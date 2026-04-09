Bài toán ngoại binh V-League: Vì sao CLB Ninh Bình kiên quyết nói không với đề xuất của VPF? CLB Ninh Bình chính thức đề xuất VPF giữ nguyên quy định sử dụng 3 ngoại binh nhằm bảo vệ cơ hội ra sân cho cầu thủ nội và ưu tiên nâng cấp bộ máy quản lý giải đấu.

CLB Ninh Bình vừa gửi văn bản chính thức đến Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) để bày tỏ quan điểm phản đối kế hoạch tăng số lượng ngoại binh từ mùa giải 2026/27. Theo đội bóng này, việc duy trì quy định hiện hành là cần thiết để bảo vệ cơ hội phát triển cho các cầu thủ nội và đảm bảo sự cân bằng chiến lược cho nền bóng đá.

Ninh Bình muốn giữ nguyên quy định sử dụng ngoại binh như hiện tại. Ảnh: VPF.

Ưu tiên 'đất diễn' cho nội binh

Hiện tại, VPF đang lấy ý kiến về phương án tăng giới hạn đăng ký ngoại binh từ 4 lên 5 cầu thủ, đồng thời nâng số lượng cầu thủ nước ngoài được thi đấu trên sân cùng lúc từ 3 lên 4. Tuy nhiên, đại diện CLB Ninh Bình khẳng định việc duy trì con số hiện tại sẽ giúp các tài năng trong nước có thêm cơ hội cọ xát và tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Đội bóng này lo ngại rằng nếu tăng thêm một suất ngoại binh trên sân, ít nhất một cầu thủ Việt Nam sẽ phải nhường vị trí, từ đó gây tác động tiêu cực đến tiến trình phát triển nhân sự cho các cấp độ đội tuyển quốc gia. Sự hiện diện quá dày đặc của ngoại binh có thể làm giảm chất lượng đào tạo và động lực vươn lên của các cầu thủ trẻ trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.

Lộ trình gắn liền với quy mô giải đấu

Thay vì thay đổi số lượng một cách đơn lẻ, CLB Ninh Bình hiến kế một lộ trình mang tính chiến lược hơn. Cụ thể, việc tăng "quota" cầu thủ nước ngoài chỉ nên được xem xét khi V-League mở rộng quy mô từ 14 lên 16 hoặc 18 đội bóng. Ở thời điểm đó, khi tính cạnh tranh tổng thể tăng cao và mặt bằng nhân sự giãn ra, các câu lạc bộ mới thực sự cần thêm nguồn lực quốc tế để duy trì chất lượng chuyên môn.

“Việc điều chỉnh cần có lộ trình và gắn với sự phát triển tổng thể của giải đấu, thay vì thay đổi đơn lẻ về mặt số lượng ngoại binh”, phía Ninh Bình nhấn mạnh trong văn bản gửi VPF. Đây được xem là góc nhìn thận trọng nhưng mang tính bền vững cho hệ thống giải đấu chuyên nghiệp.

Nâng tầm từ công tác điều hành và quản trị

Đáng chú ý, Ninh Bình chỉ ra rằng chất lượng của một giải đấu không chỉ phụ thuộc vào những đôi chân của ngoại binh trên sân cỏ. Để V-League thực sự nâng tầm, VPF và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cần tập trung vào việc cải thiện đồng bộ công tác tổ chức, vận hành và quản trị hệ thống.

Việc cải thiện cơ chế đãi ngộ, điều kiện làm việc cho đội ngũ nhân sự và nâng cao trình độ cán bộ điều hành giải được xem là yếu tố cốt lõi. Một giải đấu mạnh phải được xây dựng trên nền tảng quản lý chuyên nghiệp và bền vững, thay vì chỉ tập trung vào việc gia tăng yếu tố ngoại lực. Quan điểm của CLB Ninh Bình đang tạo ra một cuộc thảo luận quan trọng về hướng đi tương lai của bóng đá Việt Nam, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng từ các nhà quản lý để hài hòa lợi ích giữa tính hấp dẫn của giải đấu và sự phát triển của nội binh.