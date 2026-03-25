Bản danh sách chuyển nhượng rò rỉ năm 2004 của Sir Alex và nỗi tiếc nuối mang tên Vincent Kompany

Bản danh sách chuyển nhượng năm 2004 bị rò rỉ là một tài liệu mật phác thảo chiến lược tái thiết đội hình của Sir Alex Ferguson tại Manchester United, đánh dấu những quyết định sai lầm làm thay đổi dòng chảy lịch sử Premier League.

Nhắc đến Sir Alex Ferguson, giới mộ điệu nghĩ ngay đến một bậc thầy quản trị với quyền lực tối thượng tại Old Trafford. Sự kiểm soát của chiến lược gia người Scotland phủ bóng lên mọi ngóc ngách của câu lạc bộ. Thế nhưng, vào cái năm 2004 đầy biến động, ngay cả "Máy sấy tóc" cũng không thể ngăn một tài liệu mật về nhân sự bị tuồn ra ngoài công chúng.

Bản danh sách chuyển nhượng rò rỉ năm 2004 của Sir Alex.

Đó là thời điểm sau khi thủ thành Fabian Barthez chuyển sang Marseille. Bản danh sách rò rỉ này giống như một bản phác thảo chi tiết về đội hình mùa giải 2004/05. Nó chia rõ các khu vực: từ nhóm cầu thủ "dư thừa" như Nicky Butt và Diego Forlan – những người sau đó thực sự phải rời đi; đến nhóm "tiềm năng trẻ" với những cái tên như Tom Heaton, người hiện vẫn đang khoác áo Quỷ đỏ ở tuổi 39.

Vincent Kompany và sai lầm lịch sử của Sir Alex

Điều khiến giới chuyên môn tò mò nhất chính là 5 mục tiêu chuyển nhượng trọng điểm: 4 hậu vệ và 1 tiền đạo. Hơn hai thập kỷ nhìn lại, số phận của những cái tên này đã rẽ theo những hướng đi hoàn toàn khác biệt. Đáng chú ý nhất là trường hợp của Vincent Kompany, cái tên để lại nhiều sự châm biếm nhất cho lịch sử chuyển nhượng của Quỷ đỏ.

Năm đó, Sir Alex đã trực tiếp bay sang Bỉ để theo dõi trung vệ trẻ của Anderlecht trong trận thua 1-3 trước Celtic. Kompany từng ngậm ngùi nhớ lại: "Nếu tôi đá tốt hôm ấy, có lẽ ông ấy đã đưa ra lời đề nghị". Trớ trêu thay, Sir Alex lại chọn ký hợp đồng với Liam Miller của Celtic. Bốn năm sau, Kompany gia nhập Man City với giá chỉ 6 triệu bảng, trở thành thủ quân vĩ đại nhất lịch sử nửa xanh thành Manchester với 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Kompany gia nhập Man City và trở thành huyền thoại ở Etihad.

Những ngã rẽ của Gabriel Heinze và Alan Smith

Bên cạnh đó, bản danh sách còn ghi tên Gabriel Heinze và Alan Smith. Heinze cập bến từ PSG với giá 6,9 triệu bảng và là nhân tố quan trọng trong chức vô địch 2006/07. Tuy nhiên, mối tình này kết thúc trong tranh cãi khi hậu vệ người Argentina đòi chuyển sang đối thủ truyền kiếp Liverpool. Sir Alex kiên quyết bác bỏ, buộc anh phải sang Real Madrid.

Trong khi đó, Alan Smith lại là một câu chuyện về sự nghiệt ngã. Từng thề không bao giờ đá cho Man Utd, chàng trai gốc Leeds đã gật đầu với mức giá 7 triệu bảng sau khi đội bóng quê hương xuống hạng. Sự nghiệp của anh tại Old Trafford (12 bàn thắng sau 93 trận) bị tàn phá nặng nề bởi chấn thương gãy chân kinh hoàng sau cú sút của John Arne Riise.

Gerard Pique và di sản tại Barcelona

Hai cái tên còn lại là Philippe Mexes và Gerard Pique. Mexes chưa bao giờ đến Manchester khi vướng vào vụ chuyển nhượng tranh cãi tới Roma. Ngược lại, Pique là bản hợp đồng thành công nhất về mặt danh hiệu, nhưng không phải trong màu áo đỏ. Sau 23 lần ra sân cho Man Utd, anh trở lại Barcelona năm 2008 và giành được 30 danh hiệu lớn nhỏ.

Pique không thể đạt đỉnh cao phong độ dưới thời Sir Alex.

Nhìn lại bản danh sách rò rỉ năm ấy, có thể thấy rõ tầm nhìn của Sir Alex Ferguson vẫn rất sắc bén khi nhắm vào những tài năng kiệt xuất. Tuy nhiên, những biến số về chấn thương, sự kiên nhẫn và cả những quyết định tức thời đã tạo nên những kịch bản không ai ngờ tới. Nếu Sir Alex quyết đoán hơn với Kompany, hay nếu Pique ở lại lâu hơn, dòng chảy lịch sử của cả thành Manchester có lẽ đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.