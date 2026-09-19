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Aveley 2-3 Brentwood Town: Brentwood Town giành chiến thắng

Văn Thể19/09/2026 18:37

Aveley sở hữu lợi thế lớn khi chơi rất tốt trên sân nhà trước cuộc tiếp đón Brentwood Town, cùng ưu thế đối đầu vượt trội trước màn so tài ngày 19/09/2026.

Aveley2 - 3Brentwood TownKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Aveley tiếp đón Brentwood Town.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • KTKết thúc: Aveley 2-3 Brentwood Town

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 23:06 19/09/2026

Aveley bước vào trận đấu lúc 21h00 ngày 19/09/2026 với sự tự tin lớn nhờ phong độ ấn tượng trên sân nhà. Việc được thi đấu tại tổ ấm mang lại nguồn năng lượng quan trọng cho đội chủ nhà trong cuộc tiếp đón Brentwood Town, tạo nên thế trận đầy hứa hẹn cho người hâm mộ.

Điểm tựa sân nhà và phong độ gần đây của Aveley

Lợi thế sân bãi luôn là yếu tố then chốt giúp Aveley tạo dựng sự áp đảo trước các đối thủ. Đội bóng này đang thể hiện bản lĩnh vững vàng mỗi khi được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc, nơi họ thường xuyên kiểm soát tốt nhịp độ thi đấu và tạo ra áp lực liên tục lên phần sân đối phương.

Ở trận đấu gần nhất, Aveley đã giành trọn vẹn một chiến thắng. Kết quả này phản ánh sự hưng phấn về mặt tinh thần cũng như sự chuẩn bị chỉn chu trong lối chơi, giúp đội chủ nhà có được đà tâm lý thuận lợi nhất trước cuộc đối đầu sắp tới.

Phong độ bất bại của Brentwood Town

Brentwood Town hành quân đến sân của Aveley với sự kiên cường đáng ghi nhận. Trong 2 trận đấu gần đây nhất, đội bóng này duy trì chuỗi trận bất bại với thành tích gồm 1 trận hòa và 1 trận thắng.

Kết quả khả quan vừa qua cho thấy Brentwood Town có khả năng tổ chức lối chơi tương đối chặt chẽ và không dễ bị khuất phục. Sự tự tin tích lũy từ các màn trình diễn tích cực sẽ là điểm tựa lớn nhất để đội khách nỗ lực tìm kiếm kết quả có lợi trước sức ép từ đối thủ.

Cán cân đối đầu 5 lần gần nhất

Lịch sử đối đầu giữa hai bên đang tạm nghiêng về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Aveley chiếm ưu thế với 2 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ để Brentwood Town giành chiến thắng 1 lần.

Khoảng cách về số lần ca khúc khải hoàn trong quá khứ phản ánh sự nhỉnh hơn của Aveley khi chạm trán đối thủ này. Brentwood Town chắc chắn hiểu rõ những thử thách đang chờ đợi khi phải đối đầu với một đối thủ có thành tích chạm trán tốt hơn.

Nhận định cục diện màn so tài

Với lợi thế chơi rất tốt trên sân nhà cùng phong độ có được sau chiến thắng gần nhất, Aveley được đánh giá cao hơn về khả năng kiểm soát thế trận. Khả năng phát huy tối đa ưu thế sân bãi sẽ là chìa khóa để đội chủ nhà áp đặt lối chơi và tìm kiếm bàn thắng.

Bên kia chiến tuyến, chuỗi 2 trận bất bại gần đây giúp Brentwood Town có cơ sở để thiết lập hệ thống phòng ngự an toàn, chờ đợi thời cơ từ các pha phản công. Tuy nhiên, nếu Aveley tiếp tục duy trì bản lĩnh vững chắc tại thánh địa của mình, đội chủ nhà hoàn toàn nắm cơ hội lớn để giành trọn vẹn kết quả tích cực.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Aveley · 2 thắng2 hòaBrentwood Town · 1 thắng
30/04/2026
Bán kết
Aveley
1 - 4
Brentwood Town
BT
29/11/2025
Brentwood Town
3 - 3
Aveley
Hòa
09/08/2025
Aveley
1 - 1
Brentwood Town
Hòa
27/07/2022
Brentwood Town
0 - 3
Aveley
AVE
22/01/2022
Aveley
1 - 0
Brentwood Town
AVE
Aveley
5 trận gần nhất
BBTTB
1
Trận
1-0-0
T-H-B
4
Ghi (TB 4.0)
2
Thủng lưới
Brentwood Town
5 trận gần nhất
BBTHB
2
Trận
1-1-0
T-H-B
4
Ghi (TB 2.0)
2
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Aveley 2-3 Brentwood Town: Brentwood Town giành chiến thắng
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