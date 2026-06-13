Bắc Ninh thăng hạng V-League kịch tính và vị thế Đội tuyển Việt Nam trên BXH FIFA Câu lạc bộ Bắc Ninh chính thức giành vé dự V-League sau loạt sút luân lưu cân não. Trong khi đó, Đội tuyển Việt Nam giữ vững vị trí 99 thế giới và tiền đạo Lee Williams lỡ hẹn ASIAD.

Bóng đá Việt Nam vừa chứng kiến một cột mốc lịch sử khi câu lạc bộ Bắc Ninh chính thức ghi tên mình vào bản đồ V-League mùa giải 2026/2027. Chiến tích này khép lại một ngày thi đấu đầy cảm xúc, bên cạnh những biến động quan trọng về thứ hạng quốc tế và công tác đào tạo trẻ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Bản lĩnh Bắc Ninh trên chấm luân lưu định mệnh

Trận cầu quyết định tấm vé thăng hạng V-League 2026/2027 giữa Bắc Ninh và PVF-CAND đã diễn ra với kịch bản không thể kịch tính hơn. Sau 90 phút thi đấu chính thức với kết quả hòa 1-1, hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.

Trên chấm 11m, các cầu thủ Bắc Ninh đã thể hiện tâm lý vững vàng hơn để giành chiến thắng chung cuộc 5-4. Kết quả này giúp đội bóng vùng Kinh Bắc chính thức góp mặt tại giải đấu cao nhất Việt Nam mùa tới, đánh dấu một bước tiến thần tốc trong hành trình phát triển của câu lạc bộ.

Bắc Ninh chính thức thăng hạng lên V-League.

Việt Nam giữ hạng 99 thế giới, Indonesia thăng tiến mạnh mẽ

Theo cập nhật mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế trong top 100 thế giới với vị trí thứ 99. Đây là thành quả của sự ổn định trong bối cảnh các đối thủ khu vực đang có những bước tiến đáng kể.

Đáng chú ý, Đội tuyển Indonesia đang cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ sau hai chiến thắng liên tiếp trước Oman và Mozambique. Những kết quả ấn tượng này giúp đại diện xứ vạn đảo vươn lên vị trí thứ 118 toàn cầu, thu hẹp dần khoảng cách với các đội tuyển top đầu Đông Nam Á.

Việt Nam đứng thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA.

Rào cản nhập tịch của tiền đạo Lee Williams

Về tình hình nhân sự, câu lạc bộ Công an TP.HCM đã chính thức mua đứt tiền đạo Việt kiều Anh - Lee Williams từ Thể Công Viettel. Với thể hình lý tưởng gần 1m90, chân sút này được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột trên hàng công của đội bóng ngành Công an sau màn trình diễn thuyết phục mùa vừa qua.

Tuy nhiên, hy vọng khoác áo các cấp độ Đội tuyển Việt Nam của Lee Williams đang gặp rào cản về thủ tục pháp lý. Theo quy định, tiền đạo này nhiều khả năng phải chờ đến năm 2027 mới đủ điều kiện hoàn tất nhập tịch, đồng nghĩa với việc anh sẽ lỡ hẹn với kỳ ASIAD 2026 sắp tới.

Nâng tầm đào tạo huấn luyện viên và kế hoạch cho cầu thủ trẻ

Bên cạnh những diễn biến trên sân cỏ, VFF đang thắt chặt quy trình đào tạo huấn luyện viên nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho bóng đá nội. Đợt đánh giá năng lực cho khóa học chứng chỉ AFC/VFF vừa diễn ra tại TP.HCM và Hà Nội với sự tham gia của 21 học viên giàu kinh nghiệm.

Ở cấp độ trẻ, sau khi kết thúc chiến dịch Giải U19 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia, nhóm cầu thủ chủ chốt của U19 Việt Nam bao gồm Hoàng Trọng Duy Khang, Nguyễn Văn Bách và các đồng đội tại PVF, Sông Lam Nghệ An, Hà Tĩnh đã lập tức trở về nước để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6. Việc ưu tiên hoàn thành nghĩa vụ học tập cho thấy sự cân bằng giữa thể thao và giáo dục trong định hướng phát triển cầu thủ trẻ hiện nay.

Thất bại của U19 Indonesia tại bán kết

Ở một diễn biến khác, huấn luyện viên Nova Arianto của U19 Indonesia đã bày tỏ sự tiếc nuối sau thất bại 0-1 trước U19 Australia tại bán kết khu vực. Ông Arianto nhấn mạnh rằng sự thiếu tập trung trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tại cấp độ quốc tế đã khiến đội bóng phải trả giá đắt, một bài học đắt giá cho quá trình trưởng thành của các cầu thủ trẻ xứ vạn đảo.