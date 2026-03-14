Bán kết Indian Wells 2026: Carlos Alcaraz đại chiến Medvedev, Sinner quyết đấu Zverev Tâm điểm quần vợt thế giới đổ dồn về Indian Wells khi Carlos Alcaraz tái đấu Daniil Medvedev và Jannik Sinner đối đầu Alexander Zverev tại vòng bán kết đơn nam.

Vòng bán kết Indian Wells 2026 chuẩn bị chứng kiến những màn so tài đỉnh cao nhất của quần vợt thế giới. Hai cặp đấu Carlos Alcaraz gặp Daniil Medvedev và Jannik Sinner chạm trán Alexander Zverev không chỉ là cuộc chiến giành vé vào chung kết mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho những ứng viên vô địch hàng đầu tại ATP Tour mùa này.

Alcaraz - Medvedev: Thử thách cực đại cho 'Bạch tuộc' Nga

Trận đấu giữa Carlos Alcaraz và Daniil Medvedev dự kiến diễn ra vào khoảng 5h ngày 15/3 (giờ Việt Nam). Đây là cuộc tái ngộ giữa hai tay vợt đang có phong độ hủy diệt trong năm 2026. Alcaraz bước vào trận đấu với hành trang là chuỗi 16 trận thắng liên tiếp cùng hai danh hiệu lớn tại Australian Open và Qatar Open.

Lối chơi tấn công biến hóa và khả năng thay đổi nhịp độ linh hoạt là chìa khóa giúp tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh như Grigor Dimitrov và Casper Ruud để góp mặt tại bán kết. Ngược lại, Daniil Medvedev cũng không hề kém cạnh với 17 chiến thắng sau 20 trận kể từ đầu năm. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của Medvedev chính là lịch sử đối đầu.

Alcaraz hiện đang dẫn trước 6-2 trong các lần gặp nhau và đã thắng cả 4 trận gần nhất, bao gồm hai trận chung kết Indian Wells năm 2023 và 2024. Khả năng bao sân và những cú bỏ nhỏ tinh tế của Alcaraz thường xuyên phá vỡ hệ thống phòng ngự lùi sâu của tay vợt người Nga. Các chuyên gia dự đoán Alcaraz có khả năng cao sẽ giải quyết trận đấu trong 2 set đấu nếu duy trì được sự ổn định ở các pha bóng bền.

Sinner - Zverev: Cuộc chiến giành quyền lực tại baseline

Ở nhánh đấu còn lại, vào khoảng 3h30 ngày 15/3, Jannik Sinner sẽ đối đầu với Alexander Zverev. Đây là cơ hội để một trong hai tay vợt có lần đầu tiên góp mặt trong trận chung kết tại giải ATP 1000 này. Sinner đang cho thấy một sự tiến hóa đáng kinh ngạc trong lối chơi với khả năng điều khiển nhịp độ từ cuối sân cực kỳ chủ động.

Tại tứ kết, tay vợt người Ý đã thể hiện sự áp đảo tuyệt đối trước Learner Tien khi thắng 73% điểm giao bóng và 51% điểm trả giao. Thống kê đối đầu hiện nghiêng về Sinner với 6 chiến thắng sau 10 lần chạm trán. Đặc biệt, Sinner đã thắng 5 trận liên tiếp trước Zverev kể từ cuối năm 2024, cho thấy sự vượt trội trong các pha đấu súng từ vạch cuối sân.

Về phía Alexander Zverev, vũ khí quan trọng nhất của anh vẫn là những cú giao bóng sấm sét. Trong trận thắng Arthur Fils ở tứ kết, tay vợt người Đức không để mất game giao bóng nào và đạt tỷ lệ thắng điểm giao bóng một lên tới 71%. Để có thể lật đổ Sinner, Zverev buộc phải duy trì tỷ lệ giao bóng một ở mức cao và chủ động tấn công vào phía thuận tay của đối thủ. Dù vậy, với sự ổn định hiện tại, Jannik Sinner vẫn là ứng cử viên sáng giá hơn cho tấm vé vào chung kết.