Bán kết Indian Wells 2026: Sabalenka đối đầu hiện tượng Noskova, Rybakina gặp Svitolina Vòng bán kết đơn nữ Indian Wells 2026 hứa hẹn bùng nổ khi hạt giống số 1 Aryna Sabalenka chạm trán Linda Noskova và Elena Rybakina tái đấu đối thủ duyên nợ Elina Svitolina.

Vòng bán kết đơn nữ Indian Wells 2026 chứng kiến những cuộc đối đầu đỉnh cao giữa các ngôi sao hàng đầu thế giới và những tay vợt đang có phong độ thăng hoa nhất mùa giải. Sự ổn định của Aryna Sabalenka và Elena Rybakina sẽ bị thử thách bởi bản lĩnh của Linda Noskova cùng sự trở lại mạnh mẽ từ Elina Svitolina.

Aryna Sabalenka và Linda Noskova: Thử thách cho vị thế số 1

Aryna Sabalenka bước vào trận bán kết với phong độ hủy diệt khi đã thắng 15 trên 16 trận đấu kể từ đầu năm 2026. Tay vợt người Belarus đang cho thấy sự thống trị tuyệt đối nhờ vũ khí giao bóng uy lực. Tại Indian Wells năm nay, cô mới chỉ để thua duy nhất 1 game giao bóng trong tổng số 38 game đã thi đấu.

Sabalenka (bên trái) là bài test cực đại với Noskova (bên phải)

Bên cạnh cú giao bóng, bản lĩnh trong những thời điểm quyết định là điểm tựa vững chắc cho Sabalenka. Thống kê chỉ ra cô đã thắng tới 25 trong 28 loạt tie-break gần nhất. Đối thủ của cô, Linda Noskova, dù kém hơn về kinh nghiệm nhưng lại đang là tay vợt sở hữu tỷ lệ thắng điểm giao bóng một cao nhất giải (gần 80%). Dù từng để thua Sabalenka tại Adelaide International 2023, sự tiến bộ vượt bậc của tay vợt 21 tuổi người CH Séc hứa hẹn sẽ tạo nên một trận đấu giằng co.

Elena Rybakina và Elina Svitolina: Cuộc chiến của sự kiên trì

Trận bán kết còn lại là cuộc đối đầu cân bằng giữa hạt giống số 3 Elena Rybakina và hạt giống số 9 Elina Svitolina. Lịch sử đối đầu giữa hai tay vợt đang tạm hòa 3-3, điều này cho thấy sự tương đồng về đẳng cấp và trình độ giữa hai người đẹp làng quần vợt.

Cặp đấu duyên nợ giữa hai người đẹp quần vợt, Rybakina (bên trái) và Svitolina (bên phải)

Rybakina đang thể hiện bản lĩnh đáng nể ở các giải đấu lớn với chuỗi 11 trận thắng liên tiếp trước các đối thủ trong Top 10 thế giới. Tuy nhiên, đối thủ của cô lần này là một Elina Svitolina đang sở hữu phong độ cực cao với 19 chiến thắng từ đầu mùa – nhiều nhất trên hệ thống WTA hiện tại. Sau khi đánh bại số 1 thế giới Iga Swiatek, Svitolina cho thấy lối chơi tấn công chủ động hơn nhưng vẫn giữ được khả năng phòng ngự bền bỉ thương hiệu.

Thống kê kỹ thuật trước vòng bán kết

Tay vợt Thống kê ấn tượng nhất Dự đoán kết quả Aryna Sabalenka Thắng 25/28 loạt tie-break; thắng 37/38 game giao bóng tại giải 2-0 Linda Noskova Tỷ lệ thắng điểm giao bóng một ~80% (cao nhất giải) - Elena Rybakina Thắng 11 trận liên tiếp trước các đối thủ Top 10 2-1 Elina Svitolina 19 trận thắng mùa 2026; bất bại 6-0 trong các trận có 3 set -

Hai trận bán kết đơn nữ Indian Wells 2026 dự kiến diễn ra vào sáng ngày 14/3 (giờ Việt Nam). Với những số liệu thống kê ấn tượng từ cả bốn tay vợt, người hâm mộ đang kỳ vọng vào những màn so tài mãn nhãn để tìm ra hai cái tên xuất sắc nhất bước vào trận chung kết.