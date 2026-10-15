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AZ Alkmaar 2-1 Hapoel Beer Sheva: AZ Alkmaar giành chiến thắng

Văn Thể15/10/2026 18:46

AZ Alkmaar đang tìm cách bám sát nhóm đầu dù đứng hạng 26 với 0 điểm. Họ tiếp Hapoel Beer Sheva (hạng 20, 1 điểm) lúc 23h45 ngày 15/10/2026 tại AFAS Stadion.

AZ Alkmaar2 - 1Hapoel Beer ShevaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    AZ Alkmaar tiếp đón Hapoel Beer Sheva.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: AZ Alkmaar 52% - 48% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

  • 25'AZ Alkmaar ép sân

    Cầm bóng: AZ Alkmaar 68% - 32% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 5.

  • 37'AZ Alkmaar ép sân

    Cầm bóng: AZ Alkmaar 66% - 34% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 8, cứu thua 0 - 1.

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': Pedro Miguel Santos Amador (Hapoel Beer Sheva) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Thẻ vàng

    Phút 45': Seiya Maikuma (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'BÀN THẮNG! AZ Alkmaar (1-0)

    Phút 49': Peer Koopmeiners (AZ Alkmaar) lập công (kiến tạo: Valdemar Byskov Andreasen). Tỷ số: 1 - 0.

  • 49'AZ Alkmaar ép sân

    Cầm bóng: AZ Alkmaar 66% - 34% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 10 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 0 - 2.

  • 52'Thẻ vàng

    Phút 52': Eilel Peretz (Hapoel Beer Sheva) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 52'Thẻ vàng

    Phút 52': Ayoub Oufkir (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 53'Thay người

    Phút 53' (Hapoel Beer Sheva): Miguel Vitor vào sân thay Idan Nachmias.

  • 55'BÀN THẮNG! Hapoel Beer Sheva (1-1)

    Phút 55': Forson Amankwah (Hapoel Beer Sheva) lập công (kiến tạo: zahi ahmed). Tỷ số: 1 - 1.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (AZ Alkmaar): Denso Kasius vào sân thay Seiya Maikuma.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (AZ Alkmaar): Calvin Stengs vào sân thay Ayoub Oufkir.

  • 61'AZ Alkmaar ép sân

    Cầm bóng: AZ Alkmaar 63% - 37% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 11 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 0 - 2.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Hapoel Beer Sheva): Javon East vào sân thay Mohamad Abu Rumi.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Hapoel Beer Sheva): Niv·Yehoshua vào sân thay Eilel Peretz.

  • 73'AZ Alkmaar ép sân

    Cầm bóng: AZ Alkmaar 63% - 37% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 12 - 11, cứu thua 1 - 3.

  • 75'VAR

    Phút 75': Phạt đền được công nhận — Bendegúz Kovács (AZ Alkmaar).

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': Djibril diop (Hapoel Beer Sheva) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 76'Thay người

    Phút 76' (AZ Alkmaar): Mexx Meerdink vào sân thay Bendegúz Kovács.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (AZ Alkmaar): Mateo Chávez vào sân thay Mees de Wit.

  • 77'BÀN THẮNG! AZ Alkmaar (2-1)

    Phút 77': Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 1.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Hapoel Beer Sheva): João Victor vào sân thay zahi ahmed.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Hapoel Beer Sheva): Adrián Ugarriza vào sân thay Igor Zlatanović.

  • 78'Thẻ vàng

    Phút 78': Calvin Stengs (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 83'Thẻ vàng

    Phút 83': Denso Kasius (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 85'AZ Alkmaar ép sân

    Cầm bóng: AZ Alkmaar 62% - 38% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 14 - 4 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 13 - 13, cứu thua 2 - 4.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (AZ Alkmaar): Weslley Pinto Batista vào sân thay Ro Zangelo Daal.

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: AZ Alkmaar 2-1 Hapoel Beer Sheva

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 01:39 16/10/2026

Đội hình chính thức
AZ Alkmaar
Sơ đồ 4-3-3 · HLV L. Echteld
Hapoel Beer Sheva
Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. Kojok
28
J. De Busser
2
S. Maikuma
3
W. Goes
29
W. Hoedt
34
M. de Wit
21
D. Kwakman
17
V. Byskov
6
Koopmeiners
24
A. Oufkir
18
B. Kovacs
11
R. Daal
1
O. Marciano
2
G. Mizrahi
44
D. Diop
15
I. Nachmias
5
Pedro Amador
7
E. Peretz
25
Lucas Ventura
17
A. Forson
45
M. Abu Rumi
66
I. Zlatanović
9
Z. Ahmed
Dự bị
AZ Alkmaar
27 Wassim bouziane54 Jerolldino Bergraaf5 M. Chávez8 J. Clasie22 E. Dijkstra31 R. Ichihara30 D. Kasius9 M. Meerdink1 Owusu-Oduro
Hapoel Beer Sheva
20 J. East28 N. Yehoshua11 A. Ganah70 João Victor8 Kna'an4 M. Vítor12 I. Rotman36 Y. Shani90 A. Ugarriza
Cập nhật đội hình lúc 23:17 15/10/2026
AZ AlkmaarThống kêHapoel Beer Sheva
58%
Kiểm soát bóng
42%
14
Dứt điểm
5
6
Trúng đích
3
5
Phạt góc
1
14
Phạm lỗi
17
0
Việt vị
2
3
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
P. Koopmeiners
Koopmeiners
AZ Alkmaar
1 bàn
M. Meerdink
M. Meerdink
AZ Alkmaar
1 bàn
A. Forson
A. Forson
Hapoel Beer Sheva
1 bàn
V. Byskov
V. Byskov
AZ Alkmaar
1 kiến tạo · điểm 7.7
Z. Ahmed
Z. Ahmed
Hapoel Beer Sheva
1 kiến tạo · điểm 6.81

AZ Alkmaar bước vào trận gặp Hapoel Beer Sheva với mục tiêu rõ ràng: bám sát nhóm đầu trong cuộc đua tốp đầu. Tuy nhiên, đội chủ nhà đang đứng hạng 26 với 0 điểm, nên cần một kết quả tích cực để thu hẹp khoảng cách. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân AFAS Stadion (Alkmaar).

Vị trí trên bảng xếp hạng: khoảng cách rất nhỏ

Hapoel Beer Sheva hiện xếp hạng 20 với 1 điểm, hơn AZ Alkmaar 6 bậc trên bảng xếp hạng. Cách biệt về điểm số giữa hai đội chỉ là 1 điểm. Vì vậy, kết quả của trận này có thể thay đổi vị trí của cả hai đội.

Với AZ Alkmaar, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để có điểm đầu tiên trong bảng xếp hạng. Với đội khách, đây là dịp nới rộng khoảng cách với đối thủ đang ở thấp hơn.

Phong độ AZ Alkmaar: nhiều biến động

Trong 5 trận gần nhất, AZ Alkmaar thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà thua ở trận vừa qua, sau khi thắng trận liền trước đó. Chuỗi kết quả xen kẽ này cho thấy phong độ của họ chưa thật ổn định.

Điều này đặt ra yêu cầu lớn về sự ổn định. Nếu muốn bám sát nhóm đầu, AZ Alkmaar cần chấm dứt chuỗi thắng thua đan xen và tận dụng lợi thế sân nhà.

Phong độ Hapoel Beer Sheva: đang có đà tốt

Hapoel Beer Sheva có 5 trận gần nhất tốt hơn: thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội khách thắng 2 trận liên tiếp gần đây nhất, nên bước vào trận đấu với tinh thần phấn chấn.

Tuy vậy, thành tích trong các trận gần đây chưa giúp họ tạo khoảng cách an toàn trên bảng xếp hạng, khi họ mới có 1 điểm và đứng hạng 20.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai yếu tố sẽ tác động lớn đến diễn biến trận đấu. Thứ nhất là sự đối lập về phong độ: Hapoel Beer Sheva đang đi lên, trong khi AZ Alkmaar vừa thua ở trận gần nhất. Thứ hai là lợi thế sân nhà của AZ Alkmaar trước đối thủ đang có tinh thần tốt.

Trong bối cảnh khoảng cách điểm số giữa hai đội rất nhỏ, đội nào giữ được sự tập trung và hạn chế sai sót sẽ có lợi thế lớn hơn.

Nhận định

Xét về phong độ gần đây, Hapoel Beer Sheva đang nhỉnh hơn với 3 trận thắng trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, AZ Alkmaar có lợi thế sân nhà và rất cần điểm số để rời khỏi vị trí hiện tại. Với khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng, đây là trận đấu có thể khiến thứ hạng của cả hai đội thay đổi.

AZ Alkmaar
5 trận gần nhất
BTBHT
1
Trận
0-0-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
1
Thủng lưới
Hapoel Beer Sheva
5 trận gần nhất
TTHTB
1
Trận
0-1-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Juventus1100+53T
2Crystal Palace1100+43T
3Sparta Praha1100+33T
8Bayer Leverkusen1100+23T
9OFI1100+23T
19Dinamo Zagreb101001H
20Hapoel Beer Sheva101001H
21Jagiellonia1001-10B
24Lillestrom1001-10B
25Celta Vigo1001-10B
26AZ Alkmaar1001-10B
27Levski Sofia1001-10B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
AZ Alkmaar
J. Hornkamp (Injury)
S. Resink (Knee Injury)
K. Smit (Injury)
H. Verhulst (Off the roster)
J. Hornkamp (Injury)
S. Resink (Knee Injury)
K. Smit (Injury)
H. Verhulst (Off the roster)
Hapoel Beer Sheva
D. Biton (Heart Problems)
Y. Stoyanov (Off the roster)
M. Baltaxa (Inactive)
Y. Malede (Inactive)
D. Biton (Heart Problems)
Y. Stoyanov (Off the roster)
M. Baltaxa (Inactive)
Y. Malede (Inactive)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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