm bóng: Auxerre 58% - 42% Le Mans, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 1 - 3.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Auxerre): Aristide Zossou vào sân thay Danny Namaso.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Auxerre): Pierre Ekwah vào sân thay Kevin Danois.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Le Mans): Daouda Traore vào sân thay Antoine Rabillard.

  • 86'Auxerre ép sân

    Cầm bóng: Auxerre 58% - 42% Le Mans, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 6 - 1; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 13 - 11, cứu thua 1 - 3.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Le Mans): Rayan Bamba vào sân thay Lucas Buades.

  • 90+8'Thay người

    Phút 90+8' (Auxerre): Youssef Khoudda vào sân thay Cameron Archer.

  • 90+8'Thay người

    Phút 90+8' (Auxerre): Arthur Piedfort vào sân thay Naouirou Ahamada.

  • KTKết thúc: Auxerre 1-1 Le Mans

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:13 26/10/2026

Đội hình chính thức
Auxerre
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV W. Still
Le Mans
Sơ đồ 3-4-3 · HLV P. Videira
1
P. Nardi
15
C. Makosso
4
A. Tuanzebe
92
C. Akpa
27
L. Sy
8
N. Ahamada
5
K. Danois
22
F. Oppegård
21
R. Faivre
10
D. Namaso
9
C. Archer
98
N. Kocik
19
D. Sidibé
17
S. Yohou
16
Raúl Torrente
18
L. Buadés
29
L. Bretelle
8
A. Lauray
22
L. Calodat
9
A. Rabillard
14
L. Mafouta
13
H. Diallo
Dự bị
Auxerre
77 Aristide Zossou23 M. Diop20 S. Diomandé34 L. Dioubate17 P. Ekwah47 Youssef Khoudda32 R. Mandengue35 E. Legros46 A. Piedfort
Le Mans
26 R. Bamba15 N. Boissé7 B. Brahimi25 D. Guèye20 W. Harhouz1 E. Hatfout23 D. Traoré10 J. Vercruysse36 Lenny Videira
Cập nhật đội hình lúc 22:47 25/10/2026
AuxerreThống kêLe Mans
60%
Kiểm soát bóng
40%
13
Dứt điểm
11
5
Trúng đích
2
7
Phạt góc
1
15
Phạm lỗi
12
0
Việt vị
3
1
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
C. Archer
C. Archer
Auxerre
1 bàn
L. Buadés
L. Buadés
Le Mans
1 bàn
L. Bretelle
L. Bretelle
Le Mans
1 kiến tạo · điểm 7.7

Auxerre đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với chuỗi phong độ tốt: thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Trận tiếp Le Mans lúc 23h15 ngày 25/10/2026 trên sân Stade de l'Abbé-Deschamps là cơ hội để đội chủ nhà giữ đà đi lên. Ở chiều ngược lại, Le Mans đang sa sút và cần tìm lại cảm giác chiến thắng.

Auxerre giữ đà hưng phấn

Trong 5 trận gần nhất, Auxerre thắng 4 và thua 1. Đội chủ nhà thắng liền 3 trận gần đây nhất, sau một trận thua xen giữa chuỗi kết quả tích cực.

Hiện Auxerre đứng hạng 13 với 9 điểm. Với phong độ đang lên, đội chủ nhà có nền tảng tâm lý tốt để duy trì sự tập trung và gây sức ép lên các đối thủ phía trên.

Le Mans cần chặn đà trượt dốc

Le Mans đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1, hòa 1 và thua 3, trong đó thua cả 3 trận gần đây nhất.

Đội khách hiện đứng hạng 16 với 6 điểm, kém Auxerre 3 điểm và 3 bậc trên bảng xếp hạng. Mạch kết quả tiêu cực khiến Le Mans phải đến sân Stade de l'Abbé-Deschamps với áp lực không nhỏ.

Thế đối đầu nghiêng về Auxerre

Qua 5 lần gặp nhau gần nhất, Auxerre thắng 3, hòa 1 và thua 1. Xu hướng này cho thấy đội chủ nhà thường chiếm ưu thế trong các lần chạm trán gần đây.

Kết hợp với phong độ hiện tại, Auxerre bước vào trận với lợi thế rõ rệt về mặt tinh thần so với đối thủ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Auxerre, điều quan trọng là duy trì sự ổn định và tận dụng lợi thế sân nhà để nối dài chuỗi thắng. Mỗi điểm số thu về lúc này đều có ý nghĩa trong nỗ lực tiến gần hơn nhóm dẫn đầu.

Với Le Mans, nhiệm vụ trước mắt là chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Chỉ cần một kết quả tích cực trên sân khách, đội bóng có thể thu hẹp khoảng cách với đối thủ trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Xét phong độ, thành tích đối đầu và vị trí trên bảng xếp hạng, Auxerre là bên được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, Le Mans vẫn có động lực lớn để tạo bất ngờ và cải thiện tinh thần sau chuỗi trận thất vọng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Auxerre · 3 thắng1 hòaLe Mans · 1 thắng
01/08/2020
Auxerre
3 - 2
Le Mans
AUX
11/01/2020
Le Mans
0 - 1
Auxerre
AUX
03/08/2019
Auxerre
2 - 0
Le Mans
AUX
26/01/2013
Auxerre
1 - 1
Le Mans
Hòa
21/08/2012
Le Mans
3 - 1
Auxerre
LM
Auxerre
5 trận gần nhất
TBTTT
7
Trận
3-0-4
T-H-B
11
Ghi (TB 1.6)
17
Thủng lưới
Le Mans
5 trận gần nhất
BBBTH
7
Trận
1-3-3
T-H-B
10
Ghi (TB 1.4)
15
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Lyon7421+814TBTHT
2Paris Saint Germain7421+514TTTTB
3Lille7421+514HTBTT
12Toulouse7232+19THTHB
13Auxerre7304-69TBTTB
14Strasbourg7214-37BBBHT
15Angers7214-67BBTHB
16Le Mans7133-56BBTHH
17Estac Troyes7115-114BBBBB
Tình hình lực lượng
Auxerre
A. Diousse (Knee Injury)
S. Fofana (Groin Injury)
R. Labeau Lascary (Injury)
B. Okoh (Knee Injury)
M. Senaya (Hamstring Injury)
T. Siwe (Muscle Injury)
A. Diousse (Knee Injury)
S. Fofana (Groin Injury)
Le Mans
A. Bourabaa (Ankle Injury)
E. Colas (Injury)
Y. Larouci (Groin Injury)
H. Voyer (Thigh Injury)
A. Bourabaa (Ankle Injury)
E. Colas (Injury)
Y. Larouci (Groin Injury)
H. Voyer (Thigh Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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