Ba bài toán hàng công khiến HLV Thomas Tuchel đau đầu trước World Cup 2026 HLV Thomas Tuchel cần tìm lời giải cho sự quá tải của Bukayo Saka, sự cân bằng giữa Rashford-Gordon và cuộc cạnh tranh gắt gao vị trí số 10 giữa Bellingham và Rogers.

HLV Thomas Tuchel đang bước vào giai đoạn then chốt để định hình bộ khung tấn công cho đội tuyển Anh hướng tới World Cup 2026. Thay vì cố gắng nhồi nhét mọi ngôi sao vào đội hình, chiến lược gia người Đức ưu tiên sự cân bằng và tính hiệu quả trong hệ thống 4-2-3-1 ưa thích.

HLV Thomas Tuchel đối mặt những bài toán khó trước khi tuyển Anh bước vào VCK World Cup 2026.

Trong khi các vị trí như Declan Rice, Elliot Anderson và đặc biệt là trung phong Harry Kane – người ghi 61 bàn cho Bayern Munich mùa qua – gần như bất biến, thì ba vị trí hỗ trợ ngay phía sau đang tạo ra những cơn đau đầu thực sự. Dưới đây là phân tích chi tiết về ba bài toán chiến thuật mà Tuchel phải giải quyết trước thềm giải đấu lớn nhất hành tinh.

1. Đánh thức năng lực bùng nổ của Bukayo Saka

Dù vừa vô địch Ngoại hạng Anh cùng Arsenal, Bukayo Saka đang cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại về mặt hiệu suất. Các dữ liệu thống kê chỉ ra rằng số bàn thắng kỳ vọng (xG) mỗi 90 phút của số 7 đang sụt giảm liên tục kể từ mùa giải 2023-24. Điều này bắt nguồn từ việc các đối thủ đã bắt bài và thường xuyên bố trí lực lượng bọc lót kép để phong tỏa anh.

Các dữ liệu thống kê cho thấy dấu hiệu đáng lo ngại về Bukayo Saka. Ảnh: The Athletic.

Đáng chú ý, 90,3% số đường chuyền của Saka được thực hiện trong tư thế bị gây áp lực – tỷ lệ cao nhất Premier League đối với một cầu thủ chạy cánh. Để giải tỏa áp lực này, Tuchel cần đa dạng hóa các mảng miếng tấn công, đặc biệt là những pha chồng biên từ hậu vệ phải để tạo khoảng trống cho Saka ngoặt bóng vào trung lộ.

Bên cạnh đó, việc quá tải sau hơn 15.000 phút thi đấu tại Ngoại hạng Anh khi chưa đầy 24 tuổi khiến Saka cần một phương án xoay tua chất lượng. Noni Madueke nổi lên như một quân bài dự phòng chiến lược nhờ khả năng tạo đột biến trong các tình huống một đối một.

Noni Madueke có thể là quân bài xoay tua chất lượng cho tuyển Anh.

2. Cánh trái: Sức mạnh trực diện của Rashford hay kỷ luật của Gordon?

Cuộc cạnh tranh ở hành lang trái giữa Marcus Rashford và Anthony Gordon mang đến hai sắc thái đối lập. Rashford sở hữu tư duy của một tiền đạo lùi sâu, thường xuyên có những pha chạy chỗ ra sau lưng hàng thủ để tận dụng khả năng làm bóng của Harry Kane. Thống kê cho thấy anh nằm trong nhóm 5% cầu thủ có khả năng di chuyển không bóng tốt nhất châu Âu.

HLV Thomas Tuchel sẽ lựa chọn Marcus Rashford hay Anthony Gordon?

Ngược lại, Anthony Gordon là mẫu cầu thủ bám biên và cực kỳ cần mẫn trong khâu phòng ngự. Trong hệ thống pressing tầm cao mà Tuchel đang xây dựng, Gordon là quân bài không thể thiếu. Trung bình mỗi trận tại Champions League, Gordon thực hiện nhiều hơn Rashford tới 14 pha pressing tầm cao. Quyết định của Tuchel sẽ phụ thuộc vào việc ông ưu tiên hỏa lực tấn công hay tính ổn định trong cấu trúc phòng ngự.

3. Vị trí số 10: Sự toàn diện của Bellingham đối đầu tính đột biến của Rogers

Đây có lẽ là lựa chọn khó khăn nhất của HLV Tuchel. Jude Bellingham là nguyên mẫu của một tiền vệ box-to-box toàn diện với 4,11 pha tắc bóng và 1,13 pha đánh chặn trên mỗi 1.000 lần chạm bóng của đối phương – gấp đôi so với các chỉ số tương đương của Morgan Rogers.

Morgan Rogers hay Jude Bellingham đều có thế mạnh của riêng mình.

Tuy nhiên, Morgan Rogers lại mang đến sức sát thương lớn hơn ở khu vực 1/3 cuối sân với 10 bàn thắng và 6 kiến tạo tại giải quốc nội mùa qua. Điểm khác biệt nằm ở cách tương tác với Harry Kane: trong khi Bellingham thường có xu hướng giẫm chân vào khoảng không gian Kane lùi về, thì Rogers lại linh hoạt dạt sang cánh trái để kéo giãn đội hình đối phương.

HLV Thomas Tuchel không còn nhiều thời gian để giúp tuyển Anh chuẩn bị tốt nhất cho VCK World Cup 2026.

HLV Thomas Tuchel chỉ còn hai trận giao hữu gặp New Zealand và Costa Rica để hoàn tất những thử nghiệm cuối cùng. Những quyết định nhân sự tại hàng công sẽ quyết định trực tiếp đến tham vọng xưng vương của "Tam sư" tại VCK World Cup 2026.