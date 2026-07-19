Balingen 0-7 VfB Stuttgart: VfB Stuttgart giành chiến thắng Balingen bước vào trận giao hữu với phong độ nhiều tín hiệu tích cực, trong khi VfB Stuttgart có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất giữa hai đội

Balingen 0 - 7 VfB Stuttgart Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Balingen tiếp đón VfB Stuttgart.

5' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (0-1) Phút 5': J. Milosevic (VfB Stuttgart) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

26' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (0-2) Phút 26': J. Milosevic (VfB Stuttgart) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

34' Thẻ vàng Phút 34': (Balingen) nhận thẻ vàng.

42' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (0-3) Phút 42': C. Fuhrich (VfB Stuttgart) lập công. Tỷ số: 0 - 3.

45' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (0-4) Phút 45': T. Tomas (VfB Stuttgart) lập công. Tỷ số: 0 - 4.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 4.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (VfB Stuttgart): J. Malanga vào sân thay G. Promel.

46' Thay người Phút 46' (VfB Stuttgart): A. Al Dakhil vào sân thay M. Mittelstadt.

46' Thay người Phút 46' (VfB Stuttgart): F. Bredlow vào sân thay D. Seimen.

46' Thay người Phút 46' (VfB Stuttgart): M. Herwerth vào sân thay D. Zagadou.

46' Thay người Phút 46' (VfB Stuttgart): C. Olivier vào sân thay F. Jeltsch.

46' Thay người Phút 46' (VfB Stuttgart): J. Vagnoman vào sân thay N. Nartey.

46' Thay người Phút 46' (VfB Stuttgart): L. Jovanovic vào sân thay C. Andres.

46' Thay người Phút 46' (VfB Stuttgart): L. Penna vào sân thay B. Bouanani.

51' Thay người Phút 51' (Balingen): T. Gerlach vào sân thay L. Potye.

59' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (0-5) Phút 59': L. Jovanovic (VfB Stuttgart) lập công. Tỷ số: 0 - 5.

78' Thẻ vàng Phút 78': (Balingen) nhận thẻ vàng.

79' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (0-6) Phút 79': L. Jovanovic (VfB Stuttgart) lập công. Tỷ số: 0 - 6.

89' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (0-7) Phút 89': J. Malanga (VfB Stuttgart) lập công. Tỷ số: 0 - 7.

90' Thẻ vàng Phút 90': (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: Balingen 0-7 VfB Stuttgart Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 7.

Cập nhật lúc 21:30 19/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Balingen vs VfB Stuttgart

Thời gian: 19/07/2026 19:30

Giải đấu: Giao hữu CLB

Balingen và VfB Stuttgart sẽ gặp nhau trong một trận đấu giao hữu, nơi phong độ gần đây và sự chuẩn bị về lối chơi là những yếu tố đáng chú ý. Balingen có chuỗi kết quả gần nhất khá tích cực, còn VfB Stuttgart mới chỉ được ghi nhận một trận trong dữ liệu phong độ trước cuộc đối đầu này.

Balingen có nền tảng phong độ đáng chú ý

Trong 5 trận gần nhất, Balingen thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng đang duy trì được sự ổn định tương đối, đặc biệt khi số trận thắng nhiều hơn số trận không thắng.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc Balingen đã giành chiến thắng trong 3 trên 5 trận gần nhất. Dù vậy, trận thua vẫn cho thấy đội bóng chưa hoàn toàn duy trì được sự chắc chắn xuyên suốt chuỗi phong độ. Trước VfB Stuttgart, khả năng chuyển hóa sự ổn định đó thành một thế trận hiệu quả sẽ là bài kiểm tra quan trọng.

VfB Stuttgart có lợi thế từ đối đầu gần nhất

VfB Stuttgart được ghi nhận một chiến thắng trong trận đối đầu gần nhất giữa hai đội, trong khi Balingen chưa thắng và hai đội cũng không hòa. Đây là lợi thế về mặt tâm lý dành cho VfB Stuttgart, dù dữ liệu hiện có không cho phép đánh giá thêm về cách biệt hay diễn biến của trận đấu trước.

Phong độ được cung cấp của VfB Stuttgart chỉ gồm một chiến thắng. Vì vậy, chưa thể rút ra kết luận về một chuỗi phong độ dài hơn hay mức độ ổn định của đội bóng. Tuy nhiên, kết quả đối đầu gần nhất giúp VfB Stuttgart bước vào trận đấu với cơ sở tự tin nhất định.

Cuộc đấu nằm ở khả năng kiểm soát thế trận

Với một trận giao hữu, cách hai đội tổ chức lối chơi có thể quan trọng không kém kết quả. Balingen nhiều khả năng muốn tận dụng nền tảng phong độ gần đây để chơi chủ động hơn, duy trì cự ly đội hình và tạo sức ép trong những thời điểm phù hợp.

Trong khi đó, VfB Stuttgart có thể dựa vào sự tự tin từ lần đối đầu gần nhất để tìm cách kiểm soát nhịp độ trận đấu. Khi dữ liệu không cung cấp sơ đồ chiến thuật hay đội hình dự kiến, chưa thể xác định cụ thể hệ thống mà hai đội sẽ sử dụng. Vì thế, những điểm cần theo dõi sẽ là khả năng tổ chức khi có bóng, cách chuyển trạng thái và mức độ hiệu quả trong các tình huống tấn công.

Nhận định trước trận

Balingen sở hữu phong độ gần đây tốt hơn về số lượng trận đấu được ghi nhận, với 3 chiến thắng trong 5 lần ra sân gần nhất. VfB Stuttgart lại có ưu thế từ cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội. Hai yếu tố này tạo nên thế cân bằng tương đối: Balingen có sự ổn định trong chuỗi kết quả, còn VfB Stuttgart có điểm tựa về tâm lý.

Trận đấu vì thế có thể được quyết định bởi đội tận dụng tốt hơn những thời điểm chuyển tiếp và duy trì sự tập trung trong cả trận. Balingen cần biến phong độ tích cực thành màn trình diễn có tổ chức, trong khi VfB Stuttgart phải chứng minh lợi thế đối đầu vẫn có giá trị trong lần gặp lại này. Có thể chờ đợi một cuộc so tài đáng chú ý về cách tiếp cận trận đấu, nhưng chưa có đủ dữ liệu để kết luận về tỷ số cụ thể.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Balingen · 0 thắng 0 hòa VfB Stuttgart · 1 thắng Balingen 0 - 4 VfB Stuttgart VS

Balingen 5 trận gần nhất B T B H B 5 Trận 3-1-1 T-H-B 13 Ghi (TB 2.6) 10 Thủng lưới VfB Stuttgart 5 trận gần nhất B H T H H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 2 Thủng lưới