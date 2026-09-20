Auxerre 2-1 Stade Brestois 29: Auxerre giành chiến thắng Stade Brestois 29 hướng tới mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục khi làm khách trên sân Stade de l'Abbé-Deschamps của Auxerre lúc 20h00 ngày 20/09/2026.

Auxerre 2 - 1 Stade Brestois 29 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Auxerre tiếp đón Stade Brestois 29.

13' Stade Brestois 29 ép sân Cầm bóng: Auxerre 29% - 71% Stade Brestois 29, phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3.

23' BÀN THẮNG! Stade Brestois 29 (0-1) Phút 23': Pathé Mboup (Stade Brestois 29) lập công (kiến tạo: Joris Chotard). Tỷ số: 0 - 1.

25' Stade Brestois 29 ép sân Cầm bóng: Auxerre 38% - 62% Stade Brestois 29, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5.

37' Stade Brestois 29 ép sân Cầm bóng: Auxerre 44% - 56% Stade Brestois 29, dứt điểm 0 - 6 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 5 - 5.

45' Thay người Phút 45' (Auxerre): Romain Faivre vào sân thay Remy Labeau Lascary.

45' Thay người Phút 45' (Auxerre): Naouirou Ahamada vào sân thay Arthur Piedfort.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' BÀN THẮNG! Auxerre (1-1) Phút 46': Cameron Archer (Auxerre) lập công (kiến tạo: Danny Namaso). Tỷ số: 1 - 1.

50' Stade Brestois 29 ép sân Cầm bóng: Auxerre 49% - 51% Stade Brestois 29, dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 8 - 6.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Auxerre 53% - 47% Stade Brestois 29, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 2; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 12 - 7, cứu thua 0 - 1.

68' Thay người Phút 68' (Stade Brestois 29): Mama Baldé vào sân thay Giovani Versini.

73' Thẻ vàng Phút 73': Christ Makosso (Auxerre) nhận thẻ vàng (Foul).

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Auxerre 53% - 47% Stade Brestois 29, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 6 - 3; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 14 - 9, cứu thua 1 - 1.

78' Thay người Phút 78' (Stade Brestois 29): Lucas Tousart vào sân thay Gautier Lloris.

78' Thay người Phút 78' (Stade Brestois 29): Djylian N´Guessan vào sân thay Pathé Mboup.

82' Thẻ vàng Phút 82': Kenny Lala (Stade Brestois 29) nhận thẻ vàng (Foul).

83' BÀN THẮNG! Auxerre (2-1) Phút 83': Raphaël Le Guen (Stade Brestois 29) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 1.

86' Thay người Phút 86' (Stade Brestois 29): Joseph Nonge vào sân thay Joris Chotard.

86' Thay người Phút 86' (Stade Brestois 29): Mathis Lainé vào sân thay Ludovic Ajorque.

86' Thay người Phút 86' (Auxerre): Rayan Mandengue vào sân thay Fredrik Oppegard.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Auxerre 53% - 47% Stade Brestois 29, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 7 - 3; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 15 - 13, cứu thua 1 - 3.

87' Thay người Phút 87' (Auxerre): Pierre Ekwah vào sân thay Danny Namaso.

KT Kết thúc: Auxerre 2-1 Stade Brestois 29 Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 21:52 20/09/2026

Đội hình chính thức Auxerre Sơ đồ 3-4-3 · HLV W. Still Stade Brestois 29 Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Julien Lachuer 23 M. Diop 15 C. Makosso 4 A. Tuanzebe 92 C. Akpa 27 L. Sy 46 A. Piedfort 5 K. Danois 22 F. Oppegård 10 D. Namaso 9 C. Archer 3 Labeau Lascary 1 E. Selvik 70 K. Lala 71 R. Le Guen 4 G. Lloris 2 B. Locko 13 J. Chotard 8 H. Magnetti 10 G. Versini 23 K. Doumbia 9 P. Mboup 19 L. Ajorque Dự bị Auxerre 8 N. Ahamada 20 S. Diomandé 34 L. Dioubate 17 P. Ekwah 21 R. Faivre 93 Sékou Fofana 35 E. Legros 32 R. Mandengue 1 P. Nardi Stade Brestois 29 39 D. N´Guessan 7 Nonge Boende 30 M. Patouillet 29 L. Tousart 20 L. Zogbe 32 C. Laine M. 21 Ibrahim Yayiya Kante 18 J. Bourgault 17 Mama Baldé Cập nhật đội hình lúc 19:33 20/09/2026

Auxerre Thống kê Stade Brestois 29 52% Kiểm soát bóng 48% 11 Dứt điểm 8 4 Trúng đích 2 8 Phạt góc 3 19 Phạm lỗi 13 4 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật C. Archer Auxerre 1 bàn P. Mboup Stade Brestois 29 1 bàn D. Namaso Auxerre 1 kiến tạo · điểm 7.42 J. Chotard Stade Brestois 29 1 kiến tạo · điểm 7.02 G. Lloris Stade Brestois 29 Điểm 7.26

Stade Brestois 29 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và chuyến làm khách trên sân Stade de l'Abbé-Deschamps vào lúc 20h00 ngày 20/09/2026 mang ý nghĩa then chốt cho tham vọng đó. Chạm trán Auxerre ở thời điểm hiện tại mở ra cơ hội lớn cho đội khách, nhưng cũng tiềm ẩn không ít thách thức trước đối thủ đang khát điểm.

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng

Bước vào màn so tài này, Stade Brestois 29 hiện xếp ở vị trí thứ 9 với 5 điểm trong tay. Thứ hạng này giúp họ duy trì khoảng cách sít sao với nhóm phía trên và sẵn sàng bứt phá nếu giành kết quả thuận lợi trên sân khách.

Trong khi đó, Auxerre đang tạm đứng ở vị trí thứ 16 với 3 điểm tích lũy được. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm, biến 90 phút sắp tới thành cuộc cạnh tranh trực tiếp có thể tác động đáng kể đến thứ bậc của cả hai bên.

Phong độ trái ngược của hai đội

Xét về màn trình diễn gần đây, Stade Brestois 29 thể hiện sự ổn định hơn đáng kể. Trong 4 trận đấu gần nhất, đội khách đã giành được 1 trận thắng, chia điểm trong 2 trận và chỉ phải nhận 1 trận thua. Đáng chú ý, việc hòa 2 trận liên tiếp gần đây cho thấy sự chặt chẽ trong cách tiếp cận trận đấu của họ.

Ở chiều ngược lại, Auxerre đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu thuyết phục. Sau khi có được 1 trận thắng, đội chủ sân Stade de l'Abbé-Deschamps đã phải nhận liên tiếp 3 trận thua ở những lần ra sân sau đó. Chuỗi trận nghèo nàn này chắc chắn sẽ tạo nên áp lực tâm lý không nhỏ cho các cầu thủ chủ nhà.

Thế cân bằng trong lịch sử đối đầu

Dù phong độ hiện tại có sự chênh lệch, các cuộc so tài trực tiếp trong quá khứ lại cho thấy sự giằng co rất lớn. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ ghi nhận mỗi bên đều có 2 chiến thắng, cùng với 1 lần chia điểm.

Sự cân bằng này chỉ ra rằng cả hai bên đều hiểu rất rõ về nhau, và không đội bóng nào thực sự nắm giữ ưu thế áp đảo về mặt tâm lý khi bước vào màn tái đấu.

Nhận định xu hướng thế trận

Với hành trang là sự tự tin cùng mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục, Stade Brestois 29 nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu nhằm tận dụng điểm yếu từ sự sa sút của đối phương. Lối chơi ổn định giúp đội khách đủ cơ sở để áp đặt toan tính chiến thuật.

Về phía Auxerre, lợi thế sân nhà Stade de l'Abbé-Deschamps là điểm tựa lớn nhất để họ hy vọng ngắt chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Tuy nhiên, việc cải thiện sự tập trung nơi hàng phòng ngự sẽ là ưu tiên hàng đầu nếu đội chủ nhà muốn giữ lại điểm số trước một đối thủ đang có phong độ ổn định hơn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Auxerre · 2 thắng 1 hòa Stade Brestois 29 · 2 thắng Auxerre 3 - 0 Stade Brestois 29 AUX Stade Brestois 29 2 - 0 Auxerre SB2 Stade Brestois 29 2 - 2 Auxerre Hòa Auxerre 3 - 0 Stade Brestois 29 AUX Stade Brestois 29 1 - 0 Auxerre SB2

Auxerre 5 trận gần nhất T B B B T 4 Trận 1-0-3 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 11 Thủng lưới Stade Brestois 29 5 trận gần nhất B T H H B 4 Trận 1-2-1 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Monaco 5 4 1 0 +5 13 T H T T T 2 Lyon 5 3 2 0 +8 11 T H T H T 3 Paris FC 5 3 2 0 +5 11 T H T T H … 8 Le Mans 5 1 3 1 0 6 T H H B H 9 Stade Brestois 29 4 1 2 1 0 5 B T H H 10 Paris Saint Germain 4 1 2 1 0 5 T B H H … 15 Marseille 4 1 0 3 0 3 B B B T 16 Auxerre 4 1 0 3 -6 3 T B B B 17 Le Havre 5 0 2 3 -3 2 B H B H B …

Tình hình lực lượng Auxerre ✚ A. Diousse (Knee Injury) ✚ B. Okoh (Knee Injury) ✚ M. Senaya (Injury) ✚ T. Siwe (Muscle Injury) ✚ A. Diousse (Knee Injury) ✚ B. Okoh (Knee Injury) ✚ M. Senaya (Injury) ✚ T. Siwe (Muscle Injury) Stade Brestois 29 ✚ R. Cagnon (Shoulder Injury) ✚ B. Chardonnet (Calf Injury) ✚ M. Diambou (Ankle Injury) ✚ N. Edjouma (Muscle Injury) ✚ R. Cagnon (Shoulder Injury) ✚ B. Chardonnet (Calf Injury) ✚ M. Diambou (Ankle Injury) ✚ N. Edjouma (Muscle Injury)