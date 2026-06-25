Ayaneo Pocket Micro 2: Máy chơi game Android siêu nhỏ gọn với thiết kế kim loại cao cấp Ayaneo chính thức hé lộ Pocket Micro 2, mẫu handheld Android sở hữu cần điều khiển TMR, mặt kính tràn viền và cổng USB-C đa năng, dự kiến ra mắt vào ngày 26/06 tới.

Ayaneo vừa công bố những thông tin quan trọng về Pocket Micro 2, mẫu máy chơi game cầm tay mới nhất trong phân khúc thiết kế nhỏ gọn. Đây được xem là bản nâng cấp đáng giá với phong cách tối giản nhưng sang trọng, hướng đến người dùng yêu thích sự linh hoạt nhưng vẫn đòi hỏi chất lượng hoàn thiện cao cấp.

Cận cảnh Pocket Micro 2 với hai phiên bản màu sắc

Ngôn ngữ thiết kế sang trọng và hiện đại

Khác với dòng Pocket Micro Classic giá rẻ, Pocket Micro 2 thừa hưởng triết lý thiết kế từ phiên bản gốc nhưng được tinh chỉnh tinh tế hơn. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở mặt trước được phủ hoàn toàn bằng kính phẳng, giúp tối ưu hóa viền màn hình và mang lại cảm giác liền mạch.

Phần khung máy được hoàn thiện từ kim loại phay xước ở các cạnh, kết hợp cùng hệ thống nút vai (shoulder buttons) đặt thẳng hàng. Sự kết hợp giữa kính và kim loại không chỉ tăng độ bền mà còn tạo nên vẻ ngoài chuyên nghiệp cho một thiết bị chơi game di động.

Những nâng cấp về phần cứng và kết nối

Ayaneo trang bị cho Pocket Micro 2 hệ thống cần điều khiển (joystick) TMR dạng lõm, giúp tăng độ chính xác và hạn chế hiện tượng trôi cần (drift) thường gặp. Đây là một nâng cấp đáng chú ý đối với các dòng máy cầm tay kích thước nhỏ, nơi không gian linh kiện vốn rất hạn chế.

Về khả năng kết nối, máy sở hữu cổng USB Type-C đa năng (full-featured) cho phép truyền dữ liệu và sạc tốc độ cao. Ngoài ra, jack cắm tai nghe 3.5 mm vẫn được giữ lại, đáp ứng nhu cầu âm thanh không độ trễ của các game thủ yêu thích các dòng game retro.

Thời điểm ra mắt chính thức

Theo thông báo từ nhà sản xuất, Pocket Micro 2 sẽ chính thức trình làng vào ngày 26/06/2026. Hiện tại, các thông số kỹ thuật chi tiết về vi xử lý hay dung lượng pin vẫn chưa được tiết lộ cụ thể. Tuy nhiên, với việc chạy hệ điều hành Android, thiết bị hứa hẹn sẽ xử lý tốt các tựa game giả lập và ứng dụng giải trí phổ biến hiện nay.

Sản phẩm sẽ có ít nhất hai tùy chọn màu sắc khi ra mắt, mang đến vẻ ngoài bắt mắt và hiện đại cho cộng đồng yêu thích máy chơi game cầm tay (handheld).