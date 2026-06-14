Ayyoub Bouaddi rực sáng trước Brazil: Tín hiệu xanh để Arsenal kích nổ bom tấn 60 triệu bảng Màn trình diễn siêu hạng của tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi tại World Cup 2026 đang thúc đẩy Arsenal đẩy nhanh quá trình đàm phán nhằm đưa 'nhạc trưởng' 18 tuổi về sân Emirates.

Trong khi những ngôi sao kỳ cựu như Casemiro phải vật lộn dưới cái nóng gay gắt tại sân vận động MetLife (New Jersey), một tài năng trẻ đã biến trận ra quân bảng C World Cup 2026 thành sàn diễn cá nhân. Ayyoub Bouaddi, viên ngọc quý thuộc biên chế Lille, vừa gửi một thông điệp đanh thép tới Arsenal sau màn trình diễn thuyết phục trong màu áo đội tuyển Morocco đối đầu với Brazil.

Ayyoub Bouaddi chơi thăng hoa trước Brazil.

Màn trình diễn đẳng cấp thế giới trước Selecao

Trước thềm giải đấu, Bouaddi gây bất ngờ khi khước từ lời triệu tập của đội tuyển Pháp để cam kết tương lai với Morocco. Quyết định này thể hiện sự tự tin tuyệt đối vào năng lực bản thân. Trong cuộc đối đầu với Brazil, tiền vệ sinh năm 2007 cho thấy sự điềm tĩnh lạ kỳ, khả năng chọn vị trí thông minh và chất lượng kỹ thuật thượng thừa.

Morocco vốn nổi tiếng với lối chơi tấn công phóng khoáng, nhưng sự mạo hiểm đó được đảm bảo an toàn nhờ sự hiện diện của Bouaddi ở khu trung tuyến. Anh đóng vai trò là 'mỏ neo', một mình quán xuyến tuyến giữa và giúp đội nhà đứng vững trước những đợt hãm thành liên tục của Brazil trong hiệp hai. Chứng kiến màn trình diễn này, giới chuyên môn nhận định người Pháp có lẽ đang tiếc nuối khi để mất một nhạc trưởng tài ba vào tay đối thủ.

Tầm nhìn chiến lược của Giám đốc Thể thao Andrea Berta

Cơn sốt xoay quanh Bouaddi đang bùng nổ toàn cầu, nhưng thực tế Arsenal đã đi trước các đối thủ một bước. Giám đốc Thể thao Andrea Berta được cho là đã thiết lập các cuộc đàm phán với người đại diện của cầu thủ này từ đầu năm 2025. Vị sếp lớn này sớm nhận ra Bouaddi là một thiên tài bóng đá và việc anh tỏa sáng tại World Cup chỉ là sự xác nhận cho những báo cáo tuyển trạch mà Arsenal đã thu thập từ lâu.

Dù PSG đang ráo riết săn đón 'máy quét' tài năng này, Arsenal vẫn nắm giữ lợi thế nhất định. Mikel Arteta coi Bouaddi là mảnh ghép hoàn hảo để kế thừa và phát triển cùng Declan Rice hay Martin Zubimendi, nhằm xây dựng một đế chế bền vững tại sân Emirates. Sự đa năng khi có thể chơi tốt ở cả vị trí số 6 lẫn số 8 giúp Bouaddi trở thành ưu tiên hàng đầu của Pháo thủ.

Sao mai 18 tuổi làm chủ tuyến giữa đội nhà.

Lựa chọn kinh tế và hiệu quả cho Arsenal

Trên thị trường chuyển nhượng, Arsenal đang để mắt tới Mateus Fernandes của West Ham và Sandro Tonali của Newcastle. Tuy nhiên, mức giá 80 triệu bảng mà West Ham yêu cầu cho Fernandes được coi là quá đắt đỏ, trong khi Newcastle chắc chắn không để Tonali ra đi dễ dàng. Trong bối cảnh đó, thương vụ Ayyoub Bouaddi trở nên thực tế và hấp dẫn hơn.

Trước khi World Cup khởi tranh, Lille đã định giá Bouaddi ở mức 60 triệu bảng. Sau màn trình diễn chói sáng tại New Jersey, con số này chắc chắn sẽ tăng thêm, nhưng đây vẫn được coi là mức đầu tư xứng đáng. Bouaddi không chỉ là cầu thủ cho tương lai mà đã sẵn sàng thi đấu ở môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh.

Sự thăng tiến thần tốc của Bouaddi khiến anh trở thành nhân vật trung tâm trong kế hoạch cải tổ đội hình của Arteta. Nếu thành công trong việc đưa tiền vệ người Morocco về London, Arsenal sẽ chính thức sở hữu một trong những bộ não trẻ triển vọng nhất bóng đá thế giới hiện nay.