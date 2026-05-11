AZ Alkmaar 1-2 Juventus: Juventus giành chiến thắng AZ Alkmaar đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Juventus 1 điểm trên bảng xếp hạng. Hai đội gặp nhau lúc 03h00 ngày 06/11 tại AFAS Stadion (Alkmaar).

AZ Alkmaar 1 - 2 Juventus Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu AZ Alkmaar tiếp đón Juventus.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: AZ Alkmaar 56% - 44% Juventus, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

19' BÀN THẮNG! Juventus (0-1) Phút 19': Teun Koopmeiners (Juventus) lập công (kiến tạo: Randal Kolo Muani). Tỷ số: 0 - 1.

23' Thay người Phút 23' (AZ Alkmaar): Wesley Hoedt vào sân thay Lewis Schouten.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: AZ Alkmaar 52% - 48% Juventus, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 6.

28' Thẻ vàng Phút 28': Wesley Hoedt (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Foul).

37' BÀN THẮNG! Juventus (0-2) Phút 37': Randal Kolo Muani (Juventus) lập công (kiến tạo: Nick Woltemade). Tỷ số: 0 - 2.

37' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: AZ Alkmaar 60% - 40% Juventus, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 10, cứu thua 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Thẻ vàng Phút 48': Andrea Cambiaso (Juventus) nhận thẻ vàng (Foul).

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: AZ Alkmaar 57% - 43% Juventus, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 7 - 12, cứu thua 0 - 1.

60' Thay người Phút 60' (Juventus): Jérémie Boga vào sân thay Kerim Alajbegovic.

60' Thay người Phút 60' (Juventus): Juan Cabal vào sân thay Andrea Cambiaso.

62' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: AZ Alkmaar 58% - 42% Juventus, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 7 - 14, cứu thua 0 - 1.

63' Thay người Phút 63' (AZ Alkmaar): Kees Smit vào sân thay Valdemar Byskov Andreasen.

63' Thay người Phút 63' (AZ Alkmaar): Elijah Dijkstra vào sân thay Denso Kasius.

63' Thay người Phút 63' (AZ Alkmaar): Jordy Clasie vào sân thay Wouter Goes.

73' Thay người Phút 73' (AZ Alkmaar): Ayoub Oufkir vào sân thay Calvin Stengs.

76' Đôi công cởi mở Cầm bóng: AZ Alkmaar 56% - 44% Juventus, dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 15, cứu thua 0 - 1.

78' Thay người Phút 78' (Juventus): Jeff Ekhator vào sân thay Nick Woltemade.

79' Thay người Phút 79' (Juventus): Gleison Bremer vào sân thay Federico Gatti.

85' Thẻ vàng Phút 85': Jeff Ekhator (Juventus) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Thay người Phút 85' (Juventus): Douglas Luiz Soares vào sân thay Randal Kolo Muani.

88' BÀN THẮNG! AZ Alkmaar (1-2) Phút 88': Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) lập công (kiến tạo: Elijah Dijkstra). Tỷ số: 1 - 2.

88' Đôi công cởi mở Cầm bóng: AZ Alkmaar 56% - 44% Juventus, dứt điểm 15 - 8 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 17, cứu thua 0 - 2.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Juan Cabal (Juventus) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: AZ Alkmaar 1-2 Juventus Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 04:59 06/11/2026

Đội hình chính thức AZ Alkmaar Sơ đồ 4-3-3 · HLV L. Echteld Juventus Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Spalletti 28 J. De Busser 30 D. Kasius 3 W. Goes 4 L. Schouten 34 M. de Wit 21 D. Kwakman 17 V. Byskov 6 Koopmeiners 14 C. Stengs 9 M. Meerdink 11 R. Daal 25 G. Vicario 15 P. Kalulu 4 F. Gatti 26 J. Lucumí 6 L. Kelly 8 Koopmeiners 29 P. Sarr 20 A. Cambiaso 27 N. Woltemade 17 Kerim-Sam Alajbegović 9 R. Kolo Muani Dự bị AZ Alkmaar 8 J. Clasie 5 M. Chávez 22 E. Dijkstra 29 W. Hoedt 31 R. Ichihara 18 B. Kovacs 2 S. Maikuma 24 A. Oufkir 1 Owusu-Oduro Juventus 13 J. Boga 3 Bremer 32 J. Cabal 12 Douglas Luiz 18 J. Ekhator 48 D. Elimoghale 51 A. Merola 33 Neto 41 A. Owusu Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026

AZ Alkmaar Thống kê Juventus 56% Kiểm soát bóng 44% 18 Dứt điểm 9 3 Trúng đích 2 4 Phạt góc 2 13 Phạm lỗi 20 3 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật R. Kolo Muani Juventus 1 bàn · 1 kiến tạo Koopmeiners Juventus 1 bàn M. Meerdink AZ Alkmaar 1 bàn N. Woltemade Juventus 1 kiến tạo · điểm 6.96 E. Dijkstra AZ Alkmaar 1 kiến tạo · điểm 6.66

AZ Alkmaar đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội thu hẹp khoảng cách ngay trên sân nhà. Đội chủ nhà hiện đứng hạng 10 với 6 điểm, chỉ kém Juventus, đội đứng hạng 7 với 7 điểm, đúng 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 06/11 tại AFAS Stadion (Alkmaar).

Cuộc đua sát nút ở nhóm đầu bảng

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng rất nhỏ. Juventus đang nhỉnh hơn nhờ vị trí thứ 7 và 7 điểm, trong khi AZ Alkmaar xếp ngay sau với 6 điểm ở vị trí thứ 10. Chỉ cách nhau 1 điểm nên kết quả trận này có thể làm thay đổi cục diện giữa hai đội.

Vì vậy, đây là cuộc gặp mà cả hai đều có lý do để chơi tích cực. Đội chủ nhà muốn tiếp cận nhóm trên, còn đội khách muốn giữ khoảng cách ở nhóm phía trước.

Phong độ: hai đội có thành tích tương đồng

Trong 5 trận gần nhất, AZ Alkmaar thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Tuy nhiên, chuỗi kết quả của họ đang đi xuống khi thua cả 2 trận mới nhất. Trước đó, đội bóng này thắng một trận, hòa một trận rồi thắng tiếp một trận.

Juventus cũng có thành tích 5 trận gần nhất là thắng 2, hòa 1 và thua 2. Khác với chủ nhà, đội khách đang có tâm lý tốt hơn khi thắng trận gần nhất. Trước đó, họ thua một trận, thắng một trận, hòa một trận và thua một trận.

Có thể thấy phong độ của cả hai đều thiếu ổn định. Điều này khiến trận đấu khó lường, và đội nào giữ được sự bình tĩnh tốt hơn sẽ có lợi thế.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với AZ Alkmaar, ưu tiên hàng đầu là chấm dứt mạch hai trận thua liên tiếp. Chơi trên sân nhà, họ cần bắt đầu trận đấu thật chắc chắn và tạo được sự tự tin trước đối thủ đứng cao hơn trên bảng xếp hạng.

Juventus bước vào trận với tinh thần phấn chấn sau trận thắng gần nhất. Tuy vậy, thành tích thắng, thua đan xen trong 5 trận qua cho thấy đội bóng này chưa thể hiện được sự ổn định. Nếu để chủ nhà dẫn dắt nhịp độ, họ sẽ gặp khó khăn.

Nhận định

Juventus nhỉnh hơn về thứ hạng và đà phong độ gần nhất, nhưng lợi thế này mong manh khi khoảng cách chỉ là 1 điểm. AZ Alkmaar có yếu tố sân nhà và động lực bám đuổi nhóm trên. Một trận đấu cân bằng, nhiều giằng co là kịch bản hợp lý nhất, và kết quả có thể được định đoạt bởi sự tập trung ở những thời điểm quan trọng.

AZ Alkmaar 5 trận gần nhất B B T H T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới Juventus 5 trận gần nhất T B T H B 3 Trận 2-1-0 T-H-B 9 Ghi (TB 3.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 Benfica 3 3 0 0 +8 9 T T T 3 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 +8 9 T T T … 6 Union St. Gilloise 3 2 1 0 +7 7 T H T 7 Juventus 3 2 1 0 +6 7 H T T 8 Beşiktaş 3 2 1 0 +4 7 H T T 9 Sunderland 3 2 1 0 +2 7 H T T 10 AZ Alkmaar 3 2 0 1 +4 6 T T B 11 Omonia Nicosia 3 2 0 1 +1 6 B T T … 24 AC Milan 3 1 0 2 -1 3 B T B 25 Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3 T B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng AZ Alkmaar ✚ J. Hornkamp (Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ K. Smit (Injury) ✚ H. Verhulst (Off the roster) ✚ J. Zoet (Inactive) ✚ J. Hornkamp (Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ K. Smit (Injury) Juventus ✚ Z. Celik (Muscle Injury) ✚ F. Conceicao (Shoulder Injury) ✚ N. Gonzalez (Calf Injury) ✚ K. Grabara (Knee Injury) ✚ M. Locatelli (Knee Injury) ✚ W. McKennie (Groin Injury) ✚ A. Milik (Inactive) ✚ D. Rugani (Off the roster)