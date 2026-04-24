Ayano Sonoda và bước ngoặt sự nghiệp từ tennis sang pickleball Tay vợt người Nhật Bản Ayano Sonoda gây chú ý khi tiết lộ những hạn chế về thể chất khiến cô không thể phát triển đỉnh cao trong môn tennis, dẫn đến quyết định chuyển sang thi đấu pickleball.

Trong giới thể thao chuyên nghiệp, sự nghiệp của mỗi vận động viên thường bị chi phối bởi tài năng và sự bền bỉ. Tuy nhiên, với Ayano Sonoda, một tay vợt đến từ Fukuoka, Nhật Bản, rào cản lớn nhất lại đến từ chính đặc điểm hình thể tự nhiên. Ở tuổi 30, cô đã có những chia sẻ thẳng thắn về lý do khiến sự nghiệp quần vợt không thể bứt phá và quyết định tìm kiếm cơ hội mới ở bộ môn pickleball.

Rào cản thể chất trên sân quần vợt chuyên nghiệp

Ayano Sonoda thừa nhận rằng đặc điểm "vòng 1" quá khổ đã gây ra những khó khăn đáng kể trong quá trình thi đấu và tập luyện. Theo phân tích chuyên môn, việc di chuyển cường độ cao trong tennis đòi hỏi sự thăng bằng tuyệt đối và khả năng xoay sở linh hoạt. Với Sonoda, trọng lượng cơ thể phân bổ không đều khiến cô khó tăng tốc và gặp áp lực lớn lên vùng vai cũng như cột sống.

Ayano Sonoda thừa nhận "vòng 1" lớn khiến cô gặp nhiều khó khăn khi chơi tennis

Để khắc phục tình trạng này, nữ tay vợt từng cân nhắc đến việc phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc các rủi ro về sức khỏe và thời gian hồi phục, cô đã lựa chọn phương pháp trị liệu massage chuyên sâu để giảm bớt sự căng thẳng cho cơ bắp. Dù nỗ lực, những hạn chế về mặt cơ sinh học vẫn là bài toán khó giải trong môi trường thi đấu đỉnh cao.

Số liệu chuyên môn và quyết định chuyển hướng sang pickleball

Nhìn vào số liệu thống kê từ Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF), sự nghiệp của Sonoda khá mờ nhạt. Cô giữ vị trí khoảng 1575 trên bảng xếp hạng thế giới với thành tích 0 thắng và 3 thua ở cấp độ chuyên nghiệp. Tại đấu trường quốc nội, vị trí tốt nhất của cô cũng chỉ dừng lại ở nhóm ngoài top 80 nội dung đơn nữ.

Nhận thấy những giới hạn tại môn tennis, Sonoda đã quyết định chuyển sang pickleball. Đây là bộ môn đang bùng nổ toàn cầu với đặc điểm sân đấu nhỏ hơn, nhịp độ có phần chậm hơn và ít đòi hỏi những cú bứt tốc quãng dài. Đây được xem là môi trường lý tưởng để Sonoda tận dụng kỹ năng cầm vợt sẵn có mà không gây quá nhiều áp lực lên thể trạng đặc biệt của mình.

Xây dựng thương hiệu cá nhân và sức ảnh hưởng mạng xã hội

Dù thành tích thi đấu không quá nổi bật, Ayano Sonoda lại cực kỳ thành công trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân. Với hơn 120.000 người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, cô đã tận dụng sức hút này để phát triển sự nghiệp ngoài sân đấu. Nhân dịp sinh nhật tuổi 30, cô vừa ra mắt album ảnh đầu tay mang tên "Irodori", chia sẻ những khía cạnh đời thường và hành trình vượt qua mặc cảm ngoại hình.

Câu chuyện của Sonoda đã tạo ra một làn sóng thảo luận về sức khỏe phụ nữ trong thể thao tại Nhật Bản. Nhiều chuyên gia tư vấn cho biết, sau những chia sẻ của cô, lượng phụ nữ tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ vận động phù hợp với đặc điểm cơ thể đã tăng lên rõ rệt. Sonoda hiện không chỉ là một vận động viên mà còn là biểu tượng của sự tự tin và khả năng thích nghi với nghịch cảnh.

Kiểu nữ tennis Nhật Bản khổ sở vì đặc điểm cơ thể

