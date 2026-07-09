Ayyoub Bouaddi: Nỗi tiếc nuối của người Pháp trước thềm tứ kết World Cup 2026 Từng là thủ quân U21 Pháp, thần đồng Ayyoub Bouaddi sẽ khoác áo Maroc đối đầu Les Bleus tại tứ kết World Cup 2026, minh chứng cho một sai lầm của Didier Deschamps.

Trong một kịch bản lý tưởng mà người hâm mộ bóng đá Pháp từng hình dung, Ayyoub Bouaddi đáng lẽ phải là người đứng trong hàng ngũ Les Bleus tại Boston. Tiền vệ trẻ này lẽ ra sẽ nhận chỉ thị từ Didier Deschamps, chơi bóng bên cạnh Adrien Rabiot và tung ra những đường chuyền dọn cỗ cho Kylian Mbappe ở trận tứ kết World Cup 2026.

Ayyoub Bouaddi sẽ có cơ hội chứng tỏ mình trước ĐT Pháp. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, thực tế lại nghiệt ngã hơn đối với người Pháp. Vào thứ Sáu này, Bouaddi sẽ khoác lên mình màu áo đỏ của Maroc để đối đầu với chính quốc gia nơi anh sinh ra và lớn lên. Đối với giới chuyên môn tại lục địa già, việc để mất một tài năng xuất chúng như Bouaddi vào tay đội tuyển Bắc Phi là một tổn thất chiến lược khó có thể bù đắp.

Từ thủ quân U21 Pháp đến quyết định mang tính bước ngoặt

Sinh ra tại Senlis, cách Paris chỉ một giờ lái xe, hành trình của Bouaddi vốn được mặc định cho màu áo Lam. Anh từng đại diện cho mọi cấp độ trẻ của Pháp, thậm chí được tin tưởng giao băng đội trưởng đội U21 khi mới bước sang tuổi 17. Ban đầu, khao khát của tiền vệ thuộc biên chế Lille là cống hiến cho nhà vô địch thế giới 2018. Anh thậm chí từng khước từ lời mời của Walid Regragui để kiên nhẫn chờ đợi một tín hiệu từ Didier Deschamps.

Thế nhưng, sự kiên nhẫn của một thần đồng luôn có giới hạn, nhất là khi cơ hội hít thở bầu không khí World Cup đang cận kề. Dù thấu hiểu tài năng của cầu thủ từng làm chủ tuyến giữa trong cuộc đối đầu với Real Madrid tại Champions League, Deschamps vẫn ưu tiên những lựa chọn an toàn và kinh nghiệm như N'Golo Kante hay Warren Zaire-Emery. Sự thận trọng quá mức của ban huấn luyện Pháp đã vô tình đẩy Bouaddi về phía Maroc.

Bouaddi là một tài năng lớn. Ảnh: Getty Images.

Sự quyết đoán của Maroc và bài toán cho Les Bleus

Trái ngược với sự do dự từ phía Pháp, Maroc đã hành động với tốc độ và sự quyết liệt đáng kinh ngạc. Tân HLV Mohamed Ouahbi không chỉ đưa ra lời hứa về một suất dự World Cup mà còn cam kết một vị trí chính thức trong đội hình xuất phát. Đó chính là chìa khóa mở ra quyết định cuối cùng của tiền vệ 18 tuổi này.

Giờ đây, Bouaddi cùng 5 cầu thủ sinh ra tại Pháp khác trong đội hình Maroc đang sẵn sàng cho cuộc tái đấu đầy duyên nợ, gợi nhớ về trận bán kết World Cup 2022 tại Qatar. Đây được dự báo là thử thách lớn nhất từ đầu giải đối với đoàn quân của Deschamps, nhất là khi họ đang thiếu vắng chốt chặn quan trọng Aurelien Tchouameni do chấn thương.

Dù Pháp vẫn sở hữu bộ ba tấn công hủy diệt Kylian Mbappe, Ousmane Dembele và Michael Olise – những người đã in dấu giày vào 20 bàn thắng tại giải đấu năm nay – nhưng sự hiện diện của Bouaddi ở phía bên kia chiến tuyến sẽ là một bài toán hóc búa về mặt chiến thuật. Trận tứ kết này không chỉ là cuộc chiến giành vé vào bán kết, mà còn là nơi Ayyoub Bouaddi khát khao chứng minh rằng người Pháp đã sai lầm khi không đặt niềm tin vào anh.