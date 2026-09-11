AZ Alkmaar 1-1 Willem II: Hai đội chia điểm AZ Alkmaar tiếp đón Willem II trên sân AFAS Stadion lúc 01:00 ngày 12/09/2026 với chuỗi 5 trận toàn thắng, trong khi đội khách đang chật vật ở nhóm cuối bảng.

AZ Alkmaar 1 - 1 Willem II Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu AZ Alkmaar tiếp đón Willem II.

13' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: AZ Alkmaar 78% - 22% Willem II, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 2 - 2.

25' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: AZ Alkmaar 65% - 35% Willem II, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 3.

29' Thẻ vàng Phút 29': Tonny Vilhena (Willem II) nhận thẻ vàng (Foul).

32' BÀN THẮNG! AZ Alkmaar (1-0) Phút 32': Jordy Clasie (AZ Alkmaar) lập công (kiến tạo: Mexx Meerdink). Tỷ số: 1 - 0.

38' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: AZ Alkmaar 68% - 32% Willem II, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: AZ Alkmaar 66% - 34% Willem II, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 1 - 1.

62' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: AZ Alkmaar 64% - 36% Willem II, dứt điểm 12 - 7 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 1.

64' Thay người Phút 64' (AZ Alkmaar): Weslley Pinto Batista vào sân thay Calvin Stengs.

64' Thay người Phút 64' (AZ Alkmaar): Valdemar Byskov Andreasen vào sân thay Jordy Clasie.

70' Thay người Phút 70' (Willem II): kasper boogaard vào sân thay Tonny Vilhena.

70' Thay người Phút 70' (Willem II): Alessandro Ciranni vào sân thay Per van Loon.

75' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: AZ Alkmaar 64% - 36% Willem II, dứt điểm 12 - 7 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 7 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 1 - 1.

78' Thay người Phút 78' (AZ Alkmaar): Jizz Hornkamp vào sân thay Mexx Meerdink.

81' BÀN THẮNG! Willem II (1-1) Phút 81': Devin Haen (Willem II) lập công (kiến tạo: Uriël van Aalst). Tỷ số: 1 - 1.

87' Thay người Phút 87' (AZ Alkmaar): Bendegúz Kovács vào sân thay Dave Kwakman.

87' Thay người Phút 87' (AZ Alkmaar): Ayoub Oufkir vào sân thay Ro Zangelo Daal.

88' Thay người Phút 88' (Willem II): Thomas Verheydt vào sân thay Jaden Slory.

88' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: AZ Alkmaar 66% - 34% Willem II, dứt điểm 21 - 8 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 11 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 1 - 4.

90+3' Thay người Phút 90+3' (Willem II): Mats Lemmens vào sân thay Maxim Dekker.

KT Kết thúc: AZ Alkmaar 1-1 Willem II Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 02:54 12/09/2026

Đội hình chính thức AZ Alkmaar Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Echteld Willem II Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Stegeman 28 J. De Busser 22 E. Dijkstra 3 W. Goes 4 L. Schouten 5 M. Chávez 8 J. Clasie 6 Koopmeiners 14 C. Stengs 21 D. Kwakman 11 R. Daal 9 M. Meerdink 26 M. Delanghe 5 H. ter Avest 3 F. Stam 23 M. Dekker 24 N. Tjoe-A-On 52 T. Vilhena 6 C. Twigt 22 Per van Loon 19 Uriel van Aalst 7 J. Slory 9 D. Haen Dự bị AZ Alkmaar 34 M. de Wit 12 H. Verhulst 7 Weslley Patati 1 Owusu-Oduro 24 A. Oufkir 2 S. Maikuma 31 R. Ichihara 19 J. Hornkamp 29 W. Hoedt Willem II 21 van der Steen 31 K. de Leeuw 28 T. Verheydt 17 O. Martin 14 Jens Mathijsen 83 M. Lemmens 50 E. Gürbüz 15 A. Et-Taïbi 2 A. Ciranni Cập nhật đội hình lúc 00:35 12/09/2026

AZ Alkmaar Thống kê Willem II 67% Kiểm soát bóng 33% 22 Dứt điểm 8 5 Trúng đích 2 11 Phạt góc 2 7 Phạm lỗi 8 1 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật J. Clasie AZ Alkmaar 1 bàn D. Haen Willem II 1 bàn Uriel van Aalst Willem II 1 kiến tạo · điểm 7.27 M. Meerdink AZ Alkmaar 1 kiến tạo · điểm 6.85 M. Chávez AZ Alkmaar Điểm 7.78 W. Goes AZ Alkmaar Điểm 7.49

AZ Alkmaar đang thể hiện sức mạnh vượt trội với chuỗi toàn thắng đầy ấn tượng ở giai đoạn hiện tại. Màn tiếp đón Willem II vào lúc 01:00 ngày 12/09/2026 trên sân vận động AFAS Stadion được xem là cơ hội thuận lợi để đội chủ nhà tiếp tục nối dài chuỗi ngày thăng hoa và củng cố vững chắc ngôi đầu bảng.

Phong độ trái ngược giữa hai đầu bảng xếp hạng

Sự chênh lệch về mặt phong độ và vị trí giữa hai đội ở thời điểm hiện tại là vô cùng rõ rệt. AZ Alkmaar đang dẫn đầu bảng xếp hạng ở vị trí số một với trọn vẹn 15 điểm. Đội chủ sân AFAS Stadion duy trì thành tích toàn thắng cả 5 trận đấu gần nhất, khẳng định sự ổn định đáng kinh ngạc trong lối chơi cũng như khả năng kiểm soát cục diện trên sân.

Ở chiều ngược lại, Willem II lại trải qua giai đoạn thi đấu rất khó khăn khi đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm. Phong độ của đội khách trong 4 trận đấu gần nhất tương đối ảm đạm khi để thua tới 3 trận và chỉ có được đúng 1 trận hòa. Sự thiếu ổn định khiến chuyến hành quân xa nhà lần này hứa hẹn đem đến vô vàn thử thách cho Willem II.

Ưu thế vượt trội từ lịch sử đối đầu

Bên cạnh ưu thế về mặt phong độ ở thời điểm hiện tại, AZ Alkmaar cũng chiếm ưu thế khi nhìn vào thành tích chạm trán giữa hai câu lạc bộ. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất cho thấy AZ Alkmaar đã giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để Willem II thắng đúng 1 trận.

Việc nắm giữ cán cân đối đầu áp đảo cùng điểm tựa sân nhà AFAS Stadion mang lại sự tự tin rất lớn cho các cầu thủ AZ Alkmaar. Ngược lại, việc phải đối đầu với một đối thủ kỵ dơ trong bối cảnh phong độ đang sa sút sẽ đặt ra bài toán hóc búa cho ban huấn luyện đội khách.

Nhận định diễn biến trận đấu

Với phong độ thăng hoa và vị thế đứng đầu bảng xếp hạng, AZ Alkmaar nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi và kiểm soát nhịp độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự hưng phấn sau 5 trận thắng liên tiếp là cơ sở để đội chủ nhà đẩy cao đội hình nhằm gây áp lực liên tục lên phần sân đối phương.

Về phía Willem II, mục tiêu thiết thực nhất của họ có lẽ là củng cố hàng phòng ngự nhằm hạn chế tối đa các đợt bắn phá từ phía chủ nhà. Tuy nhiên, trước một tập thể đang có phong độ rất cao như AZ Alkmaar, việc giữ sạch mành lưới và tìm kiếm điểm số trên sân khách sẽ là nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với Willem II.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất AZ Alkmaar · 3 thắng 1 hòa Willem II · 1 thắng Willem II 0 - 2 AZ Alkmaar AA AZ Alkmaar 1 - 2 Willem II WI Willem II 2 - 2 AZ Alkmaar Hòa AZ Alkmaar 4 - 1 Willem II AA Willem II 0 - 1 AZ Alkmaar AA

AZ Alkmaar 5 trận gần nhất T T T T T 5 Trận 5-0-0 T-H-B 16 Ghi (TB 3.2) 5 Thủng lưới Willem II 5 trận gần nhất B H B B T 4 Trận 0-1-3 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AZ Alkmaar 5 5 0 0 +11 15 T T T T T 2 PSV Eindhoven 5 4 1 0 +12 13 T T T T H 3 Feyenoord 5 3 2 0 +6 11 T H T H T … 15 Utrecht 5 0 2 3 -9 2 H B H B B 16 Willem II 4 0 1 3 -9 1 B H B B 17 ADO Den Haag 5 0 1 4 -8 1 B H B B B …

Tình hình lực lượng AZ Alkmaar ✚ D. Kasius (Groin Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ K. Smit (Injury) ✚ D. Kasius (Groin Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ K. Smit (Injury) Willem II ✚ A. Culum (Foot Injury) ✚ T. Didillon Hodl (Hamstring Injury) ✚ A. Lachkar (Groin Injury) ✚ J. Schuurman (Knock) ✚ A. Zarrouk (Surgery) ✚ A. Culum (Foot Injury) ✚ T. Didillon Hodl (Hamstring Injury) ✚ A. Lachkar (Groin Injury)