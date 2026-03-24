Bài học từ quá khứ khiến Man United chưa vội bổ nhiệm Michael Carrick Dù Michael Carrick giúp Quỷ đỏ lột xác với 23/30 điểm tại Ngoại hạng Anh, ban lãnh đạo Man United vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhằm tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ.

Michael Carrick đang tạo ra một luồng sinh khí mới tại Old Trafford, nhưng giới thượng tầng Manchester United vẫn chưa sẵn sàng trao cho ông bản hợp đồng chính thức. Sự thận trọng này xuất phát từ chiến lược dài hạn của tập đoàn INEOS và bài học xương máu từ lịch sử đội bóng.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ và cuộc cách mạng của Michael Carrick

Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng từ Ruben Amorim vào tháng Giêng, cựu tiền vệ Michael Carrick đã thực hiện một cuộc cách mạng thực sự về cả lối chơi lẫn tinh thần tại Manchester United. Từ một tập thể rệu rã và thiếu sức sống, Quỷ đỏ đã vươn lên mạnh mẽ để trở thành đội bóng có phong độ ấn tượng nhất tại Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại.

Thống kê cho thấy, dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia tạm quyền này, đội chủ sân Old Trafford đã giành được 23 trên tổng số 30 điểm tối đa. Hiệu suất này không chỉ giúp đội bóng cải thiện vị trí đáng kể trên bảng xếp hạng mà còn mở ra cơ hội lớn để giành vé tham dự Champions League mùa tới. Sự ổn định về mặt chiến thuật và khả năng quản trị phòng thay đồ của Carrick đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ các cầu thủ cũng như người hâm mộ.

Ban lãnh đạo Man United chưa vội quyết định tương lai Michael Carrick.

Bài học đắt giá từ hiệu ứng Ole Gunnar Solskjaer

Mặc dù những kết quả trên sân cỏ vô cùng thuyết phục, Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox vẫn kiên định với phương châm không vội vã. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thái độ này chính là bài học nhãn tiền từ trường hợp của Ole Gunnar Solskjaer vào năm 2019.

Thời điểm đó, chiến lược gia người Na Uy cũng từng tạo nên một "tuần trăng mật" bùng nổ với chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp khi mới nhậm chức tạm quyền. Manchester United khi ấy đã đưa ra quyết định dựa nhiều vào cảm tính khi ký hợp đồng chính thức ngay lập tức, để rồi sau đó phải chứng kiến sự sa sút kéo dài và không đạt được những danh hiệu lớn. Giới chủ INEOS hiện tại muốn tránh lặp lại kịch bản cũ bằng cách đánh giá năng lực của Carrick một cách toàn diện hơn, thay vì chỉ nhìn vào những thành công ngắn hạn.

Carrick cần chứng tỏ thêm nhiều điều ở Man United.

Tầm nhìn chiến lược và sự thay đổi của thị trường huấn luyện viên

Một yếu tố khác giúp ban lãnh đạo Manchester United có thêm thời gian để cân nhắc chính là bối cảnh thị trường huấn luyện viên hiện tại. Việc các ứng cử viên nặng ký như Thomas Tuchel hay Carlo Ancelotti đều đã cam kết tương lai với các đội tuyển quốc gia đã làm giảm bớt áp lực phải cạnh tranh chữ ký với các đối thủ khác.

Điều này cho phép bộ sậu của Omar Berrada thực hiện một quy trình đánh giá kỹ lưỡng về các hồ sơ tiềm năng, đồng thời giữ cho mọi phương án đều ở trạng thái mở. Michael Carrick rõ ràng đang chiếm ưu thế lớn, nhưng ông cần duy trì quỹ đạo chiến thắng này cho đến hết mùa giải để chứng minh mình đủ bản lĩnh xử lý áp lực khủng khiếp tại Old Trafford.

Mục tiêu của INEOS không chỉ là những chiến thắng tức thời mà là tìm kiếm một người dẫn dắt có tầm nhìn chiến lược dài hạn, đủ khả năng đưa câu lạc bộ trở lại đỉnh cao vinh quang một cách bền vững. Michael Carrick đang đi đúng hướng, nhưng hành trình để trở thành thuyền trưởng chính thức của Quỷ đỏ vẫn còn những thử thách cần vượt qua.