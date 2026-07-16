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Ballkani 3-2 GAP Connah S Quay FC: Ballkani giành chiến thắng

Văn Thể16/07/2026 20:50

Ballkani đối đầu GAP Connah S Quay FC tại Stadiumi Fadil Vokrri lúc 01h00 ngày 17/07/2026, trong bối cảnh dữ liệu phong độ gần nhất của Ballkani là một trận hòa.

Ballkani3 - 2GAP Connah S Quay FCKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Ballkani tiếp đón GAP Connah S Quay FC.

  • 13'Thẻ vàng

    Phút 13': G. Halili (Ballkani) nhận thẻ vàng.

  • 20'BÀN THẮNG! Ballkani (1-0)

    Phút 20': E. Kuc (Ballkani) lập công (kiến tạo: A. Dosso). Tỷ số: 1 - 0.

  • 42'Thẻ vàng

    Phút 42': H. Franklin (GAP Connah S Quay FC) nhận thẻ vàng.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Ballkani): M. Ismajlgeci vào sân thay A. Klinaku.

  • 49'BÀN THẮNG! Ballkani (2-0)

    Phút 49': Giovanni (Ballkani) lập công (kiến tạo: D. Vokrri). Tỷ số: 2 - 0.

  • 52'Thẻ vàng

    Phút 52': F. Deane (GAP Connah S Quay FC) nhận thẻ vàng.

  • 53'Thay người

    Phút 53' (GAP Connah S Quay FC): M. Woodcock vào sân thay F. Deane.

  • 57'BÀN THẮNG! Ballkani (3-0)

    Phút 57': V. Serebe (Ballkani) lập công (kiến tạo: Giovanni). Tỷ số: 3 - 0.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Ballkani): E. Xhemajli vào sân thay E. Kuc.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (GAP Connah S Quay FC): D. Stephenson vào sân thay D. Cowan.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (GAP Connah S Quay FC): H. Mehasseb vào sân thay H. Franklin.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Ballkani): L. Dobratiqi vào sân thay Giovanni.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Ballkani): A. Berisha vào sân thay E. Ajazaj.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (GAP Connah S Quay FC): A. Hughes vào sân thay C. West.

  • 69'BÀN THẮNG! GAP Connah S Quay FC (3-1)

    Phút 69': M. Woodcock (GAP Connah S Quay FC) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 1.

  • 76'BÀN THẮNG! GAP Connah S Quay FC (3-2)

    Phút 76': H. Mehasseb (GAP Connah S Quay FC) lập công. Tỷ số: 3 - 2.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Ballkani): A. Diene vào sân thay V. Serebe.

  • 80'Thẻ vàng

    Phút 80': H. Mehasseb (GAP Connah S Quay FC) nhận thẻ vàng.

  • 80'Thẻ vàng

    Phút 80': D. Cowan (GAP Connah S Quay FC) nhận thẻ vàng.

  • 87'Thẻ vàng

    Phút 87': M. Stone (GAP Connah S Quay FC) nhận thẻ vàng.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (GAP Connah S Quay FC): F. Redshaw vào sân thay M. Stone.

  • 90+5'Thẻ vàng

    Phút 90+5': I. Batarelo (Ballkani) nhận thẻ vàng.

  • 90+7'Thẻ vàng

    Phút 90+7': (Ballkani) nhận thẻ vàng.

  • KTKết thúc: Ballkani 3-2 GAP Connah S Quay FC

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 03:00 17/07/2026

Đội hình chính thức
Ballkani
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mislav Karoglan
GAP Connah S Quay FC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV John Disney
25
Adnan Golubović
12
Abou Dosso
4
Gentrit Halili
28
Ivica Batarelo
6
Diar Vokrri
20
Edvin Kuč
10
Giovanni
5
Anel Šabanadžović
19
Engjell Ajazaj
9
Valentin Serebe
30
Almedin Klinaku
1
Chris Renshaw
11
Michael Stone
6
Dan Cowan
16
Frankie Deane
3
Shane Flynn
22
Joe Ferguson
4
James Jones
23
Abdi Sharif
20
Iwan Murray
12
Harry Franklin
8
Callum West
Dự bị
Ballkani
1 Ardit Nika13 Ideal Bytyqi22 Elvis Letaj32 Bajram Jashanica92 Elmando Gjini8 Toni Domgjoni14 Marsel Ismajlgeci16 Erlis Xhemajli21 Ardit Deliu
GAP Connah S Quay FC
68 Danielius Liepa21 Marco Fregapane5 Alex Hughes37 Jack Waterhouse34 Conor Partridge7 Darren Stephenson18 Max Woodcock27 Freddie Redshaw99 Hussein Mehasseb
Cập nhật đội hình lúc 00:30 17/07/2026

Thông tin trận đấu

Ballkani sẽ đối đầu GAP Connah S Quay FC tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01h00 ngày 17/07/2026 trên sân vận động Stadiumi Fadil Vokrri.

Đây là cuộc chạm trán mà mọi đánh giá trước trận cần được đặt trong giới hạn của những dữ liệu hiện có. Thông tin được cung cấp mới ghi nhận một kết quả gần nhất của Ballkani, trong khi chưa có số liệu tương ứng về phong độ GAP Connah S Quay FC, thành tích đối đầu, vị trí giải đấu, lực lượng hoặc đội hình dự kiến.

Ballkani bước vào trận đấu với kết quả hòa gần nhất

Phong độ gần nhất của Ballkani được ghi nhận là một trận hòa. Kết quả này cho thấy đội bóng Kosovo không bước vào cuộc đấu với chuỗi thắng được xác nhận, nhưng cũng chưa có cơ sở để kết luận rằng họ đang sa sút.

Điểm đáng chú ý là dữ liệu hiện chưa cho biết diễn biến cụ thể của trận hòa, cũng như không có thông tin về số bàn thắng, số bàn thua hay đối thủ. Vì vậy, việc đánh giá sâu hơn về khả năng kiểm soát thế trận, hiệu quả tấn công hoặc độ chắc chắn của hàng phòng ngự Ballkani sẽ vượt quá những gì có thể xác nhận.

Chưa đủ dữ liệu để so sánh phong độ hai đội

GAP Connah S Quay FC chưa có thông tin phong độ gần đây trong dữ liệu nhận định. Do đó, chưa thể đặt hai đội lên cùng một thước đo về kết quả thi đấu, khả năng ghi bàn hay sự ổn định trong những trận gần nhất.

Tương tự, chưa có số liệu đối đầu tổng hợp giữa Ballkani và GAP Connah S Quay FC. Những nhận định về ưu thế lịch sử, xu hướng thắng hòa thua hoặc lợi thế tâm lý vì thế không được đưa vào bài viết.

Yếu tố sân Stadiumi Fadil Vokrri

Stadiumi Fadil Vokrri là địa điểm tổ chức trận đấu. Tuy nhiên, dữ liệu được cung cấp không nêu thống kê sân nhà của Ballkani, số khán giả, điều kiện thi đấu hoặc thành tích của hai đội tại sân này. Vì vậy, lợi thế sân bãi chỉ có thể được xem là bối cảnh tổ chức trận đấu, chưa đủ để chuyển thành một ưu thế định lượng.

Nhận định chiến thuật

Trận đấu có thể được quyết định bởi cách hai đội tổ chức thế trận trong những thời điểm đầu tiên. Ballkani cần biến lợi thế thi đấu tại Stadiumi Fadil Vokrri thành khả năng kiểm soát bóng và tạo sức ép, nhưng chưa có dữ liệu để khẳng định họ sẽ sử dụng sơ đồ hay cách tiếp cận cụ thể nào.

Ở chiều ngược lại, GAP Connah S Quay FC có thể lựa chọn cách chơi thận trọng hoặc chủ động hơn, song mọi dự đoán chi tiết về cấu trúc phòng ngự, khả năng chuyển trạng thái và phương án tấn công đều chưa được dữ liệu xác nhận.

Thành phần ra sân, danh sách cầu thủ vắng mặt và đội hình dự kiến cũng chưa được cung cấp. Vì vậy, không thể xác định cá nhân nào sẽ tạo ảnh hưởng lớn nhất hoặc đội bóng nào có lợi thế rõ ràng về lực lượng.

Nhận định chung

Ballkani có thông tin gần nhất là một trận hòa, còn dữ liệu về GAP Connah S Quay FC vẫn chưa được nêu. Bối cảnh này khiến trận đấu tại Stadiumi Fadil Vokrri khó được phân tích theo hướng nghiêng hẳn về một bên.

Điểm then chốt sẽ nằm ở khả năng hai đội tận dụng cơ hội và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu. Với các dữ kiện hiện có, chưa có cơ sở đáng tin cậy để đưa ra dự đoán tỷ số hoặc khẳng định đội giành ưu thế.

Ballkani
1
Trận
0-1-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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