Ba điều INEOS cần bảo đảm cho Michael Carrick trước mùa Ngoại hạng Anh 2026/27 Manchester United được cho là đã tăng cường tuyến giữa, nhưng sự kiên nhẫn và quyền tự chủ chuyên môn mới là nền tảng quyết định dự án của Michael Carrick.

Michael Carrick bước sang tuổi 45 khi Manchester United chỉ còn chưa đầy một tháng để chuẩn bị cho mùa Ngoại hạng Anh 2026/27. Sau khi tiếp quản đội bóng vào cuối mùa trước, ông đang đứng trước mùa giải trọn vẹn đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng, trong bối cảnh câu lạc bộ hướng đến một quá trình tái thiết sâu hơn.

Trọng tâm không chỉ nằm ở các bản hợp đồng mới. Theo thông tin từ bài viết gốc, INEOS cần tạo ra ba điều kiện để Carrick có cơ hội xây dựng dự án: bổ sung thêm chất lượng cho tuyến giữa, kiên nhẫn với quá trình phát triển và không can thiệp vào công tác chuyên môn.

Carrick được kỳ vọng nhiều trước mùa bóng mới. Ảnh: Getty Images.

Tuyến giữa vẫn là khu vực cần thêm chiều sâu

INEOS đã thể hiện sự ủng hộ với Carrick trên thị trường chuyển nhượng khi đưa Andrey Santos, Youri Tielemans, thủ môn Karl Darlow và cầu thủ trẻ Tynan Thompson về đội. Tuy nhiên, bài viết gốc nhận định Manchester United vẫn cần một tiền vệ nữa để hoàn thiện công cuộc tái thiết trong mùa hè.

Aurelien Tchouameni là cái tên được nhắc đến. Manchester United được cho là vẫn duy trì sự lạc quan kín đáo về khả năng chiêu mộ tiền vệ của Real Madrid. Nếu thương vụ thành hiện thực, Tchouameni sẽ gia tăng đáng kể cả chất lượng lẫn độ dày nhân sự ở trung tuyến.

Đây cũng là vị trí có ý nghĩa trực tiếp với ý tưởng của Carrick. Ông muốn xây dựng một đội bóng kiểm soát bóng và chủ động áp đặt lối chơi. Một tiền vệ có đẳng cấp sẽ giúp Manchester United điều tiết nhịp độ tốt hơn, đồng thời tạo thêm phương án khi đối thủ gây áp lực ở khu vực giữa sân.

Tchouameni sẽ là món quà lớn cho Carrick. Ảnh: Getty Images.

Bài viết gốc đặt thương vụ này trong bối cảnh “Dự án 150”, kế hoạch Manchester United hướng đến mục tiêu vô địch Ngoại hạng Anh vào năm 2028. Một bản hợp đồng như Tchouameni, nếu được hoàn tất, có thể giúp Carrick sở hữu nền tảng nhân sự phù hợp hơn cho tham vọng đó.

Sự kiên nhẫn là yêu cầu then chốt

Chuyển đổi lối chơi thường không diễn ra ngay trong vài tuần đầu mùa. Carrick cần thời gian để đưa các cầu thủ vào một cấu trúc kiểm soát rõ ràng, từ cách triển khai bóng đến tổ chức pressing và phản ứng khi mất bóng. Những giai đoạn chệch nhịp là điều khó tránh khỏi.

Đáng chú ý, Carrick hiện được mô tả là huấn luyện viên có thời gian tại vị lâu thứ hai trong nhóm sáu đội lớn của Ngoại hạng Anh, chỉ sau Mikel Arteta tại Arsenal. Tuy nhiên, vị thế đó không tự động bảo đảm cho một quá trình dài hạn.

Sir Jim Ratcliffe từng nói muốn trao cho Ruben Amorim ba năm, nhưng chiến lược gia này sau đó rời vị trí chỉ vài tháng sau phát biểu ấy. Carrick đã ký hợp đồng đến năm 2028, vì vậy INEOS cần thể hiện sự nhất quán với chính cam kết của mình, nhất là khi kết quả ngắn hạn chưa phản ánh đầy đủ chất lượng của quá trình xây dựng đội bóng.

Ranh giới giữa quản trị và chuyên môn

Yếu tố cuối cùng là quyền tự chủ trong công tác huấn luyện. Bài viết gốc cho biết Ruben Amorim từng ngầm thể hiện sự không hài lòng về mức độ can thiệp từ cấp lãnh đạo, trong khi Giám đốc thể thao Jason Wilcox từng thừa nhận có tham gia vào yếu tố chiến thuật.

Các thông tin được nhắc đến cho rằng Amorim từng bị yêu cầu thay đổi sơ đồ và phong cách chơi. Khi định hướng trên sân không còn thống nhất, sự tin tưởng của cầu thủ với kế hoạch chung cũng có thể suy giảm.

Carrick đang muốn thay thế sự hỗn loạn bằng tính kiểm soát. Đó là mục tiêu đòi hỏi một đường lối rõ ràng từ sân tập đến trận đấu, thay vì những điều chỉnh từ bên ngoài. INEOS có thể đánh giá kết quả cuối cùng của Carrick, nhưng để dự án có cơ hội vận hành đúng hướng, ban lãnh đạo cần để huấn luyện viên chịu trách nhiệm thực sự với các quyết định chuyên môn của mình.