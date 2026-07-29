Bán kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2026: Thí sinh Cuba vấp ngã và màn ra mắt vương miện mới Tại đêm bán kết Miss Supranational 2026 ở Ba Lan, đại diện Cuba gặp sự cố ngã trên sân khấu nhưng bình tĩnh xử lý, trong khi vương miện mới chính thức lộ diện.

Đêm bán kết cuộc thi Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 đã diễn ra tại Ba Lan với hai phần trình diễn áo tắm và trang phục dạ hội. Đêm thi thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu nhan sắc quốc tế bởi sự cố vấp ngã của đại diện Cuba trên sân khấu, màn ra mắt thiết kế vương miện mới cùng phần thể hiện ổn định của đại diện Việt Nam - Mai Ngô.

Sự cố vấp ngã của đại diện Cuba trên sân khấu bán kết

Trong phần thi trang phục dạ hội, người đẹp Lianet Aguilera Sarmiento (26 tuổi), đại diện Cuba, xuất hiện trong thiết kế màu đỏ ôm sát kết hợp phần tà bồng bềnh. Trong lúc thực hiện những bước catwalk gần cuối màn diễn, cô không may vấp phải phần đuôi váy của chính mình, dẫn đến việc mất thăng bằng và ngã ngay trên sân khấu.

Lianet Aguilera Sarmiento trong phần thi trang phục dạ hội ở Bán kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.

Dù gặp tình huống bất ngờ trước ống kính truyền hình trực tiếp, Lianet Aguilera Sarmiento đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, đứng dậy và hoàn thành phần thi với nụ cười rạng rỡ. Thái độ ứng xử chuyên nghiệp cùng bản lĩnh sân khấu của đại diện Cuba đã nhận được nhiều sự động viên và đánh giá tích cực từ khán giả theo dõi cuộc thi.

Người đẹp 26 tuổi gặp sự cố trong phần thi Bán kết.

Công bố vương miện mới và màn thể hiện của Mai Ngô

Bên cạnh phần thi của các thí sinh, đêm bán kết còn đánh dấu màn ra mắt chính thức của chiếc vương miện dành cho tân Hoa hậu Siêu quốc gia 2026. Thiết kế vương miện năm nay lấy sắc tím làm gam màu chủ đạo, kết hợp nhiều chi tiết đính đá lấp lánh, tạo nên vẻ sang trọng trước giờ trao lại cho người chiến thắng.

Công bố vương miện mới của Hoa hậu Siêu quốc gia 2026. (Ảnh từ Missosology)

Về phía đại diện Việt Nam, Mai Ngô ghi điểm nhờ phong thái tự tin và kỹ năng trình diễn chắc chắn trong cả hai phần thi áo tắm lẫn dạ hội. Mặc dù trước đó không xuất hiện trong danh sách kết quả của phần thi phụ Top Model, màn thể hiện trọn vẹn tại đêm bán kết giúp người đẹp giữ vững tinh thần chuẩn bị cho đêm chung kết diễn ra vào ngày 31/7 tại Ba Lan.