Bài toán thể lực tại Arsenal: Sự bảo thủ của Mikel Arteta đe dọa tham vọng vô địch Việc thi đấu tới 54 trận cùng sự hạn chế trong xoay tua đội hình của Mikel Arteta đang khiến các trụ cột Arsenal kiệt sức, đe dọa trực tiếp đến mục tiêu danh hiệu.

Giấc mơ giải cơn khát vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm và chinh phục đỉnh cao Champions League của Arsenal đang đứng trước một thử thách nghiệt ngã. Ở giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải, thay vì thăng hoa, đoàn quân của Mikel Arteta lại đang cho thấy những dấu hiệu kiệt quệ về thể lực. Những đôi chân rệu rã tại Emirates là hệ quả của lịch thi đấu dày đặc, đồng thời là cái giá cho chiến lược nhân sự thiếu linh hoạt của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Arsenal đuối sức vào cuối mùa khi Arteta lười xoay tua

Hồi chuông cảnh báo từ những con số thống kê

Số liệu thống kê đang phơi bày tình trạng quá tải nghiêm trọng tại khu vực Bắc London. Arsenal hiện là đội bóng bận rộn nhất nước Anh với 54 trận đấu đã chơi trên mọi đấu trường, nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào tại Ngoại hạng Anh như Newcastle (52 trận), Man City hay Liverpool (51 trận). Việc phải duy trì cường độ cao với mật độ trung bình gần 3 ngày/trận đã bào mòn sức lực của các trụ cột.

Hệ quả tất yếu là Pháo thủ đã rơi vào một chu kỳ sa sút phong độ khi chỉ giành được vỏn vẹn 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Kết quả này trực tiếp khiến họ bị loại khỏi hai đấu trường cúp và thấy khoảng cách với Man City bị thu hẹp đáng kể. Chính Arteta cũng phải thừa nhận lịch thi đấu đang "vắt kiệt sức lực" của các học trò.

Sự quá tải của các nhân tố nòng cốt

Declan Rice, mẫu tiền vệ đánh chặn không mệt mỏi, được mô tả là đã ở trạng thái cực hạn nhưng vẫn phải gồng mình đá trọn 94 phút trước Sporting CP. Chỉ số pressing của Rice đã sụt giảm liên tục kể từ giữa mùa giải. Trong khi đó, tân binh Martin Zubimendi phải cày ải tới 79% tổng số phút tối đa của đội bóng. Sự mệt mỏi khiến độ chính xác trong các đường chuyền của tiền vệ người Tây Ban Nha trước Bournemouth chỉ còn 76%, mức thấp kỷ lục của anh kể từ đầu mùa.

Zubimendi liên tục cày ải

Hệ quả từ sự bảo thủ trong xoay tua

Sai lầm mang tính hệ thống của Mikel Arteta nằm ở sự thiếu tin tưởng vào băng ghế dự bị. Christian Norgaard được đưa về để chia lửa cho tuyến giữa nhưng mới chỉ góp mặt trong 2% số phút tại Ngoại hạng Anh. Ngay cả khi dẫn trước Spurs hay Burnley với cách biệt an toàn, Arteta vẫn cực kỳ hạn chế xoay tua. Ông thường chỉ sử dụng tối đa 4 quyền thay người và hầu hết diễn ra sau phút 70 hoặc 80, khi trận đấu đã an bài.

Sự bảo thủ này không chỉ khiến nhóm nòng cốt kiệt sức mà còn gián tiếp dẫn đến các ca chấn thương cơ của Riccardo Calafiori và Jurrien Timber do tích tụ mệt mỏi kéo dài. Nhìn lại lịch sử, Arsenal thường xuyên có thói quen hụt hơi ở giai đoạn về đích. Năm nay, dù sở hữu đội hình có chiều sâu hơn, kịch bản cũ dường như đang lặp lại.

Trước mắt Pháo thủ là chuỗi trận đầy thử thách với Man City, Atletico Madrid và Newcastle. Arteta sẽ phải tìm cách tối ưu hóa nguồn năng lượng còn lại từ một tập thể đang chạy bằng những nguồn lực dự phòng cuối cùng. Chiến thắng cuối cùng chỉ dành cho những nhà cầm quân biết phân phối sức mạnh hợp lý, thay vì dồn toàn lực vào một lựa chọn duy nhất.