Ayden Heaven: Món hời 1 triệu bảng thách thức vị thế của Lisandro Martinez tại MU Sự thăng tiến rực rỡ của tài năng trẻ Ayden Heaven đang tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt tại hàng thủ Manchester United, đe dọa trực tiếp vị trí của đàn anh Lisandro Martinez.

Trong bối cảnh Manchester United đang nỗ lực tìm lại vị thế tại Champions League, một bản hợp đồng trị giá chỉ 1 triệu bảng đang chứng minh giá trị vượt xa kỳ vọng. Ayden Heaven, trung vệ 19 tuổi chuyển đến từ Arsenal vào đầu năm 2025, không chỉ là phương án dự phòng mà còn đang trực tiếp đe dọa vị trí chính thức của Lisandro Martinez.

Cú áp phe lịch sử từ Arsenal

Manchester United đang gặt hái thành công từ kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái với những cái tên như Matheus Cunha hay Benjamin Sesko. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định thương vụ Ayden Heaven mới là bước đi thông minh nhất của đội ngũ tuyển trạch INEOS. Với mức phí tượng trưng, Quỷ đỏ đã sở hữu một trong những trung vệ trẻ triển vọng nhất giải Ngoại hạng Anh.

Heaven thăng tiến vượt bậc trong thời gian gần đây.

Dù mới 19 tuổi, Heaven đã sớm xác lập vị thế vững chắc trong đội một với 17 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh mùa này. Sự điềm tĩnh và khả năng đọc trận đấu của cầu thủ này là yếu tố then chốt giúp MU giành những kết quả quan trọng trước Chelsea, Brentford và đặc biệt là chiến thắng kịch tính 3-2 trước Liverpool.

Thống kê áp đảo và sự kết hợp với Harry Maguire

Trong trận đại chiến với Liverpool, Ayden Heaven đã có màn trình diễn ở đẳng cấp thế giới. Anh thực hiện chính xác 34 trên 38 đường chuyền, thực hiện 6 hành động phòng ngự và đạt tỷ lệ chiến thắng 100% trong các pha tranh chấp tay đôi. Sự dìu dắt của đàn anh Harry Maguire đã giúp Heaven khỏa lấp những thiếu sót về kinh nghiệm, biến anh thành một "lá chắn thép" thực thụ.

Thông số kỹ thuật của Ayden Heaven trước Liverpool

Chỉ số Kết quả Chuyền bóng chính xác 34/38 (89%) Hành động phòng ngự 6 Tranh chấp tay đôi 100% (6/6)

Nỗi lo của Lisandro Martinez

Sự trỗi dậy của Heaven diễn ra đúng thời điểm Lisandro Martinez phải ngồi ngoài vì án treo giò 3 trận sau hành vi phạm lỗi với Dominic Calvert-Lewin. Quan trọng hơn, tiền sử chấn thương dày đặc của trung vệ người Argentina kể từ năm 2022 đã khiến ban lãnh đạo MU không khỏi lo ngại về sự ổn định lâu dài.

Vị thế của Martinez đang bị đe dọa.

Cả Heaven và Martinez đều là những mẫu trung vệ thuận chân trái, điều này khiến cơ hội để cả hai cùng xuất phát trong đội hình chính là rất thấp. Với phong độ hiện tại, việc gạt bỏ Heaven để nhường chỗ cho Martinez khi cầu thủ này trở lại trong chuyến làm khách trước Sunderland sẽ là một quyết định đầy khó khăn cho ban huấn luyện.

Manchester United hiện đang sở hữu một hệ thống phòng ngự có chiều sâu với sự góp mặt của Matthijs de Ligt và Harry Maguire. Sự xuất hiện của Heaven không chỉ giúp đội bóng tiết kiệm ngân sách chuyển nhượng mà còn tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển bền vững tại Old Trafford.