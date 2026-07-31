Bách hóa XANH ưu đãi mua 3 tặng 1 tất cả xà bông cục Lifebuoy, Romano, Safeguard tháng 8 Bách hóa XANH áp dụng chương trình mua 3 tặng 1 cho toàn bộ sản phẩm xà bông cục Lifebuoy, Romano, Safeguard từ ngày 01/08 đến 31/08/2026 trên toàn hệ thống.

Từ ngày 01/08 đến ngày 31/08/2026, Bách hóa XANH chính thức triển khai chương trình ưu đãi mua 3 tặng 1 dành cho toàn bộ danh mục sản phẩm xà bông cục. Đây là cơ hội mua sắm tiết kiệm dành cho người tiêu dùng khi tích trữ các sản phẩm vệ sinh cá nhân và bảo vệ sức khỏe cho gia đình đến từ các thương hiệu như Lifebuoy, Safeguard, Romano và Gervenne.

Thể lệ và thời gian áp dụng chương trình khuyến mãi

Chương trình ưu đãi được triển khai đồng bộ trên cả hệ thống bán hàng trực tiếp và trực tuyến, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm với chi phí tối ưu. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian áp dụng: Diễn ra trọn tháng, từ ngày 01/08/2026 đến hết ngày 31/08/2026.

Diễn ra trọn tháng, từ ngày 01/08/2026 đến hết ngày 31/08/2026. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho khách hàng mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng Bách hóa XANH hoặc đặt mua giao tận nơi qua Website và ứng dụng di động Bách hóa XANH.

Áp dụng cho khách hàng mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng Bách hóa XANH hoặc đặt mua giao tận nơi qua Website và ứng dụng di động Bách hóa XANH. Cơ chế ưu đãi: Khách hàng chọn mua 3 sản phẩm xà bông cục bất kỳ sẽ được hệ thống tự động tặng thêm 1 sản phẩm.

Các dòng xà bông cục nổi bật trong chương trình ưu đãi

Chương trình mua 3 tặng 1 đợt này áp dụng cho nhiều dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu đa dạng từ diệt khuẩn, làm sạch đến chăm sóc da hương nước hoa:

Nhóm diệt khuẩn và bảo vệ sức khỏe

Xà bông cục Lifebuoy Matcha & Khổ qua (90g): Chiết xuất trà xanh và khổ qua tự nhiên, hỗ trợ làm sạch sâu và làm dịu da.

Chiết xuất trà xanh và khổ qua tự nhiên, hỗ trợ làm sạch sâu và làm dịu da. Xà bông cục Lifebuoy chiết xuất thiên nhiên (90g): Giúp cân bằng độ pH trên da, hỗ trợ diệt khuẩn và loại bỏ bụi bẩn.

Giúp cân bằng độ pH trên da, hỗ trợ diệt khuẩn và loại bỏ bụi bẩn. Xà bông cục Safeguard Trắng tinh khiết / Xanh thơm mát (135g): Trọng lượng lớn giúp sử dụng lâu dài, bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn gây bệnh.

Nhóm lưu hương nước hoa và chăm sóc da

Xà bông thơm Romano Classic và Romano Attitude (90g): Mang lại cảm giác sạch sảng khoái cùng hương thơm nước hoa cổ điển, lịch lãm dành cho nam giới.

Mang lại cảm giác sạch sảng khoái cùng hương thơm nước hoa cổ điển, lịch lãm dành cho nam giới. Xà bông cục Gervenne Kiwi & Bạch trà (90g): Hỗ trợ dưỡng sáng da tự nhiên kết hợp hương nước hoa quyến rũ.

Hướng dẫn đặt hàng online nhận ưu đãi mua 3 tặng 1

Để nhận quà tặng tự động khi mua sắm trực tuyến, người tiêu dùng có thể thực hiện theo các bước sau: