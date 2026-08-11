AZ Alkmaar 4-3 Groningen: AZ Alkmaar giành chiến thắng AZ Alkmaar đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 20 điểm, nhưng đang đi qua chuỗi phong độ chưa như ý. Trận gặp Groningen lúc 22h45 ngày 08/11 trên sân AFAS Stadion là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế.

AZ Alkmaar 4 - 3 Groningen Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu AZ Alkmaar tiếp đón Groningen.

2' BÀN THẮNG! Groningen (0-1) Phút 2': Jacob Ondrejka (Groningen) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

9' BÀN THẮNG! AZ Alkmaar (1-1) Phút 9': Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) lập công (kiến tạo: Ro Zangelo Daal). Tỷ số: 1 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: AZ Alkmaar 51% - 49% Groningen, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

26' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: AZ Alkmaar 55% - 45% Groningen, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 0.

39' Thế trận giằng co Cầm bóng: AZ Alkmaar 52% - 48% Groningen, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 2 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' BÀN THẮNG! Groningen (1-2) Phút 47': Brynjólfur Darri Willumsson (Groningen) lập công (kiến tạo: Jacob Ondrejka). Tỷ số: 1 - 2.

52' Đôi công cởi mở Cầm bóng: AZ Alkmaar 51% - 49% Groningen, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 0.

54' BÀN THẮNG! Groningen (1-3) Phút 54': Thom Van Bergen (Groningen) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

57' VAR Phút 57': Phạt đền được công nhận — Elijah Dijkstra (AZ Alkmaar).

58' Thẻ vàng Phút 58': Marco Rente (Groningen) nhận thẻ vàng (Foul).

59' Hỏng phạt đền Phút 59': Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) sút hỏng phạt đền.

60' Thay người Phút 60' (AZ Alkmaar): Kees Smit vào sân thay Valdemar Byskov Andreasen.

60' Thay người Phút 60' (AZ Alkmaar): Jordy Clasie vào sân thay Wouter Goes.

61' Thẻ vàng Phút 61': Pelle Clement (Groningen) nhận thẻ vàng (Foul).

61' BÀN THẮNG! AZ Alkmaar (2-3) Phút 61': Ayoub Oufkir (AZ Alkmaar) lập công (kiến tạo: Mexx Meerdink). Tỷ số: 2 - 3.

65' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: AZ Alkmaar 54% - 46% Groningen, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 5 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 2 - 0.

73' Thay người Phút 73' (Groningen): Wouter Prins vào sân thay Mark Csinger.

73' Thay người Phút 73' (Groningen): Tygo Land vào sân thay Jacob Ondrejka.

76' BÀN THẮNG! AZ Alkmaar (3-3) Phút 76': Mateo Chávez (AZ Alkmaar) lập công. Tỷ số: 3 - 3.

77' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: AZ Alkmaar 57% - 43% Groningen, dứt điểm 15 - 7 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 6 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 2 - 0.

79' Thay người Phút 79' (Groningen): Tyrique Mercera vào sân thay Jorg Schreuders.

84' Thay người Phút 84' (AZ Alkmaar): Calvin Stengs vào sân thay Ro Zangelo Daal.

84' Thay người Phút 84' (AZ Alkmaar): Denso Kasius vào sân thay Elijah Dijkstra.

85' Thẻ vàng Phút 85': Etienne Vaessen (Groningen) nhận thẻ vàng (Foul).

88' Thẻ đỏ Phút 88': Etienne Vaessen (Groningen) nhận thẻ đỏ.

90' Thay người Phút 90' (Groningen): Lovro Stubljar vào sân thay Tika de Jonge.

90' Thay người Phút 90' (Groningen): Nils Eggens vào sân thay Brynjólfur Darri Willumsson.

90+1' BÀN THẮNG! AZ Alkmaar (4-3) Phút 90+1': Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 4 - 3.

90+5' Thẻ vàng Phút 90+5': Peer Koopmeiners (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Foul).

90+6' Thay người Phút 90+6' (AZ Alkmaar): Mees de Wit vào sân thay Mateo Chávez.

90+10' Thẻ đỏ Phút 90+10': Hans Hateboer (Groningen) nhận thẻ đỏ (Handball).

90' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: AZ Alkmaar 58% - 42% Groningen, dứt điểm 18 - 8 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 7 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 12, cứu thua 2 - 1.

KT Kết thúc: AZ Alkmaar 4-3 Groningen Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 3.

Cập nhật lúc 00:45 09/11/2026

Đội hình chính thức AZ Alkmaar Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Echteld Groningen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Lukkien 28 J. De Busser 22 E. Dijkstra 3 W. Goes 29 W. Hoedt 5 M. Chávez 21 D. Kwakman 6 Koopmeiners 24 A. Oufkir 17 V. Byskov 11 R. Daal 9 M. Meerdink 1 E. Vaessen 33 H. Hateboer 3 T. Blokzijl 5 M. Rente 4 M. Csinger 8 T. de Jonge 24 P. Clement 14 J. Schreuders 26 T. van Bergen 11 J. Ondrejka 9 B. Willumsson Dự bị AZ Alkmaar 12 H. Verhulst 14 C. Stengs 10 K. Smit 1 Owusu-Oduro 20 A. Natali 2 S. Maikuma 18 B. Kovacs 30 D. Kasius 31 R. Ichihara Groningen 19 O. Zawada 15 van der Laan 13 L. Štubljar 2 Wouter Prins 16 A. Nordin 42 J. Mosselaar 29 Tyrique Mercera 18 T. Land 20 Nils Eggens Cập nhật đội hình lúc 22:17 08/11/2026

AZ Alkmaar Thống kê Groningen 58% Kiểm soát bóng 42% 19 Dứt điểm 9 5 Trúng đích 5 7 Phạt góc 0 11 Phạm lỗi 13 2 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật M. Meerdink AZ Alkmaar 2 bàn · 1 kiến tạo J. Ondrejka Groningen 1 bàn · 1 kiến tạo A. Oufkir AZ Alkmaar 1 bàn T. van Bergen Groningen 1 bàn B. Willumsson Groningen 1 bàn M. Chávez AZ Alkmaar 1 bàn

AZ Alkmaar đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Groningen lúc 22h45 ngày 08/11 trên sân AFAS Stadion là phép thử quan trọng cho tham vọng ấy. Đội chủ nhà hiện đứng thứ 5 với 20 điểm, trong khi Groningen xếp thứ 9 với 15 điểm.

AZ Alkmaar cần dừng đà trượt dài

Vị trí trên bảng xếp hạng cho thấy AZ Alkmaar vẫn nằm ở nhóm đầu. Tuy vậy, phong độ gần đây lại là điểm đáng lo. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Cả 3 trận thua đều đến ở giai đoạn mới nhất, nên mạch kết quả đang đi xuống.

Chính vì vậy, trận đấu này mang ý nghĩa lớn hơn ba điểm thông thường. Một kết quả tích cực trên sân nhà sẽ giúp AZ Alkmaar chấm dứt chuỗi thất bại và giữ khoảng cách với nhóm bên dưới. Ngược lại, thêm một lần sa sút có thể khiến họ khó giữ nhịp trong cuộc đua tốp đầu.

Groningen cũng mang tâm lý nặng nề

Groningen không có phong độ tốt hơn là mấy. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận, trong đó 2 trận thua liên tiếp ở thời điểm mới nhất. Chuyến làm khách tại Alkmaar vì thế là cơ hội để họ tìm lại cảm giác chiến thắng.

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 4 bậc và 5 điểm. Groningen chưa bị bỏ quá xa, nên một kết quả tốt trên sân đối thủ có thể thu hẹp chênh lệch. Với tâm lý đó, đội khách nhiều khả năng sẽ chơi chắc chắn và tìm cách khai thác sự thiếu ổn định của chủ nhà.

Thế đối đầu nghiêng về AZ Alkmaar

Lịch sử gần đây đứng về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, AZ Alkmaar thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Groningen thắng 1 trận. Đây là lợi thế về mặt tâm lý với AZ Alkmaar, nhất là khi họ cần một điểm tựa để thoát khỏi giai đoạn khó khăn.

Điểm then chốt của trận đấu

Cả hai đội cùng đang chững lại nên khả năng cao đây sẽ là trận đấu thận trọng ở giai đoạn đầu. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế sai sót trước sẽ có lợi thế tinh thần rõ rệt. AZ Alkmaar có thêm yếu tố sân nhà, vị trí cao hơn và thành tích đối đầu tích cực.

Nhìn chung, AZ Alkmaar nhỉnh hơn về vị thế và thế đối đầu. Tuy nhiên, chuỗi 3 trận thua gần nhất khiến họ chưa thể chủ quan trước một Groningen đang cần điểm số. Kết quả trận đấu này sẽ tác động trực tiếp đến cuộc đua ở nhóm đầu bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất AZ Alkmaar · 3 thắng 1 hòa Groningen · 1 thắng Groningen 3 - 0 AZ Alkmaar GRO AZ Alkmaar 4 - 1 Groningen AA AZ Alkmaar 3 - 0 Groningen AA AZ Alkmaar 3 - 1 Groningen AA Groningen 0 - 0 AZ Alkmaar Hòa

AZ Alkmaar 5 trận gần nhất B B B T H 11 Trận 6-2-3 T-H-B 20 Ghi (TB 1.8) 13 Thủng lưới Groningen 5 trận gần nhất B B H B T 11 Trận 4-3-4 T-H-B 26 Ghi (TB 2.4) 24 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 11 7 4 0 +21 25 H H T T T 2 Ajax 11 7 3 1 +17 24 T T T H H 3 PSV Eindhoven 11 7 2 2 +22 23 T H B T B 4 Twente 11 7 2 2 +18 23 T T B H T 5 AZ Alkmaar 11 6 2 3 +7 20 B B H B T 6 Fortuna Sittard 12 5 5 2 0 20 H H T H H … 8 GO Ahead Eagles 12 4 5 3 -3 17 T B T B H 9 Groningen 11 4 3 4 +2 15 B H B T T 10 Cambuur 11 4 3 4 +1 15 T T H T H …