Bài toán không Pulisic: Tuyển Mỹ và những biến số chiến thuật của Pochettino Chấn thương bắp chân của Christian Pulisic buộc HLV Mauricio Pochettino phải tìm lời giải cho hàng công tuyển Mỹ trước trận gặp Australia tại World Cup 2026.

Tại đại bản doanh Great Park ở Irvine, California, bầu không khí xung quanh đội tuyển Mỹ (USMNT) đang bao trùm bởi sự lo âu. Ngôi sao sáng nhất của họ, Christian Pulisic, đã có ngày thứ ba liên tiếp phải tập riêng. Hình ảnh thủ quân tuyển Mỹ xuất hiện với chiếc băng ép ở bắp chân trái, chỉ có thể thực hiện những bài tập chuyền bóng nhẹ nhàng, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ban huấn luyện trước thềm trận đấu quyết định ngôi đầu bảng D gặp Australia.

Pulisic đang gặp một chấn thương.

Rủi ro và sự bảo vệ cần thiết cho "Captain America"

Tầm quan trọng của Pulisic đối với lối chơi của Mỹ là không thể bàn cãi. Anh không chỉ là cầu thủ xuất sắc nhất, mà còn là chất xúc tác quan trọng nhất trong các đợt tấn công dưới thời HLV Mauricio Pochettino. Tuy nhiên, nhìn vào lịch sử đối đầu với Australia, phương án bảo vệ Pulisic là một toan tính dài hạn cần thiết.

Ở lần chạm trán gần nhất, tiền đạo này đã phải rời sân chỉ sau 30 phút do chấn thương gân kheo sau hàng loạt pha phạm lỗi thô bạo từ phía đối phương. Với một giải đấu khắc nghiệt như World Cup, Pochettino có thể sẽ chọn cách cất quân bài chiến lược này trên băng ghế dự bị để bảo toàn lực lượng cho các vòng đấu loại trực tiếp.

Bốn kịch bản thay thế trên hàng công

Nếu Pulisic không thể ra sân, Pochettino sẽ phải đối mặt với một câu hỏi hóc búa về nhân sự. Hiện có bốn phương án khả dĩ đang được cân nhắc tại trung tâm huấn luyện của USMNT.

1. Gio Reyna và vai trò sáng tạo tại "nách trung lộ"

Lựa chọn hàng đầu và mang tính đột phá nhất chính là Gio Reyna. Bàn thắng muộn đầy cảm xúc vào lưới Paraguay gần đây đã giúp Reyna lấy lại niềm tin từ ban huấn luyện. Dù không sở hữu tốc độ như Pulisic, Reyna là cầu thủ duy nhất có khả năng hoạt động hiệu quả ở khu vực nách trung lộ trái (left half-space) – vị trí chuyển đổi quan trọng giữa hàng thủ và hàng tiền vệ đối phương.

Reyna đang là sự lựa chọn khả dĩ để thay thế cho Pulisic.

2. Tim Weah: Tốc độ và sự đa năng

Tim Weah là cầu thủ dự bị chất lượng nhất mà Pochettino đang sở hữu. Anh có thể thay thế Pulisic theo hai cách: trực tiếp đảm nhận hành lang cánh trái hoặc chơi ở vị trí cánh phải sở trường, khi đó Weston McKennie sẽ được đẩy sang cánh trái để hỗ trợ hàng công. Tốc độ của Weah luôn là vũ khí lợi hại để xuyên phá những hàng phòng ngự lùi sâu.

3. Malik Tillman và sự thận trọng khu trung tuyến

Một kịch bản khác là đẩy Malik Tillman lên vị trí tiền vệ tấn công sát cánh cùng McKennie, đồng thời bổ sung thêm một tiền vệ trung tâm như Cristian Roldan hoặc Sebastian Berhalter để hỗ trợ Tyler Adams. Phương án này ưu tiên sự chắc chắn nhưng có thể làm giảm tính đột biến trong các tình huống dàn xếp tấn công nhanh.

4. Brenden Aaronson: Bản sao về lối chơi pressing

Brenden Aaronson là người có phong cách thi đấu gần giống nhất với Pulisic về mặt hồ sơ cầu thủ: lắt léo, linh hoạt và có khả năng pressing tầm cao ấn tượng. Tuy nhiên, điểm hạn chế của Aaronson là khả năng dứt điểm và điều tiết nhịp độ trận đấu vẫn chưa đạt đến đẳng cấp của người đàn anh.

Dù lựa chọn phương án nào, đội tuyển Mỹ vẫn thể hiện sự tự tin vào chiều sâu đội hình. Trận đấu tại sân Lumen Field tới đây không chỉ là bài kiểm tra cho mục tiêu ngôi đầu bảng, mà còn là phép thử cho bản lĩnh của USMNT khi thiếu vắng thủ lĩnh tinh thần trên sân.