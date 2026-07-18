Auxerre 5-2 St Maur Lusitanos: Auxerre giành chiến thắng Auxerre gặp St Maur Lusitanos lúc 23h ngày 18/07/2026 trong trận giao hữu CLB. Auxerre đang có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất.

Auxerre 5 - 2 St Maur Lusitanos Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Auxerre tiếp đón St Maur Lusitanos.

21' BÀN THẮNG! Auxerre (1-0) Phút 21': T. Bair (Auxerre) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

24' BÀN THẮNG! Auxerre (2-0) Phút 24': T. Bair (Auxerre) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' BÀN THẮNG! Auxerre (3-0) Phút 48': A. Zossou (Auxerre) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

62' BÀN THẮNG! St Maur Lusitanos (3-1) Phút 62': (St Maur Lusitanos) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

66' BÀN THẮNG! Auxerre (4-1) Phút 66': Wei Xiangxin (Auxerre) lập công. Tỷ số: 4 - 1.

72' BÀN THẮNG! Auxerre (5-1) Phút 72': (Auxerre) lập công. Tỷ số: 5 - 1.

90+1' BÀN THẮNG! St Maur Lusitanos (5-2) Phút 90+1': (St Maur Lusitanos) lập công. Tỷ số: 5 - 2.

KT Kết thúc: Auxerre 5-2 St Maur Lusitanos Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 2.

Cập nhật lúc 00:58 19/07/2026

Auxerre có lợi thế tâm lý

Auxerre sẽ đối đầu St Maur Lusitanos lúc 23h ngày 18/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là trận đấu được chờ đợi bởi hai đội từng chạm trán trong quá khứ, với ưu thế đang nghiêng về Auxerre.

Ở lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, Auxerre giành chiến thắng trước St Maur Lusitanos. Kết quả này tạo ra lợi thế nhất định về tâm lý cho Auxerre, dù không thể xem là căn cứ duy nhất để đánh giá diễn biến trận đấu sắp tới.

Thế đối đầu nghiêng về Auxerre

Thống kê đối đầu cho thấy hai đội mới có một lần chạm trán gần nhất được ghi nhận. Auxerre thắng một trận, trong khi St Maur Lusitanos chưa có chiến thắng và hai đội chưa hòa nhau trong thống kê này.

Khoảng dữ liệu đối đầu còn hạn chế, vì vậy chưa đủ cơ sở để rút ra một xu hướng dài hạn. Tuy nhiên, chiến thắng trước đó vẫn giúp Auxerre bước vào cuộc gặp với sự tự tin cao hơn, còn St Maur Lusitanos sẽ hướng tới màn thể hiện tích cực hơn so với lần chạm trán trước.

Trận giao hữu khó đoán

Do đây là một trận giao hữu, cách tiếp cận của hai đội có thể phụ thuộc vào mục tiêu chuẩn bị cụ thể. Auxerre nhiều khả năng muốn duy trì sự chủ động từ lợi thế đối đầu, trong khi St Maur Lusitanos cần tổ chức lối chơi chặt chẽ và hạn chế để đối thủ kiểm soát thế trận.

Không có thông tin cụ thể về phong độ gần đây, lực lượng vắng mặt hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội. Vì vậy, việc đánh giá trận đấu nên tập trung vào sự khác biệt từ kết quả đối đầu gần nhất thay vì đưa ra những dự đoán chi tiết ngoài dữ liệu hiện có.

Nhận định Auxerre vs St Maur Lusitanos

Auxerre sở hữu điểm tựa rõ ràng hơn khi từng đánh bại St Maur Lusitanos ở lần gặp gần nhất. Dẫu vậy, khoảng cách thực tế giữa hai đội trong trận giao hữu sắp tới vẫn cần được kiểm chứng trên sân, đặc biệt khi chưa có thêm thông tin về phong độ và đội hình.

Nhìn chung, Auxerre được đánh giá nhỉnh hơn về mặt tâm lý trước giờ bóng lăn. St Maur Lusitanos vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cân bằng nếu duy trì kỷ luật và tận dụng tốt những thời điểm Auxerre mất tập trung.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Auxerre · 1 thắng 0 hòa St Maur Lusitanos · 0 thắng Auxerre 2 - 0 St Maur Lusitanos AUX

Auxerre 5 trận gần nhất T T T T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới St Maur Lusitanos 5 trận gần nhất B B H T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới