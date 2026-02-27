Bán kết ATP 500 Dubai 2026: Medvedev tái đấu Aliassime, Rublev quyết đấu Griekspoor Tâm điểm quần vợt thế giới đổ dồn về Dubai với hai trận bán kết rực lửa ngày 27/2. Daniil Medvedev chạm trán Auger-Aliassime, trong khi Andrey Rublev đối đầu Griekspoor.

Vòng bán kết giải quần vợt Dubai Championships 2026 (ATP 500) chứng kiến những cuộc đối đầu nảy lửa vào tối 27/2 trên mặt sân cứng tại Aviation Club Tennis Centre. Daniil Medvedev và Felix Auger-Aliassime hứa hẹn tạo nên màn so tài cân não nhất từ đầu giải, bên cạnh nỗ lực khẳng định vị thế của Andrey Rublev trước đối thủ khó chịu Tallon Griekspoor.

Daniil Medvedev - Felix Auger-Aliassime: Màn tái đấu đầy duyên nợ

Trận đấu giữa hạt giống số 1 Felix Auger-Aliassime (FAA) và Daniil Medvedev vào lúc 20h00 được giới chuyên môn đánh giá là cuộc chiến của hai phong cách đối lập. Medvedev đang thể hiện phong độ hủy diệt khi vừa nghiền nát Jenson Brooksby với tỷ số 6-2, 6-1 tại tứ kết trong chưa đầy một giờ đồng hồ. Lối chơi phòng ngự phản công bền bỉ cùng khả năng điều bóng sâu từ cuối sân của tay vợt người Nga đang dần tiệm cận thời kỳ đỉnh cao.

Ngược lại, Auger-Aliassime cũng chứng minh sự lì lợm khi vượt qua Jiri Lehecka sau hai set. Tay vợt người Canada đã cải thiện đáng kể khả năng giao bóng và kiểm soát nhịp độ, hạn chế tối đa những pha xử lý nóng vội vốn là điểm yếu trong các lần đối đầu trước đây với Medvedev.

Medvedev (bên trái) chạm trán với Aliassime (bên phải) lần thứ 10

Dù Medvedev đang dẫn 7-2 về thành tích đối đầu, nhưng FAA đã thắng ở cả 2 lần chạm trán gần nhất kể từ sau Olympic Paris 2024. Với tính chất của một trận bán kết ATP 500, giới chuyên môn dự đoán trận đấu có thể kéo dài 3 set với ưu thế nhỏ nghiêng về Medvedev nhờ kinh nghiệm trận mạc dày dạn.

Andrey Rublev và bài toán mang tên Tallon Griekspoor

Vào lúc 22h00, Andrey Rublev sẽ bước vào trận bán kết thứ ba trong mùa giải 2026. Tay vợt người Nga vừa có chiến thắng áp đảo 6-2, 6-4 trước Arthur Rinderknech bằng lối chơi tấn công nhanh và những cú thuận tay đầy uy lực. Điều kiện mặt sân nhanh tại Dubai được xem là yếu tố hỗ trợ đắc lực cho phong cách dứt điểm sớm của Rublev.

Đối thủ của anh, Tallon Griekspoor, cũng đang có phong độ rất cao với 5 chiến thắng trong 6 trận gần nhất. Tay vợt người Hà Lan vừa lội ngược dòng ấn tượng trước hạt giống số 6 Jakub Mensik tại tứ kết. Khả năng giao bóng ổn định và sự sẵn sàng đôi công giúp Griekspoor trở thành một thách thức thực sự.

Rublev (bên trái) toàn thắng Griekspoor (bên phải) ở 3 lần đối đầu trước đó

Mặc dù Rublev đang dẫn 3-0 về đối đầu, nhưng trận gặp nhau duy nhất trên sân cứng tại Doha 3 năm trước đã phải phân định bằng loạt tie-break ở set quyết định. Điều này báo hiệu một kịch bản giằng co căng thẳng khi cả hai đều sở hữu thiên hướng tấn công mạnh mẽ.

Lịch thi đấu chi tiết các giải quần vợt ngày 27-28/2

Bên cạnh tâm điểm tại Dubai, các giải đấu tại Mexico, Chile và các giải WTA cũng bước vào những vòng đấu quyết định.

ATP 500 - Dubai Championships

Thời gian Trận đấu Kênh trực tiếp 20:00 (27/2) Felix Auger-Aliassime vs Daniil Medvedev On Sports 22:00 (27/2) Andrey Rublev vs Tallon Griekspoor On Sports

ATP 500 - Mexican Open (Bán kết)

Thời gian Trận đấu Kênh trực tiếp 08:00 (28/2) Miomir Kecmanovic vs Flavio Cobolli On Sports 09:30 (28/2) Frances Tiafoe vs Brandon Nakashima On Sports

Các giải đấu WTA tiêu biểu (Tứ kết)