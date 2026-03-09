Bài học từ Declan Rice: Liverpool cần ưu tiên ngôi sao Ngoại hạng Anh để trở lại Thay vì mạo hiểm với tài năng trẻ, Liverpool cần học Arsenal chiêu mộ các ngôi sao đã được tôi luyện tại Ngoại hạng Anh như Declan Rice để sớm trở lại cuộc đua vô địch.

Liverpool đang đứng trước ngã rẽ quan trọng trong chiến lược chuyển nhượng khi kỳ mùa hè 2026 đang đến gần. Sau một giai đoạn bận rộn với những khoản chi khổng lồ nhưng chưa mang lại hiệu quả tuyệt đối, đội ngũ tuyển trạch tại Anfield và tập đoàn FSG cần nhìn nhận lại một thực tế: Để lật đổ các đế chế, tiềm năng thôi là chưa đủ.

Những thương vụ chuyển nhượng của Liverpool hè năm ngoái để lại nhiều dấu hỏi.

Công thức chiến thắng từ Declan Rice

Nhìn vào sự thăng tiến của Arsenal, có thể thấy một công thức chiến thắng rõ ràng qua thương vụ Declan Rice. Đại diện Bắc London đã không đặt cược vào những "viên ngọc thô" từ các giải đấu xa lạ. Thay vào đó, họ chi đậm cho một tiền vệ đã được tôi luyện và khẳng định đẳng cấp ngay tại môi trường khắc nghiệt nhất hành tinh.

Declan Rice mang đến bản lĩnh và tầm ảnh hưởng ngay tức thì, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Chính sự hiện diện của anh đã đưa Arsenal lên ngưỡng cửa vô địch. Đây chính là mảnh ghép còn thiếu mà Liverpool đang khao khát để hoàn thiện bộ khung dưới thời HLV Arne Slot.

Declan Rice là một thương vụ tiêu biểu của Ngoại hạng Anh.

Rủi ro từ các bản hợp đồng cần thời gian thích nghi

Thương vụ Alexander Isak tại Anfield là một ví dụ điển hình cho sự rủi ro của việc chuyển nhượng. Dù là một cầu thủ đẳng cấp, nhưng vấn đề chấn thương và quá trình thích nghi không suôn sẻ đã khiến kế hoạch nhân sự bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Liverpool hiện không có xa xỉ phẩm mang tên "thời gian" để chờ đợi các tài năng trẻ lớn lên.

Bên cạnh đó, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều đang ưu tiên những quân bài đã chứng minh được năng lực tại xứ sở sương mù. Manchester United có Bryan Mbeumo, hay Newcastle sở hữu Anthony Gordon – một cái tên luôn nhận được sự ngưỡng mộ lớn tại Anfield. Những cầu thủ này hiểu rõ nhịp độ, sự va chạm và cách để ghi bàn tại Ngoại hạng Anh mà không cần giai đoạn làm quen.

Ưu tiên kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh để vô địch

Liverpool hiện đang đối mặt với những bài toán nan giải: tìm người thay thế lâu dài cho Mohamed Salah, củng cố hàng tiền vệ và làm mới hàng thủ. Dù mục tiêu là ai, tiêu chí tiên quyết của FSG phải là kinh nghiệm thực chiến tại giải đấu này. Một ngôi sao từ Bundesliga hay Ligue 1 có thể cần cả mùa giải để làm quen, nhưng một cầu thủ như Gordon thì không.

Đầu tư vào tương lai là cần thiết, nhưng đầu tư vào những giá trị đã được khẳng định mới là con đường ngắn nhất để chạm tay vào cúp bạc. Nếu dám quyết đoán chiêu mộ những "chiến binh" đã qua lửa đỏ tại Ngoại hạng Anh, Anfield chắc chắn sẽ lại được chứng kiến những màn ăn mừng rực rỡ vào cuối mùa giải tới.