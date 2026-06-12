Bắc Ninh giành vé thăng hạng V-League sau màn so tài nghẹt thở với PVF-CAND CLB Bắc Ninh chính thức góp mặt tại V-League 2026/2027 sau khi đánh bại PVF-CAND 5-4 trên chấm luân lưu, khép lại trận chung kết thăng hạng kịch tính đến phút cuối.

Trận cầu sinh tử tranh vé thăng hạng V-League 2026/2027 đã khép lại với kịch bản không thể kịch tính hơn. Sau khi hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức, CLB Bắc Ninh đã xuất sắc đánh bại PVF-CAND với tỷ số 5-4 trên chấm luân lưu định mệnh để ghi tên mình vào sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Bắc Ninh và PVF-CAND đã cống hiến một trận cầu kịch tính. Ảnh: CLB PVF-CAND.

Thế trận lấn lướt và lợi thế từ Bruno Cunha

Tính chất khốc liệt của một trận chung kết khiến cả hai đội nhập cuộc với quyết tâm cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bắc Ninh tỏ ra nhỉnh hơn về mặt thế trận khi liên tục vây hãm khung thành đối phương bằng những miếng đánh biên tốc độ. Sức ép liên tục được cụ thể hóa bằng quả đá phạt góc đầy sóng gió ở phút thứ 5, buộc thủ môn Đỗ Sỹ Huy của PVF-CAND phải tập trung hết cỡ để cứu thua.

Hàng thủ áo trắng liên tục chao đảo trước sự càn lướt dũng mãnh của ngoại binh Bruno Cunha. Chính tiền đạo người Brazil đã mang về lợi thế cực lớn cho Bắc Ninh khi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 33, mở tỷ số cho đại diện miền Quan họ. Bàn thắng này phản ánh đúng cục diện trên sân khi Bắc Ninh là đội chủ động hơn trong các phương án tấn công.

Phản đòn của PVF-CAND và sự bùng nổ của Samson

Bị đẩy vào thế chân tường, PVF-CAND buộc phải dâng cao khối đội hình trong hiệp hai nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực ép sân không biết mệt mỏi của họ cuối cùng cũng mang lại kết quả ở phút 55. Từ một tình huống tấn công bài bản, tiền đạo kỳ cựu Hoàng Vũ Samson bật cao đánh đầu hiểm hóc, san bằng cách biệt 1-1.

Dù bị gỡ hòa, các cầu thủ Bắc Ninh không hề nao núng mà nhanh chóng xốc lại đội hình để thiết lập thế trận phòng ngự phản công. Quãng thời gian cuối trận chứng kiến nhịp độ thi đấu được đẩy lên rất cao cùng hàng loạt pha tranh chấp nảy lửa ở khu vực giữa sân. Hàng thủ đôi bên đã chơi một trận đấu cực kỳ tập trung, bọc lót kín kẽ để hóa giải mọi đường lên bóng của đối phương. Tỷ số hòa được giữ nguyên cho đến hết phút bù giờ cuối cùng, buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi.

Bắc Ninh vượt qua PVF-CAND sau loạt "đấu súng" may rủi trên chấm 11m. Ảnh: CLB Bắc Ninh.

Bản lĩnh trên chấm luân lưu và dấu ấn Huỳnh Tuấn Linh

Loạt sút cân não diễn ra với kịch bản đầy bất ngờ khi chân sút chủ lực Bruno Cunha thực hiện hỏng ăn ngay lượt đầu tiên. Tuy nhiên, trong thời khắc khó khăn nhất, các cầu thủ Văn Đạt, Đức Chinh và Trọng Sơn đã thể hiện bản lĩnh vững vàng để đưa tỷ số luân lưu về thế cân bằng.

Bước ngoặt xảy ra ở lượt sút thứ bảy mang tính chất sinh tử. Thủ thành kỳ cựu Huỳnh Tuấn Linh tỏa sáng rực rỡ với pha đổ người xuất thần, cản phá thành công cú dứt điểm của Vũ Tín bên phía PVF-CAND. Ngay sau đó, Thanh Khôi bước lên chấm 11m và dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng chung cuộc 5-4 cho Bắc Ninh.

Chiến thắng đầy quả cảm này chính thức giúp CLB Bắc Ninh đoạt tấm vé thăng hạng V-League mùa giải tới. Đây là thành quả xứng đáng cho những đầu tư mạnh mẽ và khát khao của tập thể đội bóng. Ngược lại, thất bại này đồng nghĩa với việc PVF-CAND sẽ phải xuống chơi tại giải Hạng Nhất trong giai đoạn tiếp theo.

Thông số trận đấu: