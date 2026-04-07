Ayaneo hé lộ hai mẫu máy chơi game cầm tay mới với thiết kế nhỏ gọn và phong cách cổ điển Ayaneo vừa công bố hai thiết bị cầm tay mới gồm mẫu Windows kích thước nhỏ và một sản phẩm thương hiệu Konkr mang cảm hứng từ những dòng máy chơi game cổ điển.

Ayaneo chuẩn bị ra mắt hai mẫu máy chơi game cầm tay mới, bao gồm một phiên bản Windows mini và một thiết bị thương hiệu Konkr mang phong cách retro. Cả hai sản phẩm đều nằm trong kế hoạch phát hành toàn cầu nhằm mở rộng dải sản phẩm phần cứng chuyên dụng cho game thủ của hãng.

Sự trở lại của máy chơi game Windows kích thước nhỏ

Trong buổi chia sẻ sản phẩm trực tuyến kéo dài 3 giờ, Ayaneo đã chính thức xác nhận dòng máy cầm tay chạy Windows chủ lực của hãng sẽ quay trở lại thị trường. Đáng chú ý, thiết bị mới này được định vị là sản phẩm kế nhiệm cho một mẫu máy kích thước nhỏ (small-sized) trước đây.

Ayaneo hứa hẹn sớm ra mắt mẫu máy cầm tay chạy Windows kích thước nhỏ mới.

Mặc dù tên gọi chính thức chưa được tiết lộ, nhưng dựa trên thông tin từ nhà sản xuất, thiết bị này khó có khả năng là phiên bản thay thế cho dòng Ayaneo 3 cao cấp. Thay vào đó, hãng tập trung vào tính di động cao, đáp ứng nhu cầu của những người dùng yêu thích sức mạnh của hệ điều hành Windows trong một thân máy gọn nhẹ.

Thương hiệu Konkr và cảm hứng từ máy game cổ điển

Bên cạnh dòng Windows mini, Ayaneo cũng hé lộ về một thiết bị hoàn toàn mới thuộc thương hiệu Konkr. Theo đại diện hãng, dòng sản phẩm này sẽ được thừa hưởng "linh hồn của các dòng máy cầm tay cổ điển", gợi mở về một thiết kế hoặc tính năng tối ưu cho các tựa game retro.

Dù các thông số kỹ thuật chi tiết như chip xử lý, màn hình hay dung lượng pin vẫn còn được giữ kín, việc ra mắt thương hiệu Konkr cho thấy chiến lược phân tách phân khúc rõ ràng của Ayaneo. Hãng không chỉ tập trung vào cấu hình mạnh mẽ mà còn bắt đầu khai thác sâu hơn vào yếu tố trải nghiệm hoài cổ và thiết kế đặc trưng.

Chiến lược phát hành toàn cầu của Ayaneo

Sự kiện công bố này diễn ra ngay sau khi mẫu Pocket Micro 2 của hãng nhận được sự quan tâm lớn. Tuy nhiên, việc Pocket Micro 2 chỉ được sản xuất giới hạn 100 đơn vị và nhanh chóng cháy hàng đã gây ra nhiều tiếc nuối cho cộng đồng người dùng. Với hai mẫu máy mới này, Ayaneo cam kết sẽ thực hiện các đợt phát hành rộng rãi hơn trên quy mô toàn cầu.

Việc liên tục giới thiệu các thiết bị mới cho thấy tốc độ phát triển nhanh chóng của Ayaneo trong thị trường máy chơi game cầm tay (handheld gaming). Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng lưu ý rằng việc duy trì hỗ trợ phần mềm lâu dài cho nhiều dòng máy cùng lúc sẽ là một thách thức không nhỏ đối với hãng công nghệ này trong tương lai.