Bản GTA 6 trên PS5 bị khóa vùng: Cựu nhà phát triển Rockstar lên tiếng phản đối Cựu họa sĩ hoạt hình Rockstar Mike York chỉ trích quy định khóa vùng của GTA 6 trên PS5, đồng thời phân tích những bất lợi của người dùng khi thiếu đĩa vật lý.

Thông tin tựa game Grand Theft Auto VI (GTA 6) trên hệ máy PlayStation 5 (PS5) bị áp dụng cơ chế khóa vùng (region lock) đang thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ và game thủ. Mike York, cựu họa sĩ hoạt hình từng làm việc tại Rockstar Games cho đến năm 2017, đã lên tiếng thẳng thắn chỉ trích quy định này, dù ông cho rằng rào cản pháp lý từ chính phủ các nước cũng như chính sách của Sony đóng vai trò lớn trong quyết định này.

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Cơ chế khóa vùng mã kỹ thuật số trên PS5 hoạt động như thế nào?

Tranh cãi nổ ra khi phiên bản đóng hộp của GTA 6 trên PS5 sử dụng hình thức mã kích hoạt trong hộp (code-in-box) thay vì đĩa game hoàn chỉnh. Theo cơ chế của Sony, mã kỹ thuật số này chỉ có thể được quy đổi thành công nếu vùng của tài khoản PlayStation trùng khớp chính xác với quốc gia phân phối của sản phẩm.

Điều này ngăn cản người chơi nhập khẩu các bản game đóng hộp từ thị trường có mức giá rẻ hơn để tiết kiệm chi phí. Đồng thời, những người dùng thường xuyên di chuyển hoặc làm việc tại nhiều quốc gia khác nhau cũng gặp trở ngại lớn khi không thể kích hoạt game trên tài khoản cá nhân. Đ đáng chú ý, tại thị trường Nhật Bản, các mã kích hoạt này còn đi kèm thời hạn sử dụng giới hạn trong 170 ngày.

So sánh chính sách khu vực giữa các nền tảng console

Sự thắt chặt của Sony đối với tài khoản PlayStation khiến vấn đề khóa vùng trở nên nghiêm trọng hơn so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Tiêu chí Sony PlayStation Microsoft Xbox Nintendo Switch Chuyển đổi vùng tài khoản Rất hạn chế, không cho phép đổi vùng trực tiếp. Cho phép chuyển đổi vùng linh hoạt. Cho phép chuyển đổi vùng dễ dàng qua cài đặt. Giải pháp tài khoản phụ Có nguy cơ vi phạm Điều khoản dịch vụ (TOS) nếu khai báo thông tin không chính xác. Không bắt buộc do hỗ trợ đổi vùng tài khoản chính. Không bắt buộc. Quy định mua hàng kỹ thuật số Nghiêm ngặt, phụ thuộc vào vùng của tài khoản. Thoáng hơn, dễ dàng quy đổi mã từ nhiều khu vực. Linh hoạt theo vùng của cửa hàng eShop.

Tranh cãi giữa đĩa vật lý và mã kích hoạt

Việc loại bỏ đĩa vật lý truyền thống truyền tải toàn bộ dữ liệu game mang lại nhiều bất lợi cho người tiêu dùng. Đĩa vật lý giúp người chơi tự do di chuyển giữa các quốc gia mà không lo ngại về rào cản tài khoản, đồng thời giữ lại quyền mua bán, trao đổi hoặc nhượng lại sản phẩm sau khi sử dụng.

Bên cạnh đó, động cơ khiến Rockstar ưu tiên hình thức mã kỹ thuật số xuất phát từ nỗi lo rò rỉ dữ liệu (leak). Việc kiểm soát hoàn toàn truy cập số giúp nhà phát triển ngăn chặn nguy cơ nội dung game bị phát tán trước ngày phát hành chính thức, bảo vệ các chiến dịch tiếp thị đắt giá.

Dù nhận định quy định khóa vùng là một chính sách yếu kém, Mike York cho rằng điều này khó có thể làm giảm lượng đặt trước của GTA 6. Sức hút khổng lồ của bom tấn này sẽ khiến phần lớn người hâm mộ sẵn sàng chấp nhận các hạn chế kỹ thuật hoặc tìm kiếm các phương án xử lý linh hoạt để trải nghiệm trò chơi.