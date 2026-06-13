Bài toán hành lang phải của Brazil: Nỗi lo của Carlo Ancelotti tại World Cup 2026 Với chấn thương của Wesley và bài toán mang tên Danilo, đội tuyển Brazil đang đối mặt với lỗ hổng phòng ngự nghiêm trọng ở cánh phải ngay trước thềm trận mở màn gặp Morocco.

Đội tuyển Brazil sẽ bắt đầu hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới lần thứ sáu vào ngày 14/6 tới trong cuộc đối đầu với Morocco. Tuy nhiên, trái ngược với sự tự tin thường thấy của một ứng viên vô địch, “Selecao” bước vào giải đấu năm nay với một diện mạo đầy âu lo, đặc biệt là ở hệ thống phòng ngự biên.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Carlo Ancelotti, Brazil đang rơi vào một mê cung của những câu hỏi về nhân sự. Rào cản lớn nhất đối với chiến lược gia người Ý chính là thời gian và danh sách dài các trụ cột dính chấn thương, khiến ông chưa thể đóng khung một đội hình xuất phát ổn định cho chiến dịch quan trọng nhất châu lục.

Carlo Ancelotti đau đầu với hành lang cánh phải của Brazil.

Lỗ hổng từ chấn thương của Wesley

Trong các trận giao hữu gần đây, Ancelotti đã nỗ lực xây dựng một sơ đồ linh hoạt: Wesley được đẩy cao ở cánh để Lucas Paqueta tự do bó vào trung lộ như một tiền vệ tổ chức thứ ba. Ý đồ này nhằm tăng cường khả năng kiểm soát bóng và tạo ra những tam giác phối hợp biến ảo ở giữa sân.

Thế nhưng, chấn thương bất ngờ của Wesley đã phá hỏng toàn bộ tính toán chiến thuật đó. Sự thay thế mang tên Danilo dù mang đến kinh nghiệm dày dặn nhưng lại lấy đi sự năng động cần thiết. Ở tuổi 34, hậu vệ kỳ cựu này không còn đủ sức bền để một mình bao quát toàn bộ hành lang biên phải trong suốt 90 phút thi đấu đỉnh cao.

Chấn thương của Wesley khiến Brazil gặp ít nhiều khó khăn.

Nguy cơ từ sự mất cân bằng chiến thuật

Khi Lucas Paqueta rời bỏ vị trí để di chuyển vào trung lộ, cánh phải của Brazil trở nên trống trải, tạo ra kẽ hở để đối thủ khai thác. Đây là một bài toán hóc búa đối với Ancelotti: nếu Danilo dâng cao hỗ trợ tấn công, anh sẽ lộ khoảng trống phía sau; nếu lùi sâu phòng ngự, Brazil sẽ mất đi một mũi khoan biên lợi hại.

Carlo Ancelotti hiện đang đứng trước những lựa chọn đầy rủi ro. Ông có thể yêu cầu Paqueta bám biên nhiều hơn để hỗ trợ phòng ngự, hoặc thực hiện một sự thay đổi mang tính hệ thống bằng cách đẩy Raphinha sang cánh phải. Mọi quyết định lúc này đều mang tính chất quyết định đến thành bại của cả một chiến dịch.

Thử thách cực đại từ Morocco

Morocco, với lối chơi kỷ luật và khả năng phản công sắc lẹm từng gây chấn động tại World Cup 2022, chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ sai lầm nào ở hệ thống phòng ngự của Brazil. Trận mở màn không chỉ là bài kiểm tra về điểm số mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cầm quân của Carlo Ancelotti.

Nếu không thể ổn định được "đôi cánh" và tìm ra sự cân bằng giữa kiểm soát bóng với phòng ngự biên, giấc mơ vàng của “Selecao” có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn ngay từ những bước đi đầu tiên tại bảng C.