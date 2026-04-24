Bản cập nhật Windows 11 gây lỗi màn hình xanh trên máy tính HP và Dell: Cách khắc phục nhanh Bản cập nhật KB5036893 của Windows 11 đang gây ra sự cố nghiêm trọng như màn hình xanh (BSOD) và vòng lặp khởi động trên các dòng laptop HP, Dell, buộc người dùng phải gỡ bỏ thủ công.

Bản cập nhật tích lũy tháng 4 năm 2024 của Windows 11 (mã hiệu KB5036893) đang trở thành tâm điểm chú ý khi gây ra hàng loạt sự cố nghiêm trọng. Nhiều người dùng báo cáo rằng thiết bị của họ rơi vào trạng thái không thể sử dụng ngay sau khi cài đặt, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất công việc và trải nghiệm giải trí.

Nhận diện sự cố màn hình xanh trên các thiết bị HP và Dell

Theo ghi nhận từ các diễn đàn công nghệ và Reddit, sự cố dường như ảnh hưởng nặng nề nhất đến các dòng laptop thuộc hai thương hiệu HP và Dell. Người dùng thường xuyên đối mặt với lỗi màn hình xanh chết chóc (BSOD) đi kèm thông báo “Critical Process Died” hoặc mã lỗi kỹ thuật 0x800705b4.

Đáng lo ngại hơn, một bộ phận lớn thiết bị đã rơi vào tình trạng vòng lặp khởi động liên tục. Máy tính tự động truy cập vào chế độ “Automatic Repair” nhưng không thể vượt qua để vào màn hình chính, khiến hệ thống bị đình trệ hoàn toàn.

Hướng dẫn gỡ bỏ bản cập nhật KB5036893 để sửa lỗi

Hiện tại, Microsoft vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức hay phát hành bản vá lỗi cụ thể. Để khôi phục trạng thái ổn định cho hệ thống, phương pháp khả thi nhất là gỡ bỏ bản cập nhật gây lỗi thông qua môi trường phục hồi Windows (WinRE).

Người dùng cần thực hiện theo các bước sau:

Truy cập vào Advanced Options (Tùy chọn nâng cao) trong môi trường WinRE.

(Tùy chọn nâng cao) trong môi trường WinRE. Tìm và chọn mục Uninstall Updates (Gỡ cài đặt bản cập nhật).

(Gỡ cài đặt bản cập nhật). Chọn gỡ bỏ phiên bản cập nhật tích lũy mới nhất (KB5036893) để đưa hệ thống trở lại trạng thái trước đó.

Việc chủ động kiểm tra và tạm hoãn cập nhật trong thời điểm này được xem là giải pháp an toàn cho những người dùng chưa bị ảnh hưởng, nhằm tránh rủi ro mất dữ liệu hoặc gián đoạn vận hành máy tính.