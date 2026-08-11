AZ Alkmaar 4-3 Groningen: AZ Alkmaar giành chiến thắng
AZ Alkmaar đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 20 điểm, nhưng đang đi qua chuỗi phong độ chưa như ý. Trận gặp Groningen lúc 22h45 ngày 08/11 trên sân AFAS Stadion là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế.
- 0'Trận đấu bắt đầu
AZ Alkmaar tiếp đón Groningen.
- 2'BÀN THẮNG! Groningen (0-1)
Phút 2': Jacob Ondrejka (Groningen) lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 9'BÀN THẮNG! AZ Alkmaar (1-1)
Phút 9': Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) lập công (kiến tạo: Ro Zangelo Daal). Tỷ số: 1 - 1.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: AZ Alkmaar 51% - 49% Groningen, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 26'AZ Alkmaar ép sân
Cầm bóng: AZ Alkmaar 55% - 45% Groningen, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 0.
- 39'Thế trận giằng co
Cầm bóng: AZ Alkmaar 52% - 48% Groningen, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 2 - 0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 47'BÀN THẮNG! Groningen (1-2)
Phút 47': Brynjólfur Darri Willumsson (Groningen) lập công (kiến tạo: Jacob Ondrejka). Tỷ số: 1 - 2.
- 52'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: AZ Alkmaar 51% - 49% Groningen, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 0.
- 54'BÀN THẮNG! Groningen (1-3)
Phút 54': Thom Van Bergen (Groningen) lập công. Tỷ số: 1 - 3.
- 57'VAR
Phút 57': Phạt đền được công nhận — Elijah Dijkstra (AZ Alkmaar).
- 58'Thẻ vàng
Phút 58': Marco Rente (Groningen) nhận thẻ vàng (Foul).
- 59'Hỏng phạt đền
Phút 59': Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) sút hỏng phạt đền.
- 60'Thay người
Phút 60' (AZ Alkmaar): Kees Smit vào sân thay Valdemar Byskov Andreasen.
- 60'Thay người
Phút 60' (AZ Alkmaar): Jordy Clasie vào sân thay Wouter Goes.
- 61'Thẻ vàng
Phút 61': Pelle Clement (Groningen) nhận thẻ vàng (Foul).
- 61'BÀN THẮNG! AZ Alkmaar (2-3)
Phút 61': Ayoub Oufkir (AZ Alkmaar) lập công (kiến tạo: Mexx Meerdink). Tỷ số: 2 - 3.
- 65'AZ Alkmaar ép sân
Cầm bóng: AZ Alkmaar 54% - 46% Groningen, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 5 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 2 - 0.
- 73'Thay người
Phút 73' (Groningen): Wouter Prins vào sân thay Mark Csinger.
- 73'Thay người
Phút 73' (Groningen): Tygo Land vào sân thay Jacob Ondrejka.
- 76'BÀN THẮNG! AZ Alkmaar (3-3)
Phút 76': Mateo Chávez (AZ Alkmaar) lập công. Tỷ số: 3 - 3.
- 77'AZ Alkmaar ép sân
Cầm bóng: AZ Alkmaar 57% - 43% Groningen, dứt điểm 15 - 7 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 6 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 2 - 0.
- 79'Thay người
Phút 79' (Groningen): Tyrique Mercera vào sân thay Jorg Schreuders.
- 84'Thay người
Phút 84' (AZ Alkmaar): Calvin Stengs vào sân thay Ro Zangelo Daal.
- 84'Thay người
Phút 84' (AZ Alkmaar): Denso Kasius vào sân thay Elijah Dijkstra.
- 85'Thẻ vàng
Phút 85': Etienne Vaessen (Groningen) nhận thẻ vàng (Foul).
- 88'Thẻ đỏ
Phút 88': Etienne Vaessen (Groningen) nhận thẻ đỏ.
- 90'Thay người
Phút 90' (Groningen): Lovro Stubljar vào sân thay Tika de Jonge.
- 90'Thay người
Phút 90' (Groningen): Nils Eggens vào sân thay Brynjólfur Darri Willumsson.
- 90+1'BÀN THẮNG! AZ Alkmaar (4-3)
Phút 90+1': Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 4 - 3.
- 90+5'Thẻ vàng
Phút 90+5': Peer Koopmeiners (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90+6'Thay người
Phút 90+6' (AZ Alkmaar): Mees de Wit vào sân thay Mateo Chávez.
- 90+10'Thẻ đỏ
Phút 90+10': Hans Hateboer (Groningen) nhận thẻ đỏ (Handball).
- 90'AZ Alkmaar ép sân
Cầm bóng: AZ Alkmaar 58% - 42% Groningen, dứt điểm 18 - 8 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 7 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 12, cứu thua 2 - 1.
- KTKết thúc: AZ Alkmaar 4-3 Groningen
Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 3.
Cập nhật lúc 00:45 09/11/2026
AZ Alkmaar đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Groningen lúc 22h45 ngày 08/11 trên sân AFAS Stadion là phép thử quan trọng cho tham vọng ấy. Đội chủ nhà hiện đứng thứ 5 với 20 điểm, trong khi Groningen xếp thứ 9 với 15 điểm.
AZ Alkmaar cần dừng đà trượt dài
Vị trí trên bảng xếp hạng cho thấy AZ Alkmaar vẫn nằm ở nhóm đầu. Tuy vậy, phong độ gần đây lại là điểm đáng lo. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Cả 3 trận thua đều đến ở giai đoạn mới nhất, nên mạch kết quả đang đi xuống.
Chính vì vậy, trận đấu này mang ý nghĩa lớn hơn ba điểm thông thường. Một kết quả tích cực trên sân nhà sẽ giúp AZ Alkmaar chấm dứt chuỗi thất bại và giữ khoảng cách với nhóm bên dưới. Ngược lại, thêm một lần sa sút có thể khiến họ khó giữ nhịp trong cuộc đua tốp đầu.
Groningen cũng mang tâm lý nặng nề
Groningen không có phong độ tốt hơn là mấy. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận, trong đó 2 trận thua liên tiếp ở thời điểm mới nhất. Chuyến làm khách tại Alkmaar vì thế là cơ hội để họ tìm lại cảm giác chiến thắng.
Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 4 bậc và 5 điểm. Groningen chưa bị bỏ quá xa, nên một kết quả tốt trên sân đối thủ có thể thu hẹp chênh lệch. Với tâm lý đó, đội khách nhiều khả năng sẽ chơi chắc chắn và tìm cách khai thác sự thiếu ổn định của chủ nhà.
Thế đối đầu nghiêng về AZ Alkmaar
Lịch sử gần đây đứng về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, AZ Alkmaar thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Groningen thắng 1 trận. Đây là lợi thế về mặt tâm lý với AZ Alkmaar, nhất là khi họ cần một điểm tựa để thoát khỏi giai đoạn khó khăn.
Điểm then chốt của trận đấu
Cả hai đội cùng đang chững lại nên khả năng cao đây sẽ là trận đấu thận trọng ở giai đoạn đầu. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế sai sót trước sẽ có lợi thế tinh thần rõ rệt. AZ Alkmaar có thêm yếu tố sân nhà, vị trí cao hơn và thành tích đối đầu tích cực.
Nhìn chung, AZ Alkmaar nhỉnh hơn về vị thế và thế đối đầu. Tuy nhiên, chuỗi 3 trận thua gần nhất khiến họ chưa thể chủ quan trước một Groningen đang cần điểm số. Kết quả trận đấu này sẽ tác động trực tiếp đến cuộc đua ở nhóm đầu bảng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)