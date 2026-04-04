Bài toán mỏ neo của HLV Kim Sang-sik: Tử huyệt nơi tuyến giữa tuyển Việt Nam Dù sở hữu những ngôi sao sáng tạo hàng đầu, tuyển Việt Nam vẫn đang loay hoay tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa để gia cố lá chắn trước hàng thủ.

Sau hai trận đấu trước Bangladesh và Malaysia, HLV Kim Sang-sik đang đối diện với một nghịch lý chiến thuật: Tuyển Việt Nam áp đảo về quyền kiểm soát bóng nhưng lại cực kỳ mong manh trong các tình huống phản công. Khoảng trống mênh mông nơi tuyến giữa, vị trí vốn thuộc về một "mỏ neo" đẳng cấp, đang trở thành tử huyệt đe dọa sự an toàn của khung thành Nguyễn Filip trước các giải đấu lớn.

Tuyển Việt Nam thiếu một mỏ neo tuyến giữa.

Sự lệch pha giữa sáng tạo và phòng ngự

Trong sơ đồ chiến thuật hiện đại, tiền vệ đánh chặn đóng vai trò như lá phổi, không chỉ dọn dẹp các đợt tấn công từ xa mà còn là cầu nối triển khai bóng. Tại hai cuộc đối đầu vừa qua, chiến lược gia người Hàn Quốc đã thử nghiệm cặp tiền vệ trung tâm Hoàng Đức và Quang Hải. Về lý thuyết, đây là sự kết hợp của hai cái tên đẳng cấp nhất về khả năng sáng tạo.

Thế nhưng, thực tế trên sân lại phơi bày điểm yếu chết người. Cả Hoàng Đức và Quang Hải đều thiên về xu hướng tấn công, khả năng thu hồi bóng và tranh chấp tay đôi vốn không phải điểm mạnh của họ. Khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ đã bị các cầu thủ Malaysia khai thác triệt để. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Nguyễn Filip và sự vô duyên của chân sút Faisal Halim, đội tuyển Việt Nam chắc chắn đã phải nhận nhiều hơn một bàn thua.

Ngay cả khi Lê Phạm Thành Long được tung vào sân để gia cố tuyến giữa, tình hình vẫn không mấy khả quan. Cầu thủ này vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về khả năng bao quát không gian và ngăn chặn các tình huống đánh trung lộ từ sớm.

Lê Phạm Thành Long trong màu áo tuyển Việt Nam.

Khủng hoảng nhân sự vì 'bão' chấn thương

Nhìn lại quá khứ gần, Doãn Ngọc Tân từng là lựa chọn ưa thích của HLV Kim Sang-sik nhờ sự cân bằng. Tuy nhiên, rào cản tuổi tác và chấn thương đã khiến tiền vệ của CLB Thanh Hóa đánh mất phong độ. Điều này buộc ông Kim phải hướng tầm mắt sang lứa trẻ U23, nhưng vận đen vẫn chưa buông tha.

Nguyễn Thái Sơn, nhân tố thi đấu nhiều thứ hai tại VCK U23 châu Á 2026 với 544 phút, hiện đang phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương nặng. Thái Sơn sở hữu lối chơi bền bỉ và nhãn quan tốt, vốn được xem là phương án tối ưu nhất cho vị trí tiền vệ đánh chặn. Tương tự là trường hợp của Nguyễn Văn Trường. Với thể hình lý tưởng 1,82 m và khả năng va chạm tốt, tiền vệ của CLB Hà Nội đã phải rời xa sân cỏ sau ca phẫu thuật đứt dây chằng trước thềm SEA Games 33.

Thống kê đáng chú ý của các ứng viên mỏ neo:

Cầu thủ Số phút thi đấu (U23) Đặc điểm nổi bật Tình trạng Nguyễn Thái Sơn 544 phút Bền bỉ, kiến tạo tốt Chấn thương nặng Nguyễn Văn Trường - Thể hình 1,82m, tranh chấp tốt Đang hồi phục Doãn Ngọc Tân - Kinh nghiệm, cân bằng Sa sút phong độ

Kỳ vọng vào sự trở lại của V-League

Việc thiếu đi một cầu thủ sẵn sàng đá quyết liệt để giảm tải áp lực cho bộ ba trung vệ là bài toán nan giải nhất hiện nay. Nếu không sớm tìm ra lời giải, hệ thống phòng ngự của Việt Nam sẽ rất dễ bị bẻ gãy khi đối đầu với những đối thủ mạnh về thể lực và già dơ như Thái Lan hay Indonesia.

Quãng thời gian V-League quay trở lại sắp tới sẽ là cơ hội cuối cùng để ông Kim Sang-sik sàng lọc nhân sự. Mục tiêu không chỉ là chọn ra một cầu thủ khỏe mạnh, mà phải là một "máy quét" đủ thông minh để điều phối nhịp độ, đảm bảo tính cân bằng giữa tấn công và phòng ngự cho đội tuyển Việt Nam trước thềm các giải đấu quan trọng vào cuối năm 2026.