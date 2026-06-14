Ayyoub Bouaddi rực sáng khiến Casemiro lu mờ trong trận hòa 1-1 giữa Morocco và Brazil Tiền vệ 18 tuổi Ayyoub Bouaddi gây sốt toàn cầu khi áp đảo hoàn toàn đàn anh Casemiro, giúp Morocco cầm hòa Brazil trong trận ra mắt World Cup 2026 đầy ấn tượng.

Trận hòa 1-1 giữa Brazil và Morocco tại vòng bảng World Cup 2026 không chỉ là một kết quả bất ngờ về mặt tỷ số, mà còn là sân khấu tôn vinh sự xuất hiện của một vì sao mới: Ayyoub Bouaddi. Ở tuổi 18, tiền vệ thuộc biên chế Lille đã có màn trình diễn thượng hạng trước hàng tiền vệ lừng danh của Selecao, khẳng định vị thế của một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất bóng đá thế giới hiện nay.

Bouaddi đã có màn ra mắt World Cup đáng nhớ.

Sự tương phản giữa hai thế hệ tiền vệ

Điểm nhấn chiến thuật lớn nhất trong trận đấu chính là sự đối đầu trực diện giữa kinh nghiệm dày dạn của Casemiro và sức trẻ đầy nhiệt huyết của Ayyoub Bouaddi. Trong khi Casemiro – cựu sao Real Madrid và Manchester United – tỏ ra chậm chạp và nặng nề trong các tình huống xoay trở, thì Bouaddi lại chơi bóng với sự thanh thoát và tự tin đáng kinh ngạc.

Hình ảnh Casemiro bị thay ra ngay sau hiệp một là minh chứng rõ nét nhất cho sự thất thế của anh trước nguồn năng lượng dồi dào từ đối thủ. Chàng trai 18 tuổi không chỉ di chuyển bao sân hiệu quả hơn mà còn thể hiện tư duy chơi bóng thông minh, biến khu vực trung tuyến thành không gian kiểm soát riêng của mình bất chấp áp lực từ các ngôi sao hàng đầu đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh và La Liga.

Casemiro đã rời sân ngay sau hiệp 1.

Những thống kê ấn tượng của thần đồng 18 tuổi

Màn trình diễn của Bouaddi được bảo chứng bởi những số liệu chuyên môn thực sự thuyết phục. Kết thúc trận đấu, tiền vệ này sở hữu 86 lần chạm bóng và thực hiện 60 đường chuyền thành công – cả hai thông số này đều dẫn đầu phía đội tuyển Morocco. Đáng chú ý, anh còn có 3 pha rê bóng qua người thành công, thể hiện khả năng thoát pressing và giữ bóng tuyệt vời dưới áp lực nghẹt thở từ phía Brazil.

Lối chơi của Bouaddi là sự kết hợp giữa nhãn quan chiến thuật sắc bén và kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Anh không đơn thuần là một "máy quét" nơi giữa sân mà còn đóng vai trò trạm trung chuyển bóng chủ đạo, giúp Morocco kiểm soát thế trận và tung ra tới 12 cú sút trong hiệp một, gấp đôi so với những gì Brazil làm được.

Cú áp phe lịch sử của bóng đá Morocco

Sự tỏa sáng của Ayyoub Bouaddi còn mang ý nghĩa đặc biệt khi anh chỉ mới được phê duyệt khoác áo đội tuyển quốc gia Morocco đúng một tháng trước khi World Cup 2026 khởi tranh. Từng khoác áo các cấp độ trẻ của đội tuyển Pháp, quyết định trở về cống hiến cho quê hương của cha mẹ được xem là một "vụ trộm" lịch sử mà bóng đá Morocco thực hiện trước liên đoàn bóng đá Pháp.

Quyết định này ngay lập tức mang lại quả ngọt khi Bouaddi hòa nhập cực nhanh vào sơ đồ chiến thuật của HLV. Sự tự tin của anh trước ánh đèn sân khấu lớn nhất thế giới cho thấy bản lĩnh vượt xa độ tuổi. Sau màn trình diễn chói sáng trước Brazil, không ngạc nhiên khi giá trị chuyển nhượng của tiền vệ này được dự báo sẽ tăng vọt trong bối cảnh các câu lạc bộ lớn như Manchester United và Arsenal đang ráo riết theo dõi sát sao.