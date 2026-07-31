Bách hóa XANH ưu đãi mua 2 tặng 1 cho toàn bộ sản phẩm khăn giấy từ ngày 01/08 Chương trình khuyến mãi diễn ra từ ngày 01/08 đến 09/08/2026, áp dụng cho tất cả các loại khăn giấy ăn và giấy hộp khi mua trực tiếp hoặc đặt hàng online.

Từ ngày 01/08/2026 đến hết ngày 09/08/2026, hệ thống Bách hóa XANH triển khai chương trình ưu đãi Mua 2 tặng 1 đối với toàn bộ danh mục khăn giấy, giấy ăn và giấy hộp. Đây là cơ hội giúp các gia đình tối ưu chi phí sinh hoạt đối với nhóm vật dụng thiết yếu hàng ngày.

Chương trình mua 2 tặng 1 áp dụng cho tất cả các sản phẩm khăn giấy tại Bách hóa XANH

Chi tiết chương trình ưu đãi khăn giấy

Chương trình diễn ra trong vòng 9 ngày, mang đến giải pháp tiết kiệm cho người tiêu dùng khi mua sắm tích trữ các sản phẩm vệ sinh cá nhân và gia đình. Thông tin cụ thể về đợt khuyến mãi bao gồm:

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/08/2026 đến hết ngày 09/08/2026.

Từ ngày 01/08/2026 đến hết ngày 09/08/2026. Phạm vi áp dụng: Khách hàng có thể mua trực tiếp tại các cửa hàng Bách hóa XANH hoặc đặt hàng trực tuyến qua website và ứng dụng di động Bách hóa XANH.

Khách hàng có thể mua trực tiếp tại các cửa hàng Bách hóa XANH hoặc đặt hàng trực tuyến qua website và ứng dụng di động Bách hóa XANH. Hình thức ưu đãi: Mua 2 sản phẩm tặng 1 sản phẩm áp dụng cho tất cả dòng khăn giấy, giấy hộp, giấy ăn.

Các sản phẩm khăn giấy áp dụng khuyến mãi

Đợt ưu đãi lần này quy tụ nhiều thương hiệu khăn giấy phổ biến được sản xuất tại Việt Nam, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng:

Khăn giấy rút Puri 3 lớp (200 tờ): Sản xuất từ 100% bột giấy nguyên chất, đóng hộp gọn gàng, an toàn cho da, thích hợp lau tay và vệ sinh cá nhân.

Sản xuất từ 100% bột giấy nguyên chất, đóng hộp gọn gàng, an toàn cho da, thích hợp lau tay và vệ sinh cá nhân. Khăn giấy lụa Bless You À La Vie 2 lớp (250 tờ): Không chứa hương liệu, làm từ bột giấy nguyên thủy, có đặc tính mềm mịn và thấm hút tốt.

Không chứa hương liệu, làm từ bột giấy nguyên thủy, có đặc tính mềm mịn và thấm hút tốt. Khăn giấy Puri 2 lớp (180 tờ): Khăn giấy hộp tự nhiên, không gây kích ứng, dùng vệ sinh vật dụng hoặc lau mặt hàng ngày.

Khăn giấy hộp tự nhiên, không gây kích ứng, dùng vệ sinh vật dụng hoặc lau mặt hàng ngày. Khăn giấy bỏ túi Pulppy 3 lớp (10 gói x 10 tờ): Thành phần tự nhiên không chứa hóa chất độc hại, thiết kế gói nhỏ tiện lợi mang theo khi đi học, đi làm hoặc du lịch.

Thành phần tự nhiên không chứa hóa chất độc hại, thiết kế gói nhỏ tiện lợi mang theo khi đi học, đi làm hoặc du lịch. Khăn giấy ăn Softly 1 lớp (100 tờ, kích thước 330 x 330mm): Giấy dai, thấm hút tốt, phù hợp dùng trong các bữa ăn gia đình.

Giấy dai, thấm hút tốt, phù hợp dùng trong các bữa ăn gia đình. Khăn giấy lụa Premier cao cấp 3 lớp (100 tờ): Dòng sản phẩm dày dặn, mang lại cảm giác êm ái khi tiếp xúc với làn da.

Mẹo mua sắm tối ưu chi phí cho gia đình

Khăn giấy là sản phẩm tiêu hao thường xuyên trong sinh hoạt. Việc chủ động lên danh sách các loại giấy cần dùng cho phòng khách, bàn ăn hay túi xách cá nhân và đặt mua trong đợt khuyến mãi sẽ giúp tiết kiệm một khoản ngân sách đáng kể. Người tiêu dùng nên lưu lại thời gian diễn ra chương trình từ ngày 01/08/2026 để lựa chọn được những sản phẩm phù hợp nhất.