Bản cập nhật iOS 27.0.1 sửa lỗi Face ID và hiện tượng tự khởi động lại trên iPhone 18 Pro Apple phát hành iOS 27.0.1 nhằm xử lý dứt điểm trục trặc cảm biến Face ID, lỗi đơ cảm ứng và hiện tượng sai màu camera xuất hiện trên hai mẫu iPhone 18 Pro.

Chỉ hai tuần sau khi hệ điều hành iOS 27 chính thức ra mắt, Apple đã phát hành bản cập nhật iOS 27.0.1 nhằm khắc phục các sự cố kỹ thuật nghiêm trọng xuất hiện trên thế hệ thiết bị mới nhất. Trọng tâm của bản cập nhật này tập trung vào việc giải quyết triệt để tình trạng lỗi nhận diện khuôn mặt khiến máy bị treo cứng và tự khởi động lại trên hai mẫu điện thoại cao cấp.

Apple phát hành iOS 27.0.1

Khắc phục triệt để lỗi Face ID và sự cố khởi động lại

Theo ghi chú phát hành từ Apple, iOS 27.0.1 giải quyết trực tiếp tình trạng hệ thống Face ID hoạt động thiếu ổn định trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Trước đó, nhiều người dùng phản ánh thiết bị từ chối nhận diện khuôn mặt khi thực hiện các tác vụ cơ bản như mở khóa ứng dụng. Trong một số trường hợp, sự cố gián đoạn xác thực khiến hệ điều hành gặp lỗi nghiêm trọng, dẫn đến việc thiết bị bị đơ cứng và buộc phải tự khởi động lại.

iOS 27.0.1 sửa các lỗi liên quan đến Face ID của dòng iPhone 18 Pro

Bên cạnh lỗi tự khởi động lại, bản vá mới còn xử lý thông báo "Face ID không khả dụng" thường xuất hiện ngay trong quá trình người dùng thiết lập thiết bị ban đầu. Cơ chế nhận diện và tính năng yêu cầu sự chú ý khi mở khóa bằng khuôn mặt cũng được tinh chỉnh nhằm tăng cường độ chính xác.

Đáng chú ý, thế hệ iPhone 18 Pro là dòng sản phẩm đầu tiên được Apple trang bị camera hồng ngoại ẩn dưới màn hình. Mặc dù hãng không xác nhận liệu sự thay đổi kiến trúc phần cứng này có gây ra xung đột với thuật toán sinh trắc học ban đầu hay không, bản vá phần mềm lần này đã nhanh chóng giải quyết triệt để vấn đề theo đúng lộ trình đã công bố.

Sửa lỗi sai lệch màu sắc camera và đơ giao diện cảm ứng

Ngoài bảo mật sinh trắc học, iOS 27.0.1 còn bổ sung các sửa lỗi quan trọng liên quan đến khả năng xử lý hình ảnh trên cụm camera Pro. Cụ thể, bản vá loại bỏ hiện tượng sai lệch màu sắc xuất hiện khi chụp ảnh ở mức thu phóng 2x. Theo tài liệu kỹ thuật, hiện tượng này chỉ xảy ra trên một lượng nhỏ thiết bị iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max khi ống kính hoạt động ở khẩu độ f/1.48 dưới các điều kiện ánh sáng đặc thù.

Bản cập nhật iOS mới nhất sửa nhiều lỗi quan trọng

Về trải nghiệm giao diện người dùng, bản cập nhật đã khắc phục lỗi xung đột cảm ứng đa nhiệm. Trước đây, khi người dùng thực hiện thao tác vuốt đồng thời để mở cả Trung tâm thông báo lẫn Trung tâm điều khiển, màn hình có thể bị bất động và không nhận phản hồi xúc giác. Sự cố này đã được khắc phục hoàn toàn trên phiên bản mới.

Thông số kỹ thuật dòng iPhone 18 Pro nhận bản vá

Các thiết bị gặp phải lỗi sinh trắc học và quang học đều thuộc phân khúc cao cấp nhất trang bị vi xử lý Apple A20 Pro.

Thông số iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max Màn hình Super Retina XDR 6,3 inch, ProMotion 120Hz Super Retina XDR 6,9 inch, ProMotion 120Hz Hệ thống camera Cảm biến chính 48MP, khẩu độ thay đổi, zoom quang 8x Cảm biến chính 48MP, khẩu độ thay đổi, zoom quang 8x Vi xử lý Apple A20 Pro, Neural Engine 16 lõi, tản nhiệt buồng hơi Apple A20 Pro, Neural Engine 16 lõi, tản nhiệt buồng hơi Thời lượng pin Lên đến 23 giờ Lên đến 29 giờ Công nghệ Face ID Cảm biến hồng ngoại ẩn dưới màn hình Cảm biến hồng ngoại ẩn dưới màn hình

Phạm vi phát hành và các hệ điều hành liên quan

Mặc dù phần lớn nội dung của iOS 27.0.1 hướng đến xử lý lỗi trên dòng iPhone 18 Pro, Apple vẫn triển khai bản vá này đồng loạt cho mọi mẫu iPhone tương thích với iOS 27 nhằm tối ưu hiệu năng toàn diện. Người dùng có thể cập nhật trực tiếp qua giao thức không dây (OTA) bằng cách truy cập Cài đặt, chọn Cài đặt chung và mở mục Cập nhật phần mềm.

Cùng thời điểm, hãng cũng phát hành iPadOS 27.0.1 dành cho máy tính bảng và visionOS 27.0.1 cho thiết bị thực tế ảo. Đối với các thiết bị thế hệ trước không đủ điều kiện phần cứng nâng cấp lên iOS 27, Apple tiếp tục cung cấp các bản cập nhật phụ trợ gồm iOS 26.7.1 và iPadOS 26.7.1 để đảm bảo tính ổn định và an toàn hệ thống.